Cristiano Ronaldo Jr. bergabung dengan Georgina Rodriguez untuk menyaksikan ayahnya bertanding di Piala Dunia dan mengenakan jersey nomor 7 timnas Portugal, yang suatu hari nanti ia harapkan bisa ia kenakan sendiri

Keterlambatan kedatangan Georgina di Amerika Serikat disebabkan oleh sebuah peristiwa penting yang sangat istimewa dalam keluarga. Ia tetap tinggal di rumah untuk menyelenggarakan perayaan mewah menyambut ulang tahun ke-16 Cristiano Jr., yang diisi dengan pesta kolam renang dan alunan musik mariachi. Sang influencer memastikan sang remaja menikmati hari istimewanya meskipun ayahnya sedang bertugas di luar negeri, bahkan ia menyediakan kue ulang tahun unik yang seluruhnya terbuat dari donat.

Dalam unggahannya di media sosial saat itu, Georgina mengungkapkan kebanggaannya kepada sang remaja: “Meskipun tinggi badanmu hampir 2 meter, kamu akan selalu menjadi anak kecilku. Aku berharap hidupmu penuh dengan cinta, kesehatan, dan kesuksesan, serta semoga kamu tidak pernah kehilangan hati yang baik yang membuatmu begitu istimewa. Ibu, ayah, serta saudara-saudaramu mencintaimu.”