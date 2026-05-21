Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney harus puas berada di posisi kedua dalam perebutan Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi, setelah dikalahkan oleh striker asal Meksiko-sebuah kejutan besar
Bintang Al-Qadsiah merebut gelar top skor
Dalam perkembangan yang tak banyak diprediksi di awal musim, Quinones secara resmi dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi. Pemain internasional Meksiko ini menampilkan performa gemilang dalam laga terakhir timnya melawan Al Ittihad, mencetak hat-trick spektakuler dalam kemenangan 5-1 yang membuat total golnya musim ini menjadi 33 dan mengantarkannya ke puncak daftar pencetak gol.
Penyerang Al-Qadsiah ini memasuki hari pertandingan terakhir dengan 30 gol atas namanya, tertinggal dari Toney yang memimpin daftar pencetak gol dengan 32 gol, sementara berada di atas Ronaldo yang mengoleksi 26 gol. Quinones menyimpan penampilan terbaiknya untuk hari terakhir. Dengan mencetak hat-trick melawan Al-Ittihad, striker yang bergabung dengan Al-Qadsiah pada musim panas 2024 dari klub Meksiko Club América ini mengantarkan total golnya menjadi 33, melompat ke puncak klasemen dan merebut Golden Boot.
Tim-tim besar Eropa tertinggal jauh
Prestasi ini semakin luar biasa mengingat kualitas pesaing yang harus dihadapi Quinones. Dengan mencetak 33 gol, mantan pemain Club America ini berhasil menggagalkan upaya Ronaldo untuk meraih trofi Sepatu Emas ketiga berturut-turut di Arab Saudi. Meskipun ikon asal Portugal itu mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 Al-Nassr atas Damac pada hari terakhir musim, sehingga mengakhiri musim dengan 28 gol dan memastikan gelar juara bagi timnya, hal itu tidak cukup untuk menyaingi Quinones. Oleh karena itu, Ronaldo gagal meraih Golden Boot ketiga berturut-turut.
Persaingan berlangsung sengit hingga akhir dengan mantan striker Brentford, Toney, yang mengakhiri musim di posisi kedua dengan 32 gol. Toney, yang memimpin lini depan Al-Ahli, tidak mampu mencetak gol dalam pertandingan terakhirnya melawan Al-Khaleej, sehingga memungkinkan penyerang Al-Qadsiah itu menyalipnya di saat-saat terakhir.
Rekor legendaris Ronaldo tetap utuh
Meskipun gagal meraih trofi individu musim ini, Ronaldo dapat menghibur diri dengan kenyataan bahwa pencapaian statistik terbesarnya tetap tak tergoyahkan. Kapten Al-Nassr ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Pro Arab Saudi.
Meskipun Quinones dan Toney saling mendorong satu sama lain hingga mencapai performa luar biasa, tak satu pun dari mereka mampu menembus rekor bersejarah 35 gol yang dicetak oleh bintang Portugal tersebut selama musim 2023-24. Catatan 35 gol Ronaldo dalam hanya 31 penampilan tetap menjadi standar emas bagi para penyerang di negara Teluk tersebut.
Momentum Piala Dunia bagi Meksiko
Bagi Quinones, waktu penerimaan penghargaan individu ini tak bisa lebih tepat lagi. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, penyerang ini telah mengirimkan pesan yang jelas kepada pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengenai kesiapannya untuk bertanding di kancah internasional. Penampilannya di liga yang diisi oleh beberapa pemain bertahan termahal di dunia menunjukkan bahwa ia siap memimpin lini depan El Tri.