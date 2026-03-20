Cristiano Ronaldo dan Bernardo Silva absen dari skuad Portugal untuk menghadapi Amerika Serikat dan Meksiko, sementara Roberto Martinez menjelaskan keputusan mengejutkan tersebut

Berita utama dari pengumuman skuad terbaru Portugal adalah tidak dimasukkannya kapten Ronaldo dan gelandang andalan Manchester City, Silva. Meskipun para penggemar sudah terbiasa melihat duo veteran ini memimpin lini depan, Martinez mengambil pendekatan pragmatis untuk jendela pertandingan internasional kali ini melawan Meksiko dan Amerika Serikat

Keputusan ini didasari oleh keinginan untuk melindungi pemain kunci setelah jadwal kompetisi domestik yang melelahkan. Dengan tidak memanggil bintang-bintang paling berpengalamannya, pelatih kepala ini memprioritaskan kebugaran jangka panjang daripada hasil instan dalam pertandingan non-kompetitif, memastikan para pemimpin inti tim tetap segar untuk tantangan yang akan datang.