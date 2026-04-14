Cristiano Ronaldo disarankan untuk tidak pindah ke MLS karena ia tidak memiliki 'keajaiban' seperti Lionel Messi, sementara perbandingan dengan Olivier Giroud pun muncul

Meskipun bersikap hati-hati terhadap Ronaldo, Wright-Phillips yakin bahwa bintang-bintang global lainnya masih bisa memberikan dampak besar di MLS. Salah satu pemain yang ia soroti adalah Neymar, yang dikabarkan akan pindah ke FC Cincinnati. Ia juga berpendapat bahwa Antoine Griezmann bisa beradaptasi dengan baik saat ia menyelesaikan kepindahannya dari Atletico Madrid ke Orlando City pada musim panas nanti.

“Jika Anda memiliki kesempatan untuk merekrut Neymar, Anda harus mengambilnya,” jelasnya. “Di antara semua pemain kelas dunia yang ada, Neymar adalah yang paling diremehkan. Dengan Neymar, Anda akan mendapat banyak sorotan dari luar, tetapi saat dia tampil, dia berada di level yang sama dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

“Neymar mungkin tidak memiliki dampak yang sama seperti Messi di Inter Miami, tapi akan serupa dengan pengaruh Heung-Min Son di Los Angeles dan, pada masa saya, pengaruh Thierry Henry di New York. Para pemain ini jelas membantu penjualan jersey dan tiket, tapi mereka yang benar-benar peduli pada permainan memiliki dampak positif bagi generasi berikutnya pemain MLS.

"Antoine Griezmann juga merupakan rekrutan yang sempurna. Pemain yang kesulitan saat tiba di liga ini adalah pemain-pemain mewah, mereka yang sebenarnya tidak mau bekerja keras. Tapi Griezmann tidak seperti itu – dia memiliki banyak kualitas dan dia belajar itu dari bermain di bawah asuhan Diego Simeone di Atletico Madrid."