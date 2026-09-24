AFP
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Cristiano Ronaldo dianulir VAR karena offside saat Joao Felix membawa Portugal menang
Felix mencetak gol cepat untuk Portugal
Portugal memulai kampanye UEFA Nations League A Grup 4 mereka dengan kemenangan 1-0 atas Wales di Estadio Jose Alvalade. Menurut The Athletic, itu merupakan penampilan yang patut diapresiasi dari tim Wales yang tampil tidak dengan kekuatan penuh, tetapi tuan rumah pada akhirnya meraih tiga poin penuh.
Momen penentu datang pada menit ke-22 ketika Nuno Mendes bergerak maju membawa bola dan menemukan Joao Felix tanpa kawalan di luar area penalti. Felix melepaskan tembakan kaki kanan yang membentur keras Ben Davies, membuat kiper Danny Ward terlambat menjatuhkan diri dan tak mampu mencegah bola masuk ke gawang.
Ronaldo gagal mencetak gol bersejarah
Saat Felix merayakan golnya, Cristiano Ronaldo justru menjalani malam yang sangat membuat frustrasi di depan gawang. Ronaldo lebih dulu menyia-nyiakan peluang emas dari jarak dekat pada awal pertandingan sebelum Bruno Fernandes mengirim umpan manis yang tersamar ke belakang lini pertahanan Wales pada menit ke-59.
Ronaldo menyambar bola dengan tendangan rendah ke pojok jauh dan sempat mengira ia telah mencetak gol internasional ke-147 untuk Portugal. Namun, kegembiraannya segera sirna karena gol itu dianulir akibat offside setelah tinjauan VAR. Alhasil, Ronaldo gagal memperpendek jalan menuju target utamanya, yakni mencapai 1.000 gol sepanjang karier, dan sejauh ini tetap tertahan di angka 979 gol.
Pergantian pemain dan kesulitan dalam menyerang
Beberapa menit setelah golnya dianulir, Ronaldo digantikan oleh Goncalo Ramos pada menit ke-67 ketika pelatih kepala Roberto Martinez memilih menyegarkan lini serang. Meski menciptakan dua peluang besar dan melepaskan total 23 tembakan sepanjang pertandingan, Portugal kesulitan memastikan kemenangan.
Wales tetap tangguh dalam bertahan, dengan mencatatkan 15 sapuan dan 52 recovery untuk tetap berada dalam pertandingan. Ward membuat empat penyelamatan untuk menjaga tim tamu tetap dalam jarak serang, tetapi Wales pada akhirnya tidak memiliki kualitas serangan untuk mencetak gol penyeimbang, dengan hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dari lima percobaan mereka sepanjang pertandingan.
- Getty Images Sport
Apa yang berikutnya di Grup 4?
Setelah kemenangan tipis ini, Portugal akan mengalihkan fokus mereka ke laga krusial melawan Norwegia pada hari Minggu untuk menentukan pemuncak grup. Norwegia telah menyiapkan perebutan posisi teratas Grup 4 setelah meraih kemenangan 3-2 atas Denmark, yang dipimpin oleh Erling Haaland.
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