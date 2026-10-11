Ronaldo dijatuhi skors sementara oleh FPF setelah meninggalkan tim nasionalnya secara sepihak bulan lalu. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal untuk Nations League pada September secara dramatis, sehingga menimbulkan gangguan besar di balik layar.

Penyerang Al-Nassr itu frustrasi setelah hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan saat melawan Norwegia. Ia kemudian meninggalkan skuad setelah mengetahui bahwa ia tidak akan masuk susunan pemain utama untuk pertandingan berikutnya melawan Denmark.

FPF secara resmi menjatuhkan skors sementara itu pada 9 Oktober dan menetapkan kasus disiplin tersebut sebagai perkara mendesak. Berdasarkan aturan federasi, pemain yang tidak hadir untuk membela tim nasional terancam larangan bermain selama satu hingga enam bulan, disertai denda besar.