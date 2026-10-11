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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing! Bintang Al-Nassr dihukum FPF setelah secara mengejutkan meninggalkan timnas Portugal

C. Ronaldo
Portugal
Al Nassr FC
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing sementara oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) setelah meninggalkan tim nasional pada September. Penyerang itu meninggalkan skuad menyusul perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus, meski ia tetap bertekad melanjutkan kariernya bersama tim nasional.

  • Portugal skors kapten usai aksi walkout

    Ronaldo dijatuhi skorsing sementara oleh FPF setelah meninggalkan tim nasionalnya secara sepihak bulan lalu. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal untuk Nations League pada September secara dramatis, sehingga menyebabkan gangguan besar di balik layar.

    Penyerang Al-Nassr itu frustrasi setelah hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan melawan Norwegia. Ia kemudian meninggalkan skuad sepenuhnya setelah mengetahui bahwa dirinya tidak akan masuk susunan pemain inti untuk pertandingan berikutnya melawan Denmark.

    FPF secara resmi menjatuhkan skorsing sementara tersebut pada 9 Oktober dan menetapkan kasus disiplin ini sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak memenuhi panggilan tugas internasional terancam larangan bermain selama satu hingga enam bulan, disertai denda dalam jumlah besar.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Ronaldo mengeklaim adanya pelanggaran kepercayaan

    Kerenggangan hubungan antara Ronaldo dan pelatih Portugal, Jesus, memicu kepergian mendadak yang kontroversial itu. Pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut merilis pernyataan panjang kepada publik yang memerinci rasa frustrasinya yang mendalam terhadap keputusan-keputusan terbaru sang pelatih.

    Ronaldo mengaku meninggalkan pemusatan latihan karena Jesus telah dua kali "mengingkari janjinya" soal waktu bermainnya. Penyerang veteran itu secara terbuka menuduh pelatihnya melakukan "pelanggaran total terhadap kepercayaan" selama jeda internasional yang penuh ketegangan tersebut.

  • FPF ingin kaptennya kembali

    Meski ada tindakan disipliner, presiden FPF Pedro Proenca mengisyaratkan bahwa federasi ingin Ronaldo kembali ke tim nasional setelah persoalan itu diselesaikan.

    “Federasi Sepak Bola Portugal dan presidennya, dalam suasana tenang ini, berbicara dengan semua pihak. Mereka semua telah secara terbuka menyatakan keinginan agar sang kapten kembali bersama kami. Keinginan itu datang dari semua pihak,” kata Proenca, seperti dikutip A Bola.

    “Itu mencakup federasi, presiden FPF, pelatih tim nasional, sang kapten, dan para pemain.”

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  • Cristiano RonaldoGetty

    Fokus kembali beralih ke sepak bola klub

    Di tengah proses disipliner FPF yang masih berlangsung dan belum pastinya masa depannya di tim nasional, Ronaldo tetap sepenuhnya fokus membela klubnya. Saat ini, ia tampil gemilang di Timur Tengah bersama klub Arab Saudi, Al-Nassr.

    Penyerang veteran itu kembali bermain di kompetisi domestik pekan lalu dan, seperti yang sudah diduga, tampil apik. Ia mencetak gol ke-980 sepanjang kariernya untuk membantu Al-Nassr meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Al Diriyah.

    Ronaldo kini menanti keputusan resmi akhir dari FPF mengenai berapa lama ia akan menjalani skorsing. Sementara itu, ia akan terus menjadi ujung tombak klubnya dalam upaya tanpa henti mencapai tonggak bersejarah dalam jumlah golnya.

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