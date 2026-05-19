Cristiano Ronaldo dipanggil untuk tampil di Piala Dunia keenamnya seiring diumumkannya skuad lengkap Portugal oleh Roberto Martinez
Pelatih kepala Portugal, Martinez, telah mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia 2026, dengan kapten Ronaldo kembali masuk dalam daftar. Di usia 41 tahun, penyerang veteran ini berpeluang tampil di putaran final Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor. Martinez membela keputusan memilih pemimpin tim nasional yang telah lama menjabat ini, dengan menekankan bahwa kontribusi Ronaldo jauh melampaui reputasinya.
Penyerang yang saat ini bermain di Arab Saudi ini tetap menjadi sosok kunci dalam skuad, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, pengumuman skuad tersebut juga mencakup beberapa nama yang tidak masuk dalam daftar. Gelandang Mateus Fernandes dan Joao Palhinha tidak masuk dalam daftar 27 pemain akhir meskipun mereka tampil gemilang di klub masing-masing.
Martinez menjelaskan mengapa Ronaldo tetap penting
Dalam konferensi pers tersebut, Martinez menjelaskan mengapa Ronaldo tetap menjadi sosok sentral dalam rencananya untuk tim nasional. Martinez juga menekankan peran kepemimpinan yang terus dimainkan sang kapten di dalam skuad.
"Saya berharap perannya akan sama seperti yang dia jalani selama tiga tahun terakhir sejak saya bergabung dengan tim nasional," jelas Martinez. "Saya sudah banyak berbicara tentang Cristiano. Ketika kita membicarakan dia, ada dua sosok yang berbeda. Ikon sepak bola dunia, yang pendapatnya didengar oleh semua penggemar di seluruh dunia dan mereka menerima kontribusinya bagi sepak bola, dan kemudian ada kapten kami."
"Dia memiliki tuntutan yang sama dengan pemain lain, yaitu semangat kompetitif untuk berada di tim nasional. Bagi saya, dia adalah kapten yang patut dicontoh. Dia sangat penting dalam memenangkan Nations League dan sekarang kami menginginkan tingkat tanggung jawab dan teladan yang sama di dalam ruang ganti."
"Favorit? Tidak"
Martinez tetap waspada terhadap ekspektasi yang mengiringi timnya, meski timnya dipenuhi pemain berbakat. Ia menekankan bahwa untuk memenangkan Piala Dunia dibutuhkan lebih dari sekadar kualitas individu yang mumpuni, dan menyoroti tantangan psikologis yang dihadapi tim-tim selama turnamen berlangsung.
Ia berkata: "Piala Dunia bukan hanya soal bermain bagus, bukan hanya soal bakat. Ada banyak tantangan. Dan ada aspek psikologisnya."
"Hanya tim yang sudah pernah menjuarai Piala Dunia yang bisa menjadi favorit. 'Penantang' mungkin kata yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi kami saat ini. Kami memenangkan Nations League yang paling menantang sepanjang sejarah. Mengalahkan Jerman di kandang mereka sendiri, Spanyol di final. Berharap, ya, penantang juga, favorit? Tidak."
Persiapan dimulai sebelum pertandingan pembuka turnamen
Portugal akan memulai persiapan akhir mereka dengan dua pertandingan persahabatan di kandang sendiri. Mereka akan menghadapi Chili pada 6 Juni di Oeiras sebelum bertanding melawan Nigeria di Leiria pada 10 Juni. Setelah pertandingan tersebut, skuad akan bertolak ke markas latihan mereka di Palm Beach, Florida, menjelang turnamen. Portugal dijadwalkan akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni di Houston.