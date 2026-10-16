Saat ini, tak ada kemungkinan yang bisa dianggap terlalu mengada-ada karena Ronaldo belum mengungkapkan rencana masa depannya. Ia akan berusia 42 tahun pada Februari 2027, sementara kontraknya yang bernilai besar bersama juara bertahan Liga Pro Saudi, Al-Nassr, akan berakhir pada musim panas mendatang.

Pertanyaan mulai muncul mengenai berapa lama lagi pemain terbaik sepanjang masa asal Portugal itu mampu terus bermain. Desakan agar ia mengakhiri karier internasionalnya, yang telah mencakup 234 penampilan, juga mulai menguat. Namun, mengabaikan mereka yang meragukannya dan membuktikan bahwa mereka salah sudah menjadi ciri khas mantan penyerang Real Madrid itu.

Seiring putranya, Cristiano Junior, meniti jenjang akademi di Riyadh, ia belum menunjukkan tanda-tanda akan segera pensiun. Setelah bekerja tanpa kenal lelah selama lebih dari dua dekade, Ronaldo berniat bermain selama mungkin.

Kontraknya di Timur Tengah mencakup kepemilikan saham sebesar 20 persen di Al-Nassr, yang akan membuka peluang untuk menduduki jabatan direksi maupun posisi manajer. Ada pula kemungkinan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membeli klub sendiri suatu saat nanti, lalu mengendalikannya dari jajaran direksi.