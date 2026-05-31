Cristiano Ronaldo di Hollywood!? ‘Satu hal’ yang harus dilakukan oleh GOAT asal Portugal ini agar bisa menjadi ‘aktor hebat’

Mantan pemain timnas Prancis Frank Leboeuf, yang berhasil beralih dari dunia sepak bola ke karier di dunia perfilman dan teater, yakin bahwa Ronaldo memiliki potensi untuk meraih kesuksesan besar di Hollywood. Namun, pemenang Piala Dunia ini memperingatkan bahwa bakat saja tidak akan cukup bagi sang striker untuk menguasai bidang baru ini. Leboeuf, yang tampil dalam film biografi Stephen Hawking berjudul The Theory of Everything, menegaskan bahwa pemain berusia 41 tahun itu harus memperlakukan akting dengan disiplin yang sama seperti yang ia terapkan dalam sepak bola.

Berbicara atas nama CSB, Leboeuf mengatakan kepada Showbiz Cheat Sheet: "Cristiano Ronaldo akan menjadi aktor hebat jika ia melakukan satu hal dengan benar … Jika ia ingin melakukannya, saya punya saran untuknya: ikuti kursus akting. Jangan berpikir kamu bisa jadi aktor begitu saja. Dia adalah contoh terbaik dari kerja keras untuk menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Jadi, untuk menjadi aktor, kamu juga harus bekerja keras. Saya cukup yakin Cristiano Ronaldo akan menjadi aktor hebat. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, tapi dia harus mengikuti kursus akting. Dia harus menghormati dunia industri ini."



