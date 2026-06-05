"Cristiano Ronaldo bilang aku harus hati-hati" - Antony membagikan nasihat menarik dari mantan rekan setimnya di Man Utd dan menceritakan bagaimana Erik ten Hag meyakinkannya untuk pindah ke Old Trafford, yang akhirnya berujung pada kegagalan

Antony berbicara dengan hangat tentang Ronaldo dan dukungan yang diterimanya dari bintang asal Portugal itu selama mereka bermain bersama di United.

"Cristiano Ronaldo adalah orang yang luar biasa, sangat lucu dan sopan," akunya. "Dia mengatakan kepadaku bahwa pada hari aku tidak lagi merasa gugup, aku harus berhati-hati. Sebelum debutku melawan Arsenal, dia meyakinkanku dengan mengatakan agar aku melakukan sentuhan pertama dengan tenang dan bahwa aku sudah tahu cara melakukan sisanya."

Pemain Brasil itu juga menjelaskan mengapa ia memilih bergabung dengan Setan Merah, dengan mengatakan: "Saya bergabung dengan Manchester United karena Erik ten Hag, yang terus mengirim pesan kepada saya bahwa dia ingin saya berada di sana."