Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo Jr. bergabung dengan Georgina Rodriguez untuk menyaksikan ayahnya bertanding di Piala Dunia dan mengenakan jersey nomor 7 timnas Portugal, yang suatu hari nanti ia harapkan bisa ia kenakan sendiri
Keluarga Ronaldo menunjukkan dukungan di stadion
Setelah melewatkan dua pertandingan pertama Portugal melawan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan, Georgina dan anak-anaknya akhirnya menyeberangi Samudra Atlantik untuk mendukung Ronaldo. Georgina dan Ronaldo Jr. menunjukkan dukungan mereka kepada bintang Portugal itu melalui serangkaian unggahan di media sosial selama pertandingan terakhir Grup K. Ronaldo Jr., yang mengenakan nomor punggung ayahnya, terlihat dengan antusias mendukung Portugal saat tim tersebut bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia di Miami. Ronaldo bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan tersebut, namun sayangnya gagal membantu Portugal meraih kemenangan.
- (C)Getty Images
Perayaan ulang tahun sebelum perjalanan
Keterlambatan kedatangan Georgina di Amerika Serikat disebabkan oleh sebuah peristiwa penting yang sangat istimewa dalam keluarga. Ia tetap tinggal di rumah untuk menyelenggarakan perayaan mewah menyambut ulang tahun ke-16 Cristiano Jr., yang diisi dengan pesta kolam renang dan alunan musik mariachi. Sang influencer memastikan sang remaja menikmati hari istimewanya meskipun ayahnya sedang bertugas di luar negeri, bahkan ia menyediakan kue ulang tahun unik yang seluruhnya terbuat dari donat.
Dalam unggahannya di media sosial saat itu, Georgina mengungkapkan kebanggaannya kepada sang remaja: “Meskipun tinggi badanmu hampir 2 meter, kamu akan selalu menjadi anak kecilku. Aku berharap hidupmu penuh dengan cinta, kesehatan, dan kesuksesan, serta semoga kamu tidak pernah kehilangan hati yang baik yang membuatmu begitu istimewa. Ibu, ayah, serta saudara-saudaramu mencintaimu.”
Ikuti jejak para tokoh legendaris
Semua mata tetap tertuju pada Cristiano Ronaldo Jr, yang terlihat mengenakan jersey nomor 7 legendaris Portugal yang telah dipopulerkan oleh ayahnya selama dua dekade terakhir. Pemuda berusia 16 tahun ini sudah terbiasa dengan tekanan sorotan publik, dan kehadirannya di tribun penonton menjadi pengingat akan warisan yang dibawa nama Ronaldo dalam skuad Selecao. Remaja ini sudah mulai dikenal sebagai pemenang ulung, setelah berhasil melampaui jumlah trofi internasional tingkat junior yang diraih ayahnya dengan tiga gelar di bawah namanya.
Ronaldo Sr sering berbicara tentang semangat yang ia tanamkan pada putra sulungnya. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, prospek melihat Ronaldo lain mengenakan nomor punggung 7 untuk Portugal terasa lebih dekat dari sebelumnya. Ia pernah mengungkapkan ambisi terbesar putranya, dengan mengatakan: “Anakku berkata kepadaku: ‘Ayah, tunggu beberapa tahun lagi, aku ingin bermain bersamamu’.”
- AFP
Perhatian kini beralih ke laga melawan Kroasia
Kini setelah seluruh keluarga berkumpul di Miami, mereka diperkirakan akan menjadi langganan di tribun VIP selama sisa perjalanan Portugal di turnamen ini. Posisi kedua yang diraih Selecao di Grup K telah menuntun mereka ke laga babak 32 besar yang penuh tekanan melawan Kroasia di Toronto. Saat Selecao bersiap menghadapi Luka Modric dan rekan-rekannya, tekanan sekali lagi akan jatuh pada Ronaldo untuk tampil gemilang. Portugal menyadari bahwa mereka harus menemukan ketajaman mereka jika ingin mewujudkan ambisi untuk bertahan di turnamen hingga hari terakhir.