Cristiano Ronaldo berusaha meyakinkan Casemiro untuk menolak tawaran bergabung dengan Lionel Messi di MLS demi pindah ke Al-Nassr

Casemiro telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Man Utd pada musim panas ini. Sejak bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2022, ia telah tampil dalam 155 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 24 gol, dan memberikan 14 assist. Dalam pesan perpisahannya, ia menulis: "Saya akan selalu membawa Manchester United dalam hati sepanjang hidup saya. Sejak hari pertama saya melangkah ke stadion yang indah ini, saya merasakan gairah Old Trafford dan cinta yang kini saya bagikan bersama para pendukung kami untuk klub istimewa ini. Ini bukanlah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal; masih banyak kenangan yang harus diciptakan selama empat bulan ke depan. Kami masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan bersama; fokus penuh saya, seperti biasa, akan tetap tertuju pada memberikan segalanya untuk membantu klub kami meraih kesuksesan."