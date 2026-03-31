Cristiano Ronaldo berusaha meyakinkan Casemiro untuk menolak tawaran bergabung dengan Lionel Messi di MLS demi pindah ke Al-Nassr
Ronaldo tak sabar menanti reuni di Arab Saudi
Menurut Marca, bintang Portugal tersebut sedang berupaya memastikan mantan rekan setimnya itu pindah ke Riyadh. Ronaldo memandang Casemiro sebagai pilar pertahanan yang diperlukan untuk mengokohkan dominasi Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Paket finansial yang sedang disiapkan di Timur Tengah diperkirakan akan jauh melampaui hampir semua tawaran lain di dunia. Bagi Casemiro, potensi kepindahan ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan kontrak menguntungkan terakhir sambil bermain bersama rekan tepercaya yang memahami gaya permainannya.
Pesona Miami dan kabar tentang Messi
Namun, Inter Miami juga bisa menjadi pilihan yang menarik bagi gelandang tersebut. The Herons telah menempatkan diri sebagai pesaing utama untuk mendapatkan jasa pemain berusia 34 tahun tersebut. Klub milik Sir David Beckham dilaporkan memandang Casemiro sebagai penerus alami Sergio Busquets, yang akan memberikan kehadiran pemain berpengalaman untuk menjadi tumpuan lini tengah yang dipenuhi bintang di Florida. Prospek Casemiro bergabung dengan Messi telah menjadi narasi yang menarik mengingat sejarah mereka sebagai rival dalam El Clasico saat masih membela Real Madrid dan Barcelona.
Casemiro meninggalkan United setelah empat tahun
Casemiro telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Man Utd pada musim panas ini. Sejak bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2022, ia telah tampil dalam 155 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 24 gol, dan memberikan 14 assist. Dalam pesan perpisahannya, ia menulis: "Saya akan selalu membawa Manchester United dalam hati sepanjang hidup saya. Sejak hari pertama saya melangkah ke stadion yang indah ini, saya merasakan gairah Old Trafford dan cinta yang kini saya bagikan bersama para pendukung kami untuk klub istimewa ini. Ini bukanlah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal; masih banyak kenangan yang harus diciptakan selama empat bulan ke depan. Kami masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap tertuju pada memberikan segalanya untuk membantu klub kami meraih kesuksesan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum memutuskan masa depannya, Casemiro akan tetap fokus untuk menutup musim ini dengan gemilang bersama Setan Merah, yang saat ini menduduki peringkat ketiga di Liga Premier, unggul satu poin dari Aston Villa di peringkat keempat. Tim asuhan Michael Carrick selanjutnya akan menghadapi Leeds United pada 13 April, dengan target meraih kemenangan untuk selangkah lebih dekat mengamankan tempat mereka di Liga Champions musim depan.