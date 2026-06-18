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'Cristiano Ronaldo harus DISELAMATKAN dari dirinya sendiri!' - Ikon Portugal itu masih berusaha bersaing dengan Lionel Messi dan Erling Haaland, namun mantan bintang Man Utd itu mendesak agar dia dicoret dari skuad
Saha mendesak agar Ronaldo dicadangkan
Mantan penyerang Manchester United, Saha, berpendapat bahwa Ronaldo perlu dilindungi dari sifat kompetitifnya sendiri jika Portugal ingin meraih kesuksesan di Amerika Utara. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo, Saha berpendapat bahwa keinginan pemain berusia 41 tahun itu untuk menyamai performa para bintang muda justru menjadi hambatan bagi manajer Roberto Martinez.
Berbicara melalui Casinolyze, Saha menjelaskan: "Cristiano Ronaldo perlu dilindungi dari dirinya sendiri, karena Cristiano akan selalu bersaing dengan [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappe, dan [Lionel] Messi. Dia ingin bermain setiap menit untuk memecahkan rekor, itulah mentalitasnya dan kami memahaminya. Namun, saya rasa dia juga memahami bahwa Portugal membutuhkan tempo permainan yang tinggi. Mereka ingin melakukan tekanan dan memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, yang berarti perlu dilakukan pergantian pemain.
"Terkadang dia telah memberikan solusi untuk itu. Kondisi fisiknya tampaknya prima, dia telah bekerja sangat keras untuk momen-momen seperti itu dan saya percaya dia akan bereaksi dengan cara yang tepat. Namun, dia akan menyadari bahwa dalam beberapa pertandingan, hal itu akan terasa sulit baginya."
- AFP
Martinez Dikritik karena 'Praktik Favoritisme'
Kebuntuan di Houston telah membuat Martinez menjadi sorotan tajam, dengan banyak pihak mempertanyakan keputusannya yang menolak mengganti kaptennya meskipun sang kapten tidak memberikan kontribusi berarti. Portugal kesulitan menembus pertahanan lawan asal Afrika mereka, dan sang manajer dituduh lebih mengutamakan ikatan pribadinya dengan bintang Al-Nassr tersebut daripada kebutuhan tim.
Saha menyarankan bahwa kebijakan rotasi mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menjaga Ronaldo tetap segar menjelang babak gugur. "Perhatian yang tertuju padanya memang menyulitkan sang manajer," tambah Saha. "Terkadang ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, dan terkadang ia harus menempatkan Cristiano di bangku cadangan agar ia bisa melaju hingga akhir dalam kompetisi ini."
Henry mengkritik keras gerakan 'egois' Ronaldo
Kritik tersebut tidak hanya berhenti pada kondisi fisiknya; legenda Arsenal, Thierry Henry, memicu perdebatan yang viral dengan menyoroti bagaimana posisi Ronaldo justru merugikan rekan-rekan setimnya. Dalam analisis taktis atas peluang yang terlewatkan di babak kedua, Henry menunjukkan bahwa naluri sang pemain veteran untuk mencetak gol sendiri membuatnya menempati ruang yang sama dengan Bruno Fernandes, sehingga secara efektif menghalangi jalur yang jelas menuju gawang.
Henry sangat tajam dalam analisisnya, dengan menyatakan: "Satu hal yang penting, teman-teman, tolong perhatikan di rumah: timlah yang perlu mencetak gol, bukan kamu yang perlu mencetak gol."
- Getty/GOAL composite
Perburuan akhir cerita yang sempurna
Terlepas dari kekhawatiran taktis tersebut, Saha tetap berharap persaingan legendaris antara Ronaldo dan Messi akan berakhir dengan indah musim panas ini. Dengan Messi yang sudah menjadi sorotan berkat hat-tricknya di laga pembuka turnamen, tekanan pun semakin meningkat pada rival lamanya untuk membalasnya dengan cara yang sama dalam pertandingan mendatang melawan Uzbekistan dan Kolombia.
Saha menutup pernyataannya dengan harapan agar mantan rekan setimnya itu meraih trofi: "Menurut saya, hasil yang adil adalah jika Cristiano Ronaldo memenangkan Piala Dunia sehingga perdebatan antara Messi dan Ronaldo tak perlu dijawab lagi. Itu akan menjadi hal yang indah bagi setiap penggemar. Baik penggemar Messi maupun penggemar Cristiano, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Itu akan menjadi yang terbaik bagi sepak bola."