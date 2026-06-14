Cristiano Ronaldo dan para pemain Portugal mengenakan gelang khusus sebagai penghormatan kepada Diogo Jota saat mereka berlatih menjelang laga pembuka Piala Dunia

Tim nasional Portugal telah memperkenalkan cara yang menyentuh untuk mengenang mantan penyerang Liverpool dan Selecao, Jota, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Skuad tersebut akan mengenakan gelang peringatan selama kampanye Piala Dunia mereka, dimulai dari laga pembuka Grup K melawan Republik Demokratik Kongo pekan depan. Aksesori tersebut merupakan hadiah pribadi dari Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, setelah pertemuan dengan tim sebelum mereka berangkat ke turnamen.

Gelandang Vitinha menjelaskan makna gelang tersebut, mengungkapkan bahwa gelang tersebut dirancang khusus agar sesuai dengan peraturan FIFA di lapangan. "Intinya, cerita di balik gelang ini adalah, ketika kami bertemu dengan Perdana Menteri, beliau menawarkan gelang ini kepada kami," kata bintang Paris Saint-Germain itu kepada para wartawan.

"Mereka memastikan bahwa gelang ini bisa kami kenakan di lapangan. Gelang ini memiliki semua spesifikasi yang diperlukan agar kami bisa masuk ke lapangan dengan mengenakannya, termasuk nama semua pemain serta nama khusus Diogo Jota.

"Beliau memberi kami kebebasan untuk memilih apakah ingin menggunakannya atau tidak, bagaimana (cara menggunakannya), baik di siang hari maupun selama pertandingan. Kami menerimanya dengan penuh rasa hormat dan memutuskan untuk menggunakannya."











