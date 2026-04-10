Cristiano Ronaldo disarankan untuk 'pensiun' setelah Piala Dunia 2026, alih-alih bergabung dengan Lionel Messi di MLS yang 'tidak mudah'
Limpar memperingatkan Ronaldo agar tidak pindah ke MLS
Seiring Ronaldo terus menantang usia di Liga Pro Arab Saudi, perdebatan mengenai destinasi terakhirnya di dunia sepak bola semakin memanas. Meskipun para penggemar telah lama memimpikan kemungkinan reuni dengan rival abadinya, Messi, di MLS, Limpar berpendapat bahwa langkah tersebut akan menjadi kesalahan bagi ikon Portugal berusia 41 tahun itu. Mantan pemain sayap Arsenal itu berargumen bahwa intensitas fisik dan standar kompetisi kasta tertinggi Amerika Serikat sering kali diremehkan oleh mereka yang mencari penghasilan terakhir.
“Jika MLS ingin menjadi liga yang lebih besar lagi, mereka seharusnya ingin mendatangkan bintang seperti Cristiano Ronaldo ke AS, tapi dia kini berusia 41 tahun. Dia cedera dalam dua pertandingan terakhir Portugal. Dia akan menghadapi Piala Dunia. Saya mengagumi pemain-pemain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo serta bagaimana mereka masih bisa terus bermain setelah semua yang telah mereka raih, itu luar biasa, tetapi tentunya Ronaldo harus pensiun sekarang, setelah Piala Dunia?” kata Limpar kepada NewBettingSites.uk.
Warisan lebih penting daripada masa kejayaan bagi CR7
Kekhawatiran utama Limpar adalah bahwa Ronaldo bisa menodai kariernya yang telah membawanya mencapai puncak olahraga ini bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Dengan sang penyerang yang masih mengejar gol ke-1.000 dalam kariernya yang bersejarah, pria asal Swedia itu menyarankan bahwa mencapai tonggak sejarah tersebut seharusnya menjadi sinyal untuk pensiun dari lapangan selamanya. Ia memperingatkan bahwa pindah ke Amerika Serikat pada usia 41 tahun tidak akan menjadi masa pensiun yang "mudah" seperti yang diharapkan banyak orang.
“Mengapa kamu harus memulai perjalanan baru di MLS pada usia 41 tahun? Itu bukanlah liga yang mudah untuk dimainkan. Ada banyak pemain yang sangat bagus di sana. Pesan saya untuk Ronaldo adalah tolong, demi warisanmu, cetaklah 1.000 golmu dan kemudian akhiri kariermu. Tidak ada yang bisa mendekati pencapaian yang telah diraihnya sebagai pemain sepak bola. Ayo. Jangan keras kepala. Hadapi saja kenyataan dan akhiri kariermu,” tambah Limpar.
Kontroversi terus mengiringi Ronaldo di Arab Saudi
Meskipun Ronaldo terus mencetak gol di Timur Tengah, kehadirannya tidak luput dari kontroversi. Timnya, Al-Nassr, saat ini berada di tengah-tengah persaingan gelar yang sengit, yang belakangan ini terganggu oleh keluhan para pemain lawan terkait kualitas wasit di liga tersebut. Mantan striker Brentford, Ivan Toney, yang kini bermain untuk Al-Ahli, baru-baru ini menyarankan bahwa wasit mungkin memilih untuk menutup mata terhadap insiden-insiden tertentu demi mendukung upaya Al-Nassr dalam merebut gelar juara.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Seiring mendekatnya Piala Dunia 2026 dan semakin memanasnya perburuan bersejarah menuju 1.000 gol, semua mata tetap tertuju pada langkah-langkah Ronaldo selanjutnya. Entah ia memilih untuk mengikuti saran rekan-rekannya dan mundur dengan anggun dari panggung dunia, atau menguji batas ketahanannya melalui petualangan transatlantik terakhir, akhir kariernya dipastikan akan menjadi sorotan. Pada akhirnya, bulan-bulan mendatang akan menentukan apakah tirai terakhir akan diturunkan di Timur Tengah, Amerika Serikat, atau di panggung internasional bersama Portugal.