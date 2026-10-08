ZUMA Press Wire
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Cristiano Ronaldo 'dalam kondisi fisik dan mental yang baik' saat bos Al-Nassr Ange Postecoglou menghindari kontroversi Portugal
Manajer mengonfirmasi status kebugaran sang pemain kunci
Pelatih kepala Postecoglou telah mengonfirmasi bahwa penyerang veterannya telah kembali bergabung dengan skuad dalam kondisi prima menjelang pekan kedelapan Saudi Pro League. Pemain berusia 41 tahun itu langsung berpeluang masuk starting XI saat raksasa Riyadh itu menjamu Al-Diriyah pada Jumat. Tak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar di seluruh Eropa, ahli taktik asal Australia itu tetap sepenuhnya fokus mempersiapkan timnya untuk menjaga laju mereka menuju papan atas klasemen.
- AFP
Pelatih menghindari kontroversi skuad tim nasional
Menolak terseret ke dalam perdebatan seputar kepulangan lebih awal sang kapten dari tugas internasional, Postecoglou memasang nada tegas dalam konferensi pers pralaga: "Cristiano telah kembali ke klub dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Itu adalah hal terpenting bagi kami."
Saat didesak mengenai gesekan yang dilaporkan antara sang penyerang dan pelatih Portugal Jorge Jesus, sang manajer menutup diskusi itu: "Saya tidak suka manajer klub mengomentari apa yang terjadi di tim nasional, jadi saya tidak akan membicarakannya."
Raksasa Riyadh menanti grup lengkap
Di luar sorotan terhadap pemain andalan mereka, persiapan Al-Nassr mendapat dorongan tepat waktu dengan Joao Felix kembali berlatih penuh di Riyadh. Staf pelatih kini hanya menunggu para pemain internasional Arab Saudi yang baru menjuarai Piala Teluk Arab, setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 pada final hari Rabu. Berkumpulnya kembali skuad secara penuh akan sangat penting saat juara bertahan liga itu menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan kontinental.
- AFP
Para pemburu gelar membidik puncak kompetisi domestik
Al-Nassr memasuki duel Jumat dengan selisih hanya dua poin dari puncak klasemen, dan mengetahui kemenangan atas Al-Diriyah akan terus memberi tekanan besar kepada pemuncak Al-Hilal dan Al-Ittihad. Pertandingan ini menjadi awal dari jadwal musim gugur yang tanpa henti bagi juara bertahan, yang tidak bisa melakukan kesalahan di kompetisi domestik sebelum komitmen regional kembali dimulai. Di ujung tombak serangan, Ronaldo tetap fokus mengubah torehan 979 golnya menjadi empat digit.
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