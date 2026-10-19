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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing yang berlaku surut dan denda yang tak seberapa setelah meninggalkan skuad Portugal akibat perseteruan dengan Jorge Jesus

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Al Nassr FC
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo tidak perlu absen dalam satu pun pertandingan internasional meski dijatuhi skorsing 30 hari dan denda oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Penyerang itu dihukum karena meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di tengah jeda internasional baru-baru ini setelah berselisih dengan pelatih kepala Jorge Jesus. Namun, skorsing yang diberlakukan secara surut membuatnya tetap bisa dimainkan.

  • Hukuman ringan untuk kapten Portugal

    Federasi Sepak Bola Portugal (PFF) menjatuhkan skorsing 30 hari dan denda €255 kepada Ronaldo. Hukuman itu diberikan setelah Ronaldo meninggalkan skuad Portugal selama jeda internasional September.

    Ia pergi setelah kemenangan 2-1 yang membuat frustrasi atas Norwegia. Dalam pertandingan itu, Jorge Jesus memintanya melakukan pemanasan, tetapi tetap membiarkannya di bangku cadangan tanpa dimainkan. Karena skorsing tersebut berlaku surut sejak 30 September, Ronaldo dapat tampil dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Secara keseluruhan, hukumannya tergolong ringan untuk pelanggaran disiplin yang menyita perhatian sebesar ini.

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    Pernyataan resmi federasi mengonfirmasi penalti

    Dewan Disiplin merilis pernyataan yang merinci putusan resminya terhadap Ronaldo. Federasi tersebut menegaskan: "Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Dewan Disiplin, Seksi Non-Profesional, Federasi Sepak Bola Portugal memutuskan dalam perkara ini untuk menerima seluruh dakwaan dan, dengan demikian, menyatakan pihak yang didakwa, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, bersalah karena satu kali secara sengaja melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 160(1) RDFPF. Akibatnya, ia dijatuhi skorsing 30 hari dan denda tambahan sebesar 2,5 unit, senilai €255 (dua ratus lima puluh lima euro)."

  • Sanksi finansial nyaris tak berdampak pada bintang Al-Nassr

    Aspek finansial dari hukuman itu menarik perhatian karena nilainya sangat kecil dibandingkan dengan kekayaannya yang luar biasa. Al-Nassr saat ini membayar Ronaldo gaji sebesar £488.000 per hari di Arab Saudi. Dengan demikian, Ronaldo hanya membutuhkan 38 detik untuk memperoleh uang yang cukup guna membayar denda setara £215 tersebut.

    Ronaldo sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dan pantas mendapat sanksi, meski ia dilaporkan masih kesal terhadap Jesus setelah keduanya bekerja sama di Al-Nassr musim lalu. Denda yang kecil itu tidak mencerminkan beratnya tindakan meninggalkan rekan-rekan setimnya.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27getty

    Apa langkah Portugal selanjutnya?

    Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales dalam dua laga krusial UEFA Nations League pada 14 dan 17 November. Setelah menjalani hukuman skorsing, Ronaldo kini dapat kembali dipilih. Perhatian pun tertuju pada Jesus untuk melihat apakah sang pelatih akan kembali memanggil Ronaldo ke skuadnya.

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