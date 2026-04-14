Cristiano Ronaldo disarankan untuk tidak pindah ke MLS karena ia tidak memiliki 'keajaiban' seperti Lionel Messi, sementara perbandingan dengan Olivier Giroud pun muncul
Wright-Phillips mempertanyakan kesesuaian Ronaldo untuk MLS
Mantan striker MLS, Wright-Phillips, menyarankan Ronaldo untuk menghindari kemungkinan pindah ke MLS, dengan alasan bahwa bintang Portugal itu berisiko mencoreng reputasinya. Ronaldo, yang saat ini bermain untuk Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi pada usia 41 tahun, dikabarkan akan bergabung dengan Messi di Amerika Serikat sebelum ia pensiun. Namun, Wright-Phillips meyakini bahwa tuntutan fisik di MLS dan ekspektasi yang dibebankan pada ikon global dapat membuat langkah tersebut berisiko. Mantan striker tersebut menyoroti dampak yang kontras dari Messi, yang penampilannya bersama Inter Miami telah membantu meningkatkan profil global liga tersebut sambil tetap mempertahankan pengaruhnya di level elit di lapangan.
'Bisa merusak warisannya'
Berbicara melalui situs taruhan sepak bolaCovers.com, Wright-Phillips mengatakan sambil membandingkan dengan Olivier Giroud, yang gagal total selama masa baktinya di MLS bersama LAFC: "Saya tidak ingin melihat Cristiano Ronaldo bermain di MLS – kariernya sudah terlalu tua sekarang. Lionel Messi masih berada di level di mana dia bisa mengalahkan pemain lawan dalam situasi satu lawan satu. Tapi saya tidak yakin apakah Cristiano masih bisa menciptakan keajaiban itu. Jadi, jika dia tidak dalam performa terbaiknya, pindah ke MLS bisa merusak warisannya.
"Jika saya memikirkan penampilan Olivier Giroud di LAFC, itu sulit ditonton sebagai penggemar Arsenal, karena dia tidak mendapat umpan yang dia butuhkan dan dia hanya bayangan dari dirinya sendiri, yang agak menyedihkan. Saya khawatir hal yang sama mungkin terjadi pada Cristiano. Jika dia datang, itu akan menyoroti liga yang saya cintai, tapi jujur saja, saya tidak melihat hal itu terjadi."
Neymar dan Griezmann diprediksi akan bersinar di MLS
Meskipun bersikap hati-hati terhadap Ronaldo, Wright-Phillips yakin bahwa bintang-bintang global lainnya masih bisa memberikan dampak besar di MLS. Salah satu pemain yang ia soroti adalah Neymar, yang dikabarkan akan pindah ke FC Cincinnati. Ia juga berpendapat bahwa Antoine Griezmann bisa beradaptasi dengan baik saat ia menyelesaikan kepindahannya dari Atletico Madrid ke Orlando City pada musim panas nanti.
“Jika Anda memiliki kesempatan untuk merekrut Neymar, Anda harus mengambilnya,” jelasnya. “Di antara semua pemain kelas dunia yang ada, Neymar adalah yang paling diremehkan. Dengan Neymar, Anda akan mendapat banyak sorotan dari luar, tetapi saat dia tampil, dia berada di level yang sama dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
“Neymar mungkin tidak memiliki dampak yang sama seperti Messi di Inter Miami, tapi akan serupa dengan pengaruh Heung-Min Son di Los Angeles dan, pada masa saya, pengaruh Thierry Henry di New York. Para pemain ini jelas membantu penjualan jersey dan tiket, tapi mereka yang benar-benar peduli pada permainan memiliki dampak positif bagi generasi berikutnya pemain MLS.
"Antoine Griezmann juga merupakan rekrutan yang sempurna. Pemain yang kesulitan saat tiba di liga ini adalah pemain-pemain mewah, mereka yang sebenarnya tidak mau bekerja keras. Tapi Griezmann tidak seperti itu – dia memiliki banyak kualitas dan dia belajar itu dari bermain di bawah asuhan Diego Simeone di Atletico Madrid."
Ronaldo terus berjuang merebut gelar juara Liga Pro Arab Saudi
Untuk saat ini, Ronaldo tetap fokus pada tugasnya bersama Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi, seiring klub tersebut melanjutkan perjuangannya di kompetisi domestik dan berupaya meraih gelar juara. Klub ini saat ini memuncaki klasemen Liga Pro Arab Saudi, unggul lima poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua. Dengan enam pertandingan tersisa di liga Arab Saudi, CR7 akan berupaya mempertahankan keunggulan timnya dan memastikan gelar juara liga pertama mereka sejak ia pindah ke Arab Saudi pada akhir 2022.