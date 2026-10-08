Cristiano Ronaldo 'dalam kondisi fisik dan mental yang baik' saat bos Al-Nassr Ange Postecoglou menghindari kontroversi Portugal

Menolak terseret ke dalam perdebatan seputar kepulangan lebih awal sang kapten dari tugas internasional, Postecoglou memasang nada tegas dalam konferensi pers pralaga: "Cristiano telah kembali ke klub dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Itu adalah hal terpenting bagi kami."

Saat didesak mengenai gesekan yang dilaporkan antara sang penyerang dan pelatih Portugal Jorge Jesus, sang manajer menutup diskusi itu: "Saya tidak suka manajer klub mengomentari apa yang terjadi di tim nasional, jadi saya tidak akan membicarakannya."