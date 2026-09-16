Sebastian Frej
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo dipermalukan! Superstar Al-Nassr itu menelan kekalahan terberatnya sepanjang karier di Arab Saudi saat Al-Ain mengamuk di Liga Champions
Al-Nassr dikejutkan di UEA
Juara Arab Saudi itu memulai kampanye Liga Champions Asia Elite mereka dengan sangat buruk pada Selasa. Houssine Rahimi memecah kebuntuan untuk Al-Ain pada menit ke-25 sebelum menggandakan keunggulan tim tuan rumah sesaat setelah menit ke-60.
Situasi memburuk bagi tim tamu ketika Soufiane Rahimi, saudara Houssine, mencetak gol ketiga saat laga menyisakan 18 menit. Ia kemudian beralih menjadi pemberi assist, menyiapkan Georgios Giakoumakis untuk melengkapi kemenangan telak 4-0 tersebut.
Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, gagal memberi dampak dalam usahanya mengejar 980 gol sepanjang karier. Bintang Portugal itu gagal mencetak gol hiburan di akhir laga ketika kiper Khalid Eisa dengan mudah menepis tendangan bebasnya.
- Getty Images Sport
Postecoglou mengambil tanggung jawab
Setelah kekalahan telak tersebut, pelatih kepala Al-Nassr Ange Postecoglou menolak menunjuk anak asuhnya sebagai pihak yang harus disalahkan, dan justru memikul penuh tanggung jawab atas performa buruk itu.
"Para pemain memberikan segalanya yang mereka miliki, dan saya tidak membebankan tanggung jawab apa pun kepada mereka ... dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab saya," aku Postecoglou setelah peluit akhir.
Mantan bos Tottenham itu tidak berbasa-basi saat menilai penampilan keseluruhan timnya melawan juara dua kali tersebut. Ia merangkum malam itu secara blak-blakan dengan menambahkan: "Al-Nassr secara keseluruhan tampil buruk."
Penurunan performa yang mengkhawatirkan bagi tim Ronaldo
Kekalahan telak ini menjadi kekalahan terberat Ronaldo sejak kepindahannya ke Timur Tengah. Ini adalah hasil terburuk yang dialami sang penyerang sejak Agustus 2022, ketika mantan klubnya Manchester United dikalahkan Brentford 4-0.
Kekalahan memalukan ini makin memperparah rangkaian performa buruk Al-Nassr. Juara bertahan Saudi itu kini hanya mampu meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Di laga lain, putaran pembuka turnamen ini menghadirkan hasil yang beragam bagi klub-klub Saudi lainnya. Al-Hilal meraih kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa dari Qatar berkat penalti Ruben Neves dan gol Sergej Milinkovic-Savic dalam pertandingan yang membuat kedua tim sama-sama bermain dengan 10 orang, sementara Al-Qadsiah mengalahkan Al-Wasl dari UEA dengan skor 2-1.
- Sebastian Frej
Mencari respons cepat
Al-Nassr kini harus kembali menyusun kekuatan dan menemukan cara untuk menghentikan tren negatif mereka saat ini. Tekanan akan berada pada Ronaldo dkk. untuk kembali menemukan sentuhan kemenangan mereka dan memulai kampanye kontinental mereka setelah kemunduran besar di awal ini.
Rival domestik mereka juga akan berupaya membangun momentum di ACL Elite. Juara bertahan Al-Ahli dan Al-Ittihad akan mencari perbaikan segera setelah ditahan imbang 1-1 masing-masing oleh Pakhtakor dari Uzbekistan dan Al-Shamal dari Qatar.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami