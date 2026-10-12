Gol itu menjadi pengalih perhatian yang melegakan bagi Ronaldo, yang saat ini menjalani skorsing sementara yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Portugal. Penyerang itu meninggalkan tim Portugal bulan lalu setelah berselisih dengan pelatih Jorge Jesus soal waktu bermain.

Ronaldo menuduh Jesus melakukan "pelanggaran kepercayaan yang mutlak" setelah dirinya dicadangkan. Meski ada kontroversi tersebut, presiden FPF Pedro Proenca menegaskan bahwa mereka ingin Ronaldo kembali. Ia menyatakan: "Federasi Sepak Bola Portugal dan presidennya, dalam suasana tenang ini, berbicara dengan semua pihak, yang telah secara terbuka menunjukkan keinginan mereka agar sang kapten kembali bersama kami. Ada keinginan yang dinyatakan oleh semua orang."