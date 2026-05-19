Dalam konferensi pers tersebut, Martinez menjelaskan mengapa Ronaldo tetap menjadi sosok sentral dalam rencananya untuk tim nasional. Martinez juga menekankan peran kepemimpinan yang terus dimainkan sang kapten di dalam skuad.

"Saya berharap perannya akan sama seperti yang dia jalani selama tiga tahun terakhir sejak saya bergabung dengan tim nasional," jelas Martinez. "Saya sudah banyak berbicara tentang Cristiano. Ketika kita membicarakan dia, ada dua sosok yang berbeda. Ikon sepak bola dunia, yang pendapatnya didengar oleh semua penggemar di seluruh dunia dan mereka menerima kontribusinya bagi sepak bola, dan kemudian ada kapten kami."

"Dia memiliki tuntutan yang sama dengan pemain lain, yaitu semangat kompetitif untuk berada di tim nasional. Bagi saya, dia adalah kapten yang patut dicontoh. Dia sangat penting dalam memenangkan Nations League dan sekarang kami menginginkan tingkat tanggung jawab dan teladan yang sama di dalam ruang ganti."