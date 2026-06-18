'Cristiano Ronaldo harus DISELAMATKAN dari dirinya sendiri!' - Ikon Portugal itu masih berusaha bersaing dengan Lionel Messi dan Erling Haaland, namun mantan bintang Man Utd itu mendesak agar dia dicoret dari skuad

Mantan penyerang Manchester United, Saha, berpendapat bahwa Ronaldo perlu dilindungi dari sifat kompetitifnya sendiri jika Portugal ingin meraih kesuksesan di Amerika Utara. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo, Saha berpendapat bahwa keinginan pemain berusia 41 tahun itu untuk menyamai performa para bintang muda justru menjadi hambatan bagi manajer Roberto Martinez.

Berbicara melalui Casinolyze, Saha menjelaskan: "Cristiano Ronaldo perlu dilindungi dari dirinya sendiri, karena Cristiano akan selalu bersaing dengan [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappe, dan [Lionel] Messi. Dia ingin bermain setiap menit untuk memecahkan rekor, itulah mentalitasnya dan kami memahaminya. Namun, saya rasa dia juga memahami bahwa Portugal membutuhkan tempo permainan yang tinggi. Mereka ingin melakukan tekanan dan memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, yang berarti perlu dilakukan pergantian pemain.

"Terkadang dia telah memberikan solusi untuk itu. Kondisi fisiknya tampaknya prima, dia telah bekerja sangat keras untuk momen-momen seperti itu dan saya percaya dia akan bereaksi dengan cara yang tepat. Namun, dia akan menyadari bahwa dalam beberapa pertandingan, hal itu akan terasa sulit baginya."