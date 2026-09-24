Portugal memulai kampanye UEFA Nations League A Grup 4 mereka dengan kemenangan 1-0 atas Wales di Estadio Jose Alvalade. Menurut The Athletic, itu merupakan penampilan yang patut diapresiasi dari tim Wales yang tampil tidak dengan kekuatan penuh, tetapi tuan rumah pada akhirnya meraih tiga poin penuh.

Momen penentu datang pada menit ke-22 ketika Nuno Mendes bergerak maju membawa bola dan menemukan Joao Felix tanpa kawalan di luar area penalti. Felix melepaskan tembakan kaki kanan yang membentur keras Ben Davies, membuat kiper Danny Ward terlambat menjatuhkan diri dan tak mampu mencegah bola masuk ke gawang.



