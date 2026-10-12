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Cristiano Ronaldo cetak gol ke-981 sepanjang kariernya untuk Al Nassr di tengah skorsing bersama Portugal dan penundaan terkait keamanan di Riyadh
Pertandingan ditunda akibat peringatan keamanan di Riyadh
Menurut AFP, pertandingan yang sangat dinantikan antara Al Nassr dan Neftchi tertunda tepat satu jam pada Senin. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi mencegat rudal balistik yang ditujukan ke Riyadh, sehingga memicu peringatan keamanan serius di seluruh kota. Warga menerima peringatan melalui ponsel yang mengimbau mereka tetap berada di dalam ruangan, sementara para pemain menunggu di lorong stadion. Setelah jaminan keamanan diberikan, Ronaldo tampil sejak awal dan membantu Al Nassr menguasai babak pertama. Ia tetap fokus meski situasi menjelang pertandingan meresahkan dan stadion sebagian besar kosong.
- Getty Images Sport
Ronaldo kian dekat dengan 1.000 gol sepanjang kariernya
Angelo Gabriel membuka keunggulan Al Nassr sebelum Ronaldo menggandakan keunggulan timnya. Penyerang itu melepaskan tembakan keras yang melewati kiper pada menit ke-42 untuk membawa Al Nassr unggul 2-0. Alisher Odilov memperkecil ketertinggalan Neftchi pada menit ke-51.
Namun, kartu merah yang diterima Ekromjon Alibaev pada menit ke-65 mengubah jalannya pertandingan. Anvarjon Gofurov kemudian mencetak gol bunuh diri pada menit ke-78, memastikan kemenangan 3-1 bagi Al Nassr. Gol Ronaldo membuat koleksi golnya sepanjang karier mencapai angka luar biasa, 981, hanya terpaut 19 gol dari tonggak bersejarah 1.000 gol.
Skorsing Portugal dan keretakan hubungan dengan Jesus
Gol itu menjadi pengalih perhatian yang melegakan bagi Ronaldo, yang saat ini menjalani skorsing sementara yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Portugal. Penyerang itu meninggalkan tim Portugal bulan lalu setelah berselisih dengan pelatih Jorge Jesus soal waktu bermain.
Ronaldo menuduh Jesus melakukan "pelanggaran kepercayaan yang mutlak" setelah dirinya dicadangkan. Meski ada kontroversi tersebut, presiden FPF Pedro Proenca menegaskan bahwa mereka ingin Ronaldo kembali. Ia menyatakan: "Federasi Sepak Bola Portugal dan presidennya, dalam suasana tenang ini, berbicara dengan semua pihak, yang telah secara terbuka menunjukkan keinginan mereka agar sang kapten kembali bersama kami. Ada keinginan yang dinyatakan oleh semua orang."
- Getty Images Sport
Apa langkah Al Nassr dan Ronaldo selanjutnya?
Setelah kemenangan 3-1 ini, Al Nassr naik ke posisi kedelapan klasemen keseluruhan Liga Champions Asia Elite AFC dengan tiga poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Neftchi di posisi ketujuh, tetapi kalah selisih gol. Selanjutnya, Ronaldo menanti keputusan akhir terkait skorsingnya di level internasional. Namun, ia tetap berkomitmen penuh menjalankan tugasnya bersama klub sembari terus mengejar tonggak 1.000 gol.
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