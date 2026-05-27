Cristiano Ronaldo diyakini akan bermain bersama putranya untuk Portugal di Piala Dunia 2030 sebagai 'penutup karier yang sempurna'
Warisan abadi bagi CR7
Saat Ronaldo bersiap untuk penampilannya yang keenam di putaran final Piala Dunia musim panas ini, pembicaraan sudah beralih ke seberapa lama lagi pemain berusia 41 tahun ini bisa terus bermain di level tertinggi. Meskipun kebanyakan pemain pada umumnya akan mempertimbangkan pensiun pada tahap ini, bintang Al-Nassr ini terus melampaui ekspektasi, dengan mencetak 30 gol dalam 37 penampilan musim ini sekaligus membawa timnya meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi.
Mantan rekan setimnya di Man United, Djemba-Djemba, yakin bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali ini tidak berniat untuk melambat. Berbicara tentang karier panjang mantan rekan setimnya itu, Djemba-Djemba mengatakan kepada BetVictor: “Saya benar-benar yakin Cristiano Ronaldo bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun. Saya sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dia lakukan karena saya sudah mengenalnya sejak dia berusia 17 tahun.”
Impian Piala Dunia 2030
Prospek kehadiran Ronaldo di Piala Dunia 2030 sangatlah penting mengingat turnamen tersebut akan diselenggarakan bersama oleh Portugal. Djemba-Djemba mencatat bahwa dorongan psikologis yang unik dari sang penyerang membuatnya berbeda dari atlet mana pun dalam sejarah olahraga ini, sehingga penampilannya pada 2030 menjadi tujuan yang realistis, bukan sekadar angan-angan.
“Kami berlatih bersama setiap hari dan bahkan setelah latihan dia selalu ingin lebih,” tambah mantan gelandang tersebut. “Dia terobsesi untuk meningkatkan diri dan bersaing. Saya belum pernah melihat mentalitas seperti miliknya sebelumnya. Jika Cristiano Ronaldo masih bermain saat Piala Dunia 2030 digelar di Portugal, maka saya yakin dia harus masuk dalam skuad.”
Berbagi lapangan dengan Cristiano Jr
Aspek paling romantis dari kemungkinan perpanjangan karier ini adalah kesempatan bagi Ronaldo untuk bermain bersama putra sulungnya, Cristiano Junior. Remaja berusia 15 tahun itu telah mencuri perhatian di akademi Al-Nassr dan baru-baru ini dikaitkan dengan Real Madrid.
Djemba-Djemba yakin duet ayah-anak ini akan menjadi dongeng terbaik dalam dunia sepak bola. Ia menyatakan: “Itu akan menjadi akhir yang sempurna bagi kariernya dan momen luar biasa bagi sepak bola Portugal. Dan bayangkan jika Cristiano Jr juga ada di sana. Itu akan luar biasa. Akan sangat sulit bagi putranya untuk mencapai level yang sama karena Cristiano Ronaldo berada di level yang berbeda, tapi itu tetap akan menjadi kisah yang indah.”
Persiapan untuk generasi mendatang
Cristiano Jr sudah mulai mengikuti jejak ayahnya dengan mencetak gol pertamanya untuk timnas Portugal U-16. Meskipun ada spekulasi yang gencar mengenai kepindahannya ke salah satu akademi elit Eropa, fokus utamanya saat ini tetap pada perkembangannya di lingkungan yang sama dengan ayahnya di Arab Saudi.
Dengan Ronaldo senior yang tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan fisik, peluang untuk tampil bersama di level profesional semakin terbuka. Baik itu terjadi di Liga Pro Arab Saudi atau di panggung terbesar pada tahun 2030, pemenang Liga Champions lima kali ini tampaknya bertekad untuk menjaga impian profesionalnya tetap hidup hingga generasi berikutnya siap mengambil alih tongkat estafet.