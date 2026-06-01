Seiring persiapan Portugal menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030, spekulasi pun bermunculan mengenai apakah Ronaldo masih akan bermain. Namun, Proenca telah meredam ekspektasi terkait kehadiran sang penyerang di lapangan empat tahun mendatang. Dalam konferensi Bola Branca, Proenca menyatakan bahwa faktor biologis membuat kemungkinan penampilannya di turnamen tersebut pada usia 45 tahun sangat kecil.

"Saya akan mengatakan bahwa, secara fisiologis, harus terjadi kejutan besar agar dia bisa tampil di Piala Dunia berikutnya. Dan Kejuaraan Eropa? Itu akan bergantung pada siapa yang memimpin saat itu, bagaimana kondisi pemain tersebut, serta serangkaian faktor teknis yang saat ini, bukan soal berkomentar atau tidak berkomentar... Dengan kepastian mutlak, dan saya sepenuhnya menyadari hal ini, para pemain terbaik pada saat itu lah yang akan masuk ke tim nasional. Dan oleh karena itu, hingga saat itu... Cristiano Ronaldo akan selalu terikat erat dengan tim nasional, dengan federasi. Dan oleh karena itu, apa yang terjamin dalam hal kualitas sebagai pemain, atau bukan sebagai pemain, hari ini, merek Federasi Sepak Bola Portugal, merek tim nasional, terjalin erat dengan merek Cristiano Ronaldo," jelas Proenca.