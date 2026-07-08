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Cristiano Ronaldo dibebaskan dari tuduhan sebagai penyebab tersingkirnya Portugal dari Piala Dunia oleh mantan pelatih Al-Nassr, saat sang “GOAT” berusia 41 tahun itu tersandung dalam “tarian terakhirnya”
Tidak ada ruang untuk menyalahkan individu
Luis Castro, mantan pelatih kepala Al-Nassr yang bekerja sama erat dengan Ronaldo selama musim keduanya di Arab Saudi, menegaskan bahwa penyerang legendaris tersebut tidak boleh dijadikan kambing hitam atas tersingkirnya Portugal. Setelah kekalahan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol, Castro berpendapat bahwa fokus seharusnya tetap pada kegagalan kolektif tim, bukan mengkritisi penampilan individu sang kapten.
Berbicara kepada surat kabar Arab Saudi Arriyadiyah, Castro menyatakan saat ditanya mengenai penampilan Ronaldo: "Saya tidak mengevaluasi para pemain secara individu, nilai sebuah tim terletak pada kelompok secara keseluruhan. Portugal-lah yang kalah, bukan pemain tertentu." Pembelaan ini muncul di saat pemain berusia 41 tahun itu menghadapi sorotan tajam, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa kehadirannya justru menghambat tim asuhan Roberto Martinez.
- Getty Images
Detail-detail pertahanan terbukti menjadi faktor penentu
Namun, meski membela penampilan Ronaldo, Castro tetap menyoroti kesalahan individu yang menyebabkan gol kemenangan Spanyol di masa tambahan waktu. Ia menyoroti penurunan konsentrasi Ruben Dias di menit-menit akhir, yang pada akhirnya memungkinkan Mikel Merino mencetak gol.
"Saat Portugal bersiap untuk babak perpanjangan waktu, Spanyol masih berusaha mencari gol penentu kemenangan di waktu normal, sehingga mereka memasukkan lebih banyak pemain ke lini serang," jelas Castro. "Dalam salah satu upaya tersebut, salah satu bek tengah Portugal meninggalkan posisinya, yang membuka ruang bagi seorang pemain Spanyol yang, tanpa pengawalan, menembus barisan pertahanan dan mencetak gol penentu kemenangan."
Secara statistik, pertumbuhannya stagnan di Amerika Utara
Meskipun Castro dengan cepat membela karakter sang kapten, angka-angka di balik penampilan terakhir Ronaldo menceritakan kisah yang lebih suram. Penyerang legendaris itu berhasil mencetak tiga gol selama turnamen, namun penurunan performa fisiknya terlihat jelas dalam permainan terbuka, karena Ronaldo menjadi satu-satunya penyerang yang bermain lebih dari 500 menit di dua Piala Dunia terakhir tanpa berhasil melewati lawan dengan dribel,
Namun, Ronaldo tetap tegar menghadapi kepergiannya yang penuh emosi. Saat merenungkan kariernya, ia menyatakan: “Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya telah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, ini memang Piala Dunia terakhir saya, tetapi sekarang saya akan punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga... Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah meraih gelar apa pun. Kejuaraan Eropa adalah yang paling penting. Bagi saya, tahun 2016 memiliki arti yang sama pentingnya dengan Piala Dunia, sejujurnya."
- Getty Images Sport
Memprediksi pemenang turnamen
Menatap ke depan, pelatih Gremio saat ini mengakui bahwa Portugal saat ini masih selangkah di bawah jajaran elit sepak bola internasional. "Ada tim-tim yang lebih kuat saat ini," kata Castro. "Argentina berada di level tertinggi, sementara Inggris dan Prancis berada tepat di belakangnya."
Ketika didesak untuk memberikan prediksi mengenai siapa yang akan menjuarai Piala Dunia 2026, ia tidak mau membocorkan prediksinya, namun mempersempit pilihan pemenang akhir menjadi dua tim raksasa, dengan menyiratkan bahwa gelar juara kemungkinan besar akan diraih oleh Prancis atau Argentina.
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