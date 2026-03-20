Cristiano Ronaldo dan Bernardo Silva absen dari skuad Portugal untuk menghadapi Amerika Serikat dan Meksiko, sementara Roberto Martinez menjelaskan keputusan mengejutkan tersebut
Mengelola para veteran
Berita utama dari pengumuman skuad terbaru Portugal adalah tidak dimasukkannya kapten Ronaldo dan gelandang andalan Manchester City, Silva. Meskipun para penggemar sudah terbiasa melihat duo veteran ini memimpin lini depan, Martinez mengambil pendekatan pragmatis untuk jendela pertandingan internasional kali ini melawan Meksiko dan Amerika Serikat
Keputusan ini didasari oleh keinginan untuk melindungi pemain kunci setelah jadwal kompetisi domestik yang melelahkan. Dengan tidak memanggil bintang-bintang paling berpengalamannya, pelatih kepala ini memprioritaskan kebugaran jangka panjang daripada hasil instan dalam pertandingan non-kompetitif, memastikan para pemimpin inti tim tetap segar untuk tantangan yang akan datang.
Menjelaskan masalah terkait kebugaran
Martinez segera mengklarifikasi bahwa absennya Ronaldo hanyalah hambatan sementara, bukan masalah jangka panjang. "Piala Dunia tidak terancam!" tegas pelatih asal Spanyol itu. "Dia tidak dalam bahaya, tidak. Ini hanya cedera otot ringan dan kami yakin dia bisa kembali dalam satu atau dua minggu. Semua yang telah dilakukan Cristiano secara fisik sepanjang musim ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi prima."
Mengenai gelandang serang Man City, Martinez mencatat bahwa keputusan tersebut melibatkan konsultasi dengan klub. "Bernardo Silva, ini adalah keputusan teknis, berdasarkan informasi medis yang diberikan oleh klub sang pemain."
Mengukur kedalaman
Absennya para pemain senior memberikan kesempatan langka bagi para talenta muda Portugal untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional saat mereka bersiap menghadapi Piala Dunia musim panas nanti di Amerika Utara. Martinez memandang ini sebagai masa pembelajaran yang penting bagi skuad, yang memungkinkannya untuk menguji berbagai formasi taktis tanpa harus bergantung pada pemain andalan yang biasa ia andalkan.
"Saya sudah mengatakan bahwa fase ini harus dimanfaatkan untuk bereksperimen dengan pemain baru, ini saatnya untuk bereksperimen dan memanggil pemain yang juga layak mendapatkannya," tambahnya. "Namun, untuk itu, kami membutuhkan ruang bagi para pemain yang Anda sebutkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Portugal saat ini sedang fokus pada persiapan untuk Piala Dunia 2026, dengan pertandingan persahabatan melawan Meksiko pada 29 Maret, yang akan dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat tiga hari kemudian. Timnas Portugal tergabung dalam Grup K bersama Uzbekistan, Kolombia, dan pemenang babak play-off yang melibatkan Republik Demokratik Kongo, Jamaika, atau Kaledonia Baru.
