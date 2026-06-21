Cristiano Ronaldo hanyalah 'satu pemain lagi' bagi Portugal! Francisco Conceicao menegaskan para pemain 'tidak merasa wajib' mengoper bola kepada CR7 di Piala Dunia 2026

Conceicao telah menjelaskan dinamika tim terkait kapten legendaris mereka saat Portugal bersiap menghadapi laga kedua fase grup melawan Uzbekistan. Dalam konferensi pers, pemain sayap Juventus itu menanggapi sorotan media seputar skuad tersebut.

Ia mengatakan: "Menurut saya, Cristiano... dalam hal mencetak gol, tidak ada yang bisa menandinginya. Kami tidak merasa perlu atau wajib mengoper bola kepadanya; saya mengoper bola kepada siapa pun yang berada dalam posisi bebas. Dia ada di sini untuk membantu, sama seperti pemain lainnya."