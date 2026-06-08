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Cristiano Ronaldo bukanlah 'makhluk luar angkasa'! Mantan rekan setimnya di Real Madrid dan Juventus menjelaskan mengapa CR7 adalah 'orang biasa'
Ronaldo itu 'biasa saja'
Danilo, yang pernah bermain bersama Ronaldo di Real Madrid dan Juventus, berusaha membantah anggapan bahwa penyerang legendaris itu bukanlah manusia biasa. Terlepas dari deretan prestasi luar biasa Ronaldo dan upayanya yang tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan, bek asal Brasil ini menegaskan bahwa bintang Al-Nassr itu sangat mudah didekati saat kamera tidak merekam.
Berbicara tentang mantan rekan setimnya kepada The Athletic, Danilo menjelaskan: "Orang-orang menganggap Cristiano seperti makhluk luar angkasa, tetapi dia adalah pria biasa yang suka tertawa dan bersenang-senang bersama keluarganya. Namun tentu saja, Cristiano hidup untuk sepak bola, dalam hampir semua hal yang dilakukannya, untuk menjadi lebih baik setiap hari."
Semangat CR7 yang tak kenal lelah dalam mengejar kesempurnaan
Meskipun Danilo ingin menyoroti sisi kemanusiaan Ronaldo, ia tidak meremehkan semangat profesional yang telah membuat penyerang veteran itu tetap berada di puncak kariernya selama lebih dari dua dekade. Bek tersebut menyaksikan secara langsung bagaimana mentalitas Ronaldo memengaruhi orang-orang di sekitarnya, menciptakan lingkungan di mana menjadi yang kedua bukanlah pilihan.
"Saya pernah bermain bersamanya di Madrid. Di Turin, dia lebih berpengalaman tapi tetap mencetak banyak gol, tetap profesional sepanjang waktu. Dia mendorong Anda, membuat Anda tampil sebaik mungkin dalam latihan maupun pertandingan," tambahnya.
Membandingkan dengan Ancelotti
Saat Brasil menatap masa depan bersama Carlo Ancelotti, Danilo melihat kemiripan yang mencolok antara manajer Italia yang sarat prestasi itu dengan mantan rekan setimnya, Ronaldo. Keduanya telah mencapai puncak prestasi dalam olahraga ini berkali-kali, namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda merasa puas diri atau memiliki ego yang membesar di tempat kerja.
"Ancelotti seperti Cristiano. Salah satu orang paling terkenal di dunia sepak bola, namun ia menjalani hari-harinya bersama kami seperti orang biasa," katanya. "Ia rendah hati, dan ini adalah salah satu kemampuan terpenting seorang juara. Ia telah meraih banyak gelar, namun ia bekerja seolah-olah belum pernah meraih apa pun."
- Getty Images Sport
Tujuan akhir Piala Dunia
Dengan impian terbesar untuk mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam karier legendarisnya, Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, saat ini sedang menyempurnakan persiapannya untuk berlaga di Piala Dunia keenamnya.
Prestasi bersejarah dengan bermain di enam turnamen Piala Dunia ini akan mengukuhkan posisinya dalam buku rekor sebagai salah satu dari tiga pemain pertama yang melakukannya dalam sejarah sepak bola, bersama Lionel Messi dan Guillermo Ochoa.
Portugal dijadwalkan bertanding di Grup K, di mana mereka akan memulai kampanye mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni, sebelum menghadapi Uzbekistan pada 23 Juni dan Kolombia pada 27 Juni.