Cristiano Ronaldo dibebaskan dari tuduhan sebagai penyebab tersingkirnya Portugal dari Piala Dunia oleh mantan pelatih Al-Nassr, saat sang “GOAT” berusia 41 tahun itu tersandung dalam “tarian terakhirnya”

Luis Castro, mantan pelatih kepala Al-Nassr yang bekerja sama erat dengan Ronaldo selama musim keduanya di Arab Saudi, menegaskan bahwa penyerang legendaris tersebut tidak boleh dijadikan kambing hitam atas tersingkirnya Portugal. Setelah kekalahan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol, Castro berpendapat bahwa fokus seharusnya tetap pada kegagalan kolektif tim, bukan mengkritisi penampilan individu sang kapten.

Berbicara kepada surat kabar Arab Saudi Arriyadiyah, Castro menyatakan saat ditanya mengenai penampilan Ronaldo: "Saya tidak mengevaluasi para pemain secara individu, nilai sebuah tim terletak pada kelompok secara keseluruhan. Portugal-lah yang kalah, bukan pemain tertentu." Pembelaan ini muncul di saat pemain berusia 41 tahun itu menghadapi sorotan tajam, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa kehadirannya justru menghambat tim asuhan Roberto Martinez.