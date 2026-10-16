Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo dan David Beckham di MLS! Prediksi karier manajerial CR7 saat mantan rekan setimnya di Manchester United berspekulasi soal langkah selanjutnya sang GOAT asal Portugal
Kontrak Ronaldo di Arab Saudi segera berakhir
Saat ini, tak ada kemungkinan yang bisa dianggap terlalu mengada-ada karena Ronaldo belum mengungkapkan rencana masa depannya. Ia akan berusia 42 tahun pada Februari 2027, sementara kontraknya yang bernilai besar bersama juara bertahan Liga Pro Saudi, Al-Nassr, akan berakhir pada musim panas mendatang.
Pertanyaan mulai muncul mengenai berapa lama lagi pemain terbaik sepanjang masa asal Portugal itu mampu terus bermain. Desakan agar ia mengakhiri karier internasionalnya, yang telah mencakup 234 penampilan, juga mulai menguat. Namun, mengabaikan mereka yang meragukannya dan membuktikan bahwa mereka salah sudah menjadi ciri khas mantan penyerang Real Madrid itu.
Seiring putranya, Cristiano Junior, meniti jenjang akademi di Riyadh, ia belum menunjukkan tanda-tanda akan segera pensiun. Setelah bekerja tanpa kenal lelah selama lebih dari dua dekade, Ronaldo berniat bermain selama mungkin.
Kontraknya di Timur Tengah mencakup kepemilikan saham sebesar 20 persen di Al-Nassr, yang akan membuka peluang untuk menduduki jabatan direksi maupun posisi manajer. Ada pula kemungkinan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membeli klub sendiri suatu saat nanti, lalu mengendalikannya dari jajaran direksi.
- Getty/GOAL
Apa yang akan dilakukan Ronaldo saat pensiun?
Simpson, yang pernah bekerja bersama CR7 di Old Trafford, tidak yakin bahwa seseorang yang telah menghabiskan seluruh masa dewasanya di lapangan latihan dan ruang ganti di berbagai penjuru dunia bisa menerima jika dirinya tak lagi menjadi pusat perhatian.
Ketika ditanya apa langkah Ronaldo selanjutnya, Simpson, yang berbicara dalam kerja sama dengan Free Bets, tempat menemukan situs taruhan terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia akan menjadi pelatih. Saya sudah memikirkan hal ini. Apakah dia akan mengikuti jejak David Beckham atau menjadi pelatih? Saya tidak tahu apakah dia mungkin sedikit lebih bersemangat soal itu, dalam hal berada di lapangan.”
Mungkinkah CR7 bergabung dengan Beckham di klub MLS Inter Miami?
Beckham, mantan pemakai nomor 7 Manchester United yang ikonik dan peraih gelar La Liga bersama Real Madrid, merupakan salah satu pemilik Inter Miami, juara MLS Cup. Ia bekerja bersama Messi, peraih Ballon d’Or delapan kali, di Florida Selatan.
Ketika ditanya apakah Ronaldo bisa menempuh jalan serupa dan melatih di bawah Becks di Nu Stadium, Simpson berkata: “Itu akan menarik, bukan!?”
Ia melanjutkan: “Saya tahu dia punya saham di Al-Nassr. Menarik membayangkan Ronaldo sebagai pelatih. Namun, melihat cara dia berbicara, kepribadiannya, standarnya, dan apa yang dia harapkan, terutama saat dia kembali ke United, saya pikir dia punya kemampuan untuk menjadi pelatih top. Dia memahami dan mempelajari permainan ini. Akan menarik melihatnya.
“Saya tidak tahu apakah dia akan puas hanya menjadi pemilik klub dan menjalankan peran itu. Dia berada di lapangan setiap hari sejak berusia 16 tahun. Bagaimana dia bisa berhenti? Kami saja kesulitan untuk berhenti. Dia sudah menjalaninya 10 tahun lebih lama daripada kebanyakan orang.”
- Getty/GOAL
Kepemilikan, kepelatihan, film: Beragam pilihan bagi Ronaldo
Messi, yang dua kali meraih gelar MVP MLS, terikat kontrak di Miami hingga 2028. Ia telah meninggalkan tim nasional Argentina setelah merasakan kejayaan di Piala Dunia dan Copa America bersama Argentina. Kapan ia akan mengakhiri kariernya pun menjadi bahan perdebatan hangat.
Messi yang berusia 39 tahun dan dikenal berbicara dengan lembut diperkirakan tidak akan menjadi pelatih. Peran di balik layar di Barcelona kemungkinan lebih menarik baginya, tetapi ia mungkin akan disusul ke Florida oleh rival abadinya yang ingin mengejar impian Amerika sembari memburu peran dalam film-film blockbuster Hollywood.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami