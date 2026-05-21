Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney harus puas berada di posisi kedua dalam perebutan Sepatu Emas Liga Pro Arab Saudi, setelah dikalahkan oleh striker asal Meksiko-sebuah kejutan besar

Dalam perkembangan yang tak banyak diprediksi di awal musim, Quinones secara resmi dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi. Pemain internasional Meksiko ini menampilkan performa gemilang dalam laga terakhir timnya melawan Al Ittihad, mencetak hat-trick spektakuler dalam kemenangan 5-1 yang membuat total golnya musim ini menjadi 33 dan mengantarkannya ke puncak daftar pencetak gol.

Penyerang Al-Qadsiah ini memasuki hari pertandingan terakhir dengan 30 gol atas namanya, tertinggal dari Toney yang memimpin daftar pencetak gol dengan 32 gol, sementara berada di atas Ronaldo yang mengoleksi 26 gol. Quinones menyimpan penampilan terbaiknya untuk hari terakhir. Dengan mencetak hat-trick melawan Al-Ittihad, striker yang bergabung dengan Al-Qadsiah pada musim panas 2024 dari klub Meksiko Club América ini mengantarkan total golnya menjadi 33, melompat ke puncak klasemen dan merebut Golden Boot.