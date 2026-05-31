Getty/Instagram
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo di Hollywood!? ‘Satu hal’ yang harus dilakukan oleh GOAT asal Portugal ini agar bisa menjadi ‘aktor hebat’
Saran Leboeuf untuk perjalanan karier akting CR7
Mantan pemain timnas Prancis Frank Leboeuf, yang berhasil beralih dari dunia sepak bola ke karier di dunia perfilman dan teater, yakin bahwa Ronaldo memiliki potensi untuk meraih kesuksesan besar di Hollywood. Namun, pemenang Piala Dunia ini memperingatkan bahwa bakat saja tidak akan cukup bagi sang striker untuk menguasai bidang baru ini. Leboeuf, yang tampil dalam film biografi Stephen Hawking berjudul The Theory of Everything, menegaskan bahwa pemain berusia 41 tahun itu harus memperlakukan akting dengan disiplin yang sama seperti yang ia terapkan dalam sepak bola.
Berbicara atas nama CSB, Leboeuf mengatakan kepada Showbiz Cheat Sheet: "Cristiano Ronaldo akan menjadi aktor hebat jika ia melakukan satu hal dengan benar … Jika ia ingin melakukannya, saya punya saran untuknya: ikuti kursus akting. Jangan berpikir kamu bisa jadi aktor begitu saja. Dia adalah contoh terbaik dari kerja keras untuk menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Jadi, untuk menjadi aktor, kamu juga harus bekerja keras. Saya cukup yakin Cristiano Ronaldo akan menjadi aktor hebat. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, tapi dia harus mengikuti kursus akting. Dia harus menghormati dunia industri ini."
- AFP
Menghindari jebakan-jebakan yang sering terjadi akibat ketidakprofesionalan
Leboeuf sangat meyakini bahwa pelatihan profesional adalah satu-satunya cara untuk menghindari malu akibat kegagalan dalam beralih profesi. Ia menunjuk para pemain lain yang mencoba beralih profesi tanpa pendidikan formal sebagai peringatan bagi pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut. Pria asal Prancis itu menekankan bahwa menjadi selebriti tidak otomatis berarti menjadi seorang seniman panggung, sambil mencatat bahwa teknik vokal dan kehadiran panggung adalah keterampilan khusus yang harus dipelajari seiring waktu.
Untuk mengilustrasikan pendapatnya, mantan bek Chelsea ini merujuk pada upaya teater yang baru-baru ini dilakukan oleh mantan pemain lain. "Saya melihat Adil Rami tampil dalam sebuah drama selama empat bulan terakhir, tetapi tidak mengikuti kursus," jelas Leboeuf. "Dan ketika mereka bertanya kepada saya apa pendapat saya, saya menjawab, saya tidak melihatnya. Saya tidak ingin melihatnya karena saya tahu apa yang akan kurang darinya. Dia akan kekurangan suara dan penampilan. Itu wajar saja karena dia tidak tahu bahwa ini adalah pekerjaan. Ini adalah pekerjaan yang sesungguhnya."
Akan ada kelanjutan dalam waralaba Fast & Furious?
Rumor seputar masa depan Ronaldo di dunia perfilman sudah mulai ramai diperbincangkan di Hollywood. Bintang film aksi Vin Diesel baru-baru ini memicu gelombang spekulasi dengan menyiratkan bahwa penyerang asal Portugal itu bisa saja bergabung dalam franchise Fast & Furious pada seri terakhir saga balap jalanan tersebut. Diesel menggoda para penggemarnya di media sosial, dengan mengklaim bahwa para pembuat film telah menuliskan peran khusus untuknya dalam film berjudul Fast Forever.
Ronaldo dilaporkan terbuka terhadap ide tersebut, setelah sebelumnya menyatakan minatnya dalam beberapa wawancara. Meskipun ia terus mencetak gol di Liga Pro Arab Saudi, fokusnya jelas meluas ke warisan kariernya di luar lapangan. Penampilan cameo yang penuh aksi bersama Diesel dan kru-nya akan menjadi langkah besar pertama ke dunia di mana Ronaldo dapat terus memanfaatkan profil globalnya yang tak tertandingi, jauh setelah ia berhenti mencetak gol.
- AFP
Peluncuran studio film UR•MARV
Selain sekadar berperan sebagai aktor, Ronaldo kini telah memposisikan dirinya sebagai tokoh berpengaruh di balik layar. Pada April 2025, ia mengumumkan sebuah proyek bisnis besar dengan meluncurkan studio film independen miliknya, UR•MARV, bekerja sama dengan sutradara ternama asal Inggris, Matthew Vaughn. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia olahraga dan seni bercerita, dengan memanfaatkan teknologi inovatif untuk menciptakan konten aksi berkualitas tinggi bagi penonton di seluruh dunia.
Kemitraan dengan sutradara Kingsman ini telah membuahkan hasil, dengan keduanya dilaporkan telah mendanai dua film aksi. Mengenai perubahan karier ini, Ronaldo mengatakan: "Ini adalah babak yang menarik bagi saya, saat saya menatap usaha-usaha baru dalam bisnis." Vaughn sama antusiasnya dengan kolaborasi ini, menggambarkan bintang Al-Nassr itu sebagai "pahlawan super dalam kehidupan nyata" yang telah menciptakan kisah-kisah di lapangan yang tak pernah terbayangkan oleh penulis skenario mana pun.