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Cristiano RonaldoGetty Images
Moataz Elgammal

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Cristiano Ronaldo hanyalah 'satu pemain lagi' bagi Portugal! Francisco Conceicao menegaskan para pemain 'tidak merasa wajib' mengoper bola kepada CR7 di Piala Dunia 2026

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
C. Conceicao
Portugal vs Uzbekistan
Uzbekistan
Al Nassr FC

Francisco Conceicao menegaskan bahwa para pemain Portugal tidak merasa "terpaksa" untuk mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya menjelang laga krusial melawan Uzbekistan, pemain sayap Juventus itu menegaskan bahwa striker senior tersebut hanyalah bagian dari tim yang bersatu padu untuk bangkit kembali dan meraih kesuksesan di panggung terbesar dalam sepak bola internasional.

  • "Dia ada di sini untuk membantu"

    Conceicao telah menjelaskan dinamika tim terkait kapten legendaris mereka saat Portugal bersiap menghadapi laga kedua fase grup melawan Uzbekistan. Dalam konferensi pers, pemain sayap Juventus itu menanggapi sorotan media seputar skuad tersebut.

    Ia mengatakan: "Menurut saya, Cristiano... dalam hal mencetak gol, tidak ada yang bisa menandinginya. Kami tidak merasa perlu atau wajib mengoper bola kepadanya; saya mengoper bola kepada siapa pun yang berada dalam posisi bebas. Dia ada di sini untuk membantu, sama seperti pemain lainnya."

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    Menuntut peningkatan bersama

    Pemain sayap itu terus memuji Ronaldo sambil mendesak seluruh anggota skuad untuk meningkatkan upaya mereka setelah hasil imbang pada pertandingan pembuka melawan Republik Demokratik Kongo. "Dia adalah teladan, berkat kariernya, berkat hasratnya untuk meraih kemenangan yang ia tunjukkan setiap hari; dia sangat termotivasi untuk berlatih seolah-olah itu adalah sesi terakhirnya. Jika dia telah meraih begitu banyak prestasi dan tetap bersemangat seperti itu, hasrat kita harus lebih besar lagi. Dia adalah salah satu orang yang ada di sini untuk membantu; kita membutuhkan semua orang agar tim ini bisa bekerja dengan baik," tambah Conceicao. Menyadari suasana yang sulit, dia menekankan pentingnya perbaikan segera. "Sebelum memberikan jawaban, kita harus membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu bereaksi. Kita ingin momen ini segera berlalu," katanya.

  • Perjuangan melawan Republik Demokratik Kongo

    Pola pikir kolektif ini muncul setelah hasil imbang 1-1 yang sangat mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu lalu. Ronaldo hanya mencatatkan 25 sentuhan bola selama 90 menit penuh. Kurangnya keterlibatannya ini memicu kritik tajam, yang membuat gelandang Paris Saint-Germain, João Neves, memicu kehebohan dengan penilaian jujurnya pasca-pertandingan. PSG harus menghadapi reaksi negatif terhadap pemain berusia 21 tahun itu setelah ia menyatakan: "Kami tahu apa yang telah dilakukan Cristiano untuk kami, untuk tim nasional kami, dan untuk dunia sepak bola. Namun saat ini, dia dan kami tahu bahwa dia tidak berbeda. Dia hanyalah seorang pemain lain yang ada di sini untuk membantu. Dia tidak berbeda dari yang lain. Dia ada di sini untuk berkontribusi, sama seperti kita semua."

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?

    Portugal kini harus mengabaikan gangguan dari luar dan mengarahkan semangat kolektif ini ke laga krusial mereka melawan Uzbekistan. Penampilan yang meyakinkan sangatlah penting bagi tim nasional ini untuk melupakan kekecewaan melawan Republik Demokratik Kongo dan melaju jauh di turnamen ini. Tim asuhan Roberto Martinez akan menghadapi Kolombia dalam laga terakhir fase grup pada 28 Juni.

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