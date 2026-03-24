PUMA Portugal home kit
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tampil dengan gaya baru! PUMA meluncurkan seragam timnas Portugal bermotif bergelombang menjelang Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo punya seragam baru, setelah PUMA meluncurkan seragam kandang dan tandang baru Portugal menjelang Piala Dunia musim panas ini. Inilah seragam yang akan dikenakan CR7 dalam apa yang hampir pasti menjadi penampilan terakhirnya di turnamen besar — sebuah momen bersejarah dalam dunia sepak bola.

  • PUMA meluncurkan seragam kandang dan tandang baru Portugal

    PUMA telah memperkenalkan seragam kandang dan tandang baru Portugal menjelang turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini, dengan mengambil inspirasi dari warisan maritim yang membanggakan negara tersebut. Seleccao akan menjadi salah satu favorit saat Piala Dunia dimulai pada bulan Juni dan berharap seragam baru mereka akan menjadi ikonik karenanya.

    Seragam Portugal kini tersedia di PUMAShop

  • PUMA Portugal home kit PUMA

    Terinspirasi oleh Samudra Atlantik

    Perusahaan pakaian olahraga raksasa asal Jerman ini tidak mengubah palet warna klasik merah tua dan hijau tua untuk seragam kandang, dengan warna merah tua sebagai warna dasar dan hijau tua sebagai aksen seperti biasa, namun tampilan seragam ini dipercantik dengan motif garis-garis bergelombang yang halus sebagai penghormatan kepada Samudra Atlantik yang membatasi negara tersebut, yang juga melambangkan "energi ritmis rakyat Portugal dan semangat yang tak kenal lelah untuk meraih kesuksesan".

  • Seragam tandang putih bergaris

    Seragam tandang ini juga menjadi penghormatan terhadap tradisi pelayaran negara tersebut, dengan latar belakang putih yang dihiasi pola gelombang berwarna biru kehijauan yang mencerminkan ikatan mendalam Portugal dengan lautan di sekelilingnya. Simbolisme dari seragam kandang dan tandang ini dipadukan dengan teknologi modern berupa bahan ULTRAWEAVE ringan dari PUMA, yang dirancang untuk gerakan alami tanpa hambatan.

    "Di sini, kami tidak hanya memikirkan seragam; kami memikirkan beban sejarah dan hasrat akan kejayaan yang dibawa Portugal di panggung dunia," kata David Mckenzie, desainer senior di PUMA Teamsport. "Desain gelombang ini merupakan penghormatan terhadap semangat Portugal - yang konsisten, kuat, dan tak terhentikan. Baik di stadion yang penuh sesak maupun di lapangan lokal, kami ingin setiap pemain dan penggemar merasakan kebanggaan unik yang berasal dari kecintaan terhadap seragam ini."

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Kapan kaos-kaos itu akan diluncurkan

    Sebelum Portugal berangkat melintasi Samudra Atlantik untuk mengikuti turnamen utama, mereka akan memperkenalkan seragam baru mereka dalam jeda internasional kali ini melalui beberapa pertandingan persahabatan. Tim asuhan Roberto Martinez akan mengenakan seragam kandang baru mereka saat menghadapi Meksiko pada hari Sabtu, sebelum mengenakan seragam tandang saat melawan USMNT minggu depan.

    Seragam Portugalkinitersedia di PUMAShop

