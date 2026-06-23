Cristiano Ronaldo & Neymar 'tak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun' di tengah kritik seputar Piala Dunia, tegas João Cancelo dari Portugal

Cancelo mengatakan bahwa baik Ronaldo maupun Neymar tidak pantas menerima kritik pedas yang mereka hadapi di Piala Dunia kali ini. Saat berbicara kepada para wartawan, Cancelo menanggapi sorotan negatif media seputar Ronaldo setelah Portugal bermain imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo, serta perdebatan mengenai apakah Neymar seharusnya dimasukkan ke dalam skuad Brasil setelah absen pada dua pertandingan pertama akibat cedera betis.

"Saya tidak berpikir Neymar atau Cristiano perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun," kata Cancelo. "Bakat mereka dan apa yang telah mereka raih dalam sepak bola sudah berbicara sendiri. Semua pembicaraan itu hanyalah untuk pamer. Baik Cristiano maupun Neymar tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka wakili bagi negara masing-masing."