Juara Arab Saudi itu memulai kampanye Liga Champions Asia Elite mereka dengan sangat buruk pada Selasa. Houssine Rahimi memecah kebuntuan untuk Al-Ain pada menit ke-25 sebelum menggandakan keunggulan tim tuan rumah sesaat setelah menit ke-60.

Situasi memburuk bagi tim tamu ketika Soufiane Rahimi, saudara Houssine, mencetak gol ketiga saat laga menyisakan 18 menit. Ia kemudian beralih menjadi pemberi assist, menyiapkan Georgios Giakoumakis untuk melengkapi kemenangan telak 4-0 tersebut.

Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, gagal memberi dampak dalam usahanya mengejar 980 gol sepanjang karier. Bintang Portugal itu gagal mencetak gol hiburan di akhir laga ketika kiper Khalid Eisa dengan mudah menepis tendangan bebasnya.



