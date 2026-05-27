Cristiano Ronaldo diyakini akan bermain bersama putranya untuk Portugal di Piala Dunia 2030 sebagai 'penutup karier yang sempurna'

Saat Ronaldo bersiap untuk penampilannya yang keenam di putaran final Piala Dunia musim panas ini, pembicaraan sudah beralih ke seberapa lama lagi pemain berusia 41 tahun ini bisa terus bermain di level tertinggi. Meskipun kebanyakan pemain pada umumnya akan mempertimbangkan pensiun pada tahap ini, bintang Al-Nassr ini terus melampaui ekspektasi, dengan mencetak 30 gol dalam 37 penampilan musim ini sekaligus membawa timnya meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi.

Mantan rekan setimnya di Man United, Djemba-Djemba, yakin bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali ini tidak berniat untuk melambat. Berbicara tentang karier panjang mantan rekan setimnya itu, Djemba-Djemba mengatakan kepada BetVictor: “Saya benar-benar yakin Cristiano Ronaldo bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun. Saya sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dia lakukan karena saya sudah mengenalnya sejak dia berusia 17 tahun.”







