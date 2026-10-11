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Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing! Bintang Al-Nassr dihukum FPF setelah aksi meninggalkan timnas Portugal secara mengejutkan
Portugal skors kapten setelah aksi walkout
Ronaldo dijatuhi skors sementara oleh FPF setelah meninggalkan tim nasionalnya secara sepihak bulan lalu. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal untuk Nations League pada September secara dramatis, sehingga menimbulkan gangguan besar di balik layar.
Penyerang Al-Nassr itu frustrasi setelah hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan saat melawan Norwegia. Ia kemudian meninggalkan skuad setelah mengetahui bahwa ia tidak akan masuk susunan pemain utama untuk pertandingan berikutnya melawan Denmark.
FPF secara resmi menjatuhkan skors sementara itu pada 9 Oktober dan menetapkan kasus disiplin tersebut sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak hadir untuk membela tim nasional terancam larangan bermain selama satu hingga enam bulan, disertai denda besar.
- AFP
Ronaldo mengklaim terjadi pelanggaran kepercayaan
Keretakan hubungan antara Ronaldo dan pelatih Portugal Jesus memicu kepergiannya yang mendadak dan kontroversial. Peraih Ballon d'Or lima kali itu mengeluarkan pernyataan publik panjang yang merinci kekecewaannya yang mendalam terhadap keputusan-keputusan terbaru sang pelatih
Ronaldo mengaku meninggalkan pemusatan latihan karena Jesus telah dua kali "mengingkari janjinya" terkait waktu bermainnya. Penyerang veteran itu secara terbuka menuduh pelatihnya melakukan "pelanggaran kepercayaan yang nyata" selama jeda internasional yang penuh ketegangan. Meski tuduhan tersebut serius, presiden FPF Pedro Proenca berusaha meredakan ketegangan yang meningkat.
"Ini saatnya untuk tenang dan menjaga sikap," kata Proenca kepada Record. "Kami semua duduk bersama di satu meja. Ada keinginan kuat agar kapten kami kembali bersama kami. Proses disipliner akan berjalan seperti biasa."
- Getty
Perhatian kembali tertuju pada sepak bola klub
Di tengah ketidakpastian masa depannya di tim nasional selama proses disipliner FPF yang masih berlangsung, Ronaldo tetap sepenuhnya fokus pada kiprahnya bersama klub. Saat ini, ia tampil gemilang di Timur Tengah bersama klub Arab Saudi, Al-Nassr.
Penyerang veteran itu kembali berlaga di kompetisi domestik pekan lalu dan, seperti yang bisa diduga, tampil apik. Ia mencetak gol ke-980 sepanjang kariernya untuk membantu Al-Nassr meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Al Diriyah.
Ronaldo kini menunggu keputusan resmi akhir dari FPF mengenai durasi pasti skorsingnya. Sementara itu, ia akan terus menjadi ujung tombak klubnya dalam upaya tanpa henti mencapai tonggak bersejarah dalam torehan golnya.
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