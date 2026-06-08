Cristiano Ronaldo bukanlah 'makhluk luar angkasa'! Mantan rekan setimnya di Real Madrid dan Juventus menjelaskan mengapa CR7 adalah 'orang biasa'

Danilo, yang pernah bermain bersama Ronaldo di Real Madrid dan Juventus, berusaha membantah anggapan bahwa penyerang legendaris itu bukanlah manusia biasa. Terlepas dari deretan prestasi luar biasa Ronaldo dan upayanya yang tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan, bek asal Brasil ini menegaskan bahwa bintang Al-Nassr itu sangat mudah didekati saat kamera tidak merekam.

Berbicara tentang mantan rekan setimnya kepada The Athletic, Danilo menjelaskan: "Orang-orang menganggap Cristiano seperti makhluk luar angkasa, tetapi dia adalah pria biasa yang suka tertawa dan bersenang-senang bersama keluarganya. Namun tentu saja, Cristiano hidup untuk sepak bola, dalam hampir semua hal yang dilakukannya, untuk menjadi lebih baik setiap hari."