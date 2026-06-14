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Cristiano Ronaldo dan para pemain Portugal mengenakan gelang khusus sebagai penghormatan kepada Diogo Jota saat mereka berlatih menjelang laga pembuka Piala Dunia
Sebuah tindakan yang mengharukan untuk Jota
Tim nasional Portugal telah memperkenalkan cara yang menyentuh untuk mengenang mantan penyerang Liverpool dan Selecao, Jota, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Skuad tersebut akan mengenakan gelang peringatan selama kampanye Piala Dunia mereka, dimulai dari laga pembuka Grup K melawan Republik Demokratik Kongo pekan depan. Aksesori tersebut merupakan hadiah pribadi dari Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, setelah pertemuan dengan tim sebelum mereka berangkat ke turnamen.
Gelandang Vitinha menjelaskan makna gelang tersebut, mengungkapkan bahwa gelang tersebut dirancang khusus agar sesuai dengan peraturan FIFA di lapangan. "Intinya, cerita di balik gelang ini adalah, ketika kami bertemu dengan Perdana Menteri, beliau menawarkan gelang ini kepada kami," kata bintang Paris Saint-Germain itu kepada para wartawan.
"Mereka memastikan bahwa gelang ini bisa kami kenakan di lapangan. Gelang ini memiliki semua spesifikasi yang diperlukan agar kami bisa masuk ke lapangan dengan mengenakannya, termasuk nama semua pemain serta nama khusus Diogo Jota.
"Beliau memberi kami kebebasan untuk memilih apakah ingin menggunakannya atau tidak, bagaimana (cara menggunakannya), baik di siang hari maupun selama pertandingan. Kami menerimanya dengan penuh rasa hormat dan memutuskan untuk menggunakannya."
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Martinez menemukan inspirasi dari tragedi
Pelatih Portugal, Roberto Martinez, secara terbuka mengungkapkan betapa besar pengaruh warisan Jota terhadap persiapan mental tim menjelang turnamen ini. Jota, yang telah mencatatkan 49 penampilan dan mencetak 14 gol untuk negaranya, merupakan bagian penting dari budaya ruang ganti tim. Martinez meyakini bahwa kenangan akan mantan penyerang tersebut akan memberikan energi yang dibutuhkan untuk melewati momen-momen sulit yang tak terhindarkan dalam perjalanan Piala Dunia.
"Diogo adalah cahaya kami," kata Martinez kepada The Athletic. "Diogo adalah panutan kami dalam keinginan atau kebutuhan untuk mewujudkan mimpinya, yaitu memenangkan gelar untuk Portugal, seperti yang ia lakukan saat memenangkan Nations League. Ia adalah bagian besar dari apa yang kami bangun di ruang ganti.
"Dia ingin memenangkan Piala Dunia sehingga hal itu menjadi semacam tanggung jawab, sebuah teladan, karena Diogo adalah contoh murni dari keyakinan akan segala kemungkinan, selalu dengan kegigihan itu, selalu menemukan jawaban pada saat yang tepat di momen-momen sulit dalam pertandingan."
Vitinha merendahkan predikat 'favorit' di Miami
Meskipun dibebani beban emosional yang mendorong mereka maju, skuad ini tetap fokus pada tantangan taktis yang menanti di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Vitinha, yang baru saja meraih gelar Liga Champions berturut-turut di level klub, dengan cepat meredam ekspektasi terkait status Portugal sebagai favorit turnamen. Ia menegaskan bahwa tim harus tetap rendah hati jika ingin memperbaiki hasil perempat final yang mereka raih di Qatar empat tahun lalu.
"Saya tidak akan mengatakan bahwa kami adalah favorit, kami memiliki kualitas dan kemampuan yang hebat untuk melaju jauh di turnamen ini," tambah Vitinha. "Kami tahu bahwa jalan yang benar adalah bersikap rendah hati dan memainkan permainan yang tepat. Kami memiliki bakat, yang kami butuhkan hanyalah aspek teknis dan taktis." Skuad ini telah berlatih di Miami untuk menyesuaikan diri dengan kondisi Amerika Utara sebelum pertandingan pertama mereka pada hari Rabu.
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Kendala logistik dan impian Piala Dunia
Format tiga negara pada Piala Dunia 2026 menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait jarak tempuh yang sangat jauh dan perbedaan iklim antar lokasi pertandingan. Vitinha mengakui bahwa meskipun cuaca akan menjadi faktor penentu, hal itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara peserta. Ia menekankan bahwa Portugal tidak akan mencari "alasan apa pun", baik saat bertanding di cuaca panas Meksiko maupun di tengah perbedaan suhu di Amerika Serikat dan Kanada.
"Cuaca akan memengaruhi cara kami bermain, tetapi hal itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya kami," kata gelandang tersebut. "Dengan suhu yang bervariasi di AS, Meksiko, dan Kanada, hal ini sangat sulit. Namun, ini adalah Piala Dunia dan tidak ada alasan, tidak ada kondisi yang dapat menghalangi kami untuk memberikan segalanya bagi tim nasional.
"Saya selalu memimpikan ini dan telah meraih banyak hal hebat. Saya ingin meraih gelar ini juga."