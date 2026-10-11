Ronaldo dijatuhi skorsing sementara oleh FPF setelah meninggalkan tim nasionalnya secara sepihak bulan lalu. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal untuk Nations League pada September secara dramatis, sehingga menyebabkan gangguan besar di balik layar.

Penyerang Al-Nassr itu frustrasi setelah hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan melawan Norwegia. Ia kemudian meninggalkan skuad sepenuhnya setelah mengetahui bahwa dirinya tidak akan masuk susunan pemain inti untuk pertandingan berikutnya melawan Denmark.

FPF secara resmi menjatuhkan skorsing sementara tersebut pada 9 Oktober dan menetapkan kasus disiplin ini sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak memenuhi panggilan tugas internasional terancam larangan bermain selama satu hingga enam bulan, disertai denda dalam jumlah besar.