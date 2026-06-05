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"Cristiano Ronaldo bilang aku harus hati-hati" - Antony membagikan nasihat menarik dari mantan rekan setimnya di Man Utd dan menceritakan bagaimana Erik ten Hag meyakinkannya untuk pindah ke Old Trafford, yang akhirnya berujung pada kegagalan
Antony mengenang pengalamannya bersama Manchester United
Antony telah membagikan detail terbaru mengenai masa-masanya di United, termasuk pengaruh Ronaldo dan Ten Hag terhadap kariernya. Dalam wawancara di podcast Podpah, pemain asal Brasil itu mengenang kepindahannya dari Ajax ke Old Trafford serta kesulitan yang ia hadapi di Inggris. Pemain sayap tersebut mengungkapkan bahwa Ten Hag berperan penting dalam meyakinkannya untuk bergabung dengan United pada tahun 2022. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan sukses di Ajax, pelatih asal Belanda itu tetap menjalin komunikasi secara rutin dan meyakinkan Antony untuk mengikutinya ke Liga Premier.
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Bimbingan Ronaldo dan ketekunan Ten Hag
Antony berbicara dengan hangat tentang Ronaldo dan dukungan yang diterimanya dari bintang asal Portugal itu selama mereka bermain bersama di United.
"Cristiano Ronaldo adalah orang yang luar biasa, sangat lucu dan sopan," akunya. "Dia mengatakan kepadaku bahwa pada hari aku tidak lagi merasa gugup, aku harus berhati-hati. Sebelum debutku melawan Arsenal, dia meyakinkanku dengan mengatakan agar aku melakukan sentuhan pertama dengan tenang dan bahwa aku sudah tahu cara melakukan sisanya."
Pemain Brasil itu juga menjelaskan mengapa ia memilih bergabung dengan Setan Merah, dengan mengatakan: "Saya bergabung dengan Manchester United karena Erik ten Hag, yang terus mengirim pesan kepada saya bahwa dia ingin saya berada di sana."
Tekanan, penyesuaian, dan awal yang baru
Antony memberikan gambaran lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapinya setelah tiba di Inggris melalui transfer yang menjadi sorotan. Meskipun ia langsung memberikan dampak positif, ekspektasi seputar nilai transfer dan penampilannya pun dengan cepat meningkat. Pemain sayap tersebut mengakui bahwa kritik-kritik tersebut memengaruhi kepercayaan dirinya dan turut menjadi faktor dalam keputusannya untuk melanjutkan karier di Spanyol, di mana musim lalu ia mencetak 14 gol dan 10 assist dalam 46 penampilan bersama Betis di semua kompetisi.
"Pers di Inggris agak 'berat'; ada saat-saat ketika saya bahkan meragukan diri sendiri, tetapi keluarga saya mengingatkan saya bahwa satu momen buruk tidak menentukan kisah hidup saya," jelasnya. "Jadi, saya perlu pergi ke Spanyol untuk menemukan kembali jati diri saya dan menjadi bahagia. Di Liga Premier, intensitasnya sangat tinggi baik dalam serangan maupun pertahanan, tetapi di Spanyol ada lebih banyak ruang untuk situasi satu lawan satu."
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Membangun kembali momentum
Pemain asal Brasil itu kini bertekad untuk mempertahankan performa apiknya dan membuktikan diri secara konsisten, sambil berusaha melupakan masa-masa sulitnya di Old Trafford — terutama setelah ia berhasil membantu Los Verdiblancos kembali berlaga di Liga Champions setelah 20 tahun.