Federasi Sepak Bola Portugal (PFF) menjatuhkan skorsing 30 hari dan denda €255 kepada Ronaldo. Hukuman itu diberikan setelah Ronaldo meninggalkan skuad Portugal selama jeda internasional September.

Ia pergi setelah kemenangan 2-1 yang membuat frustrasi atas Norwegia. Dalam pertandingan itu, Jorge Jesus memintanya melakukan pemanasan, tetapi tetap membiarkannya di bangku cadangan tanpa dimainkan. Karena skorsing tersebut berlaku surut sejak 30 September, Ronaldo dapat tampil dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Secara keseluruhan, hukumannya tergolong ringan untuk pelanggaran disiplin yang menyita perhatian sebesar ini.