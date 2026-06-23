Getty Images
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo & Neymar 'tak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun' di tengah kritik seputar Piala Dunia, tegas João Cancelo dari Portugal
Ikon-ikon sepak bola yang masih aktif
Cancelo mengatakan bahwa baik Ronaldo maupun Neymar tidak pantas menerima kritik pedas yang mereka hadapi di Piala Dunia kali ini. Saat berbicara kepada para wartawan, Cancelo menanggapi sorotan negatif media seputar Ronaldo setelah Portugal bermain imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo, serta perdebatan mengenai apakah Neymar seharusnya dimasukkan ke dalam skuad Brasil setelah absen pada dua pertandingan pertama akibat cedera betis.
"Saya tidak berpikir Neymar atau Cristiano perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun," kata Cancelo. "Bakat mereka dan apa yang telah mereka raih dalam sepak bola sudah berbicara sendiri. Semua pembicaraan itu hanyalah untuk pamer. Baik Cristiano maupun Neymar tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka wakili bagi negara masing-masing."
- Getty Images Sport
Rekor internasional yang tak tertandingi
Ronaldo dan Neymar telah secara konsisten menunjukkan performa terbaiknya untuk negara masing-masing selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, Ronaldo menyusul Lionel Messi sebagai satu-satunya pemain yang pernah berlaga di enam turnamen Piala Dunia yang berbeda. Selain itu, Ronaldo tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional untuk kategori putra, dengan mencetak 143 gol sejak debutnya pada 2003.
Di sisi lain, Neymar adalah pencetak gol terbanyak dalam sejarah Brasil, dengan 79 gol dari 128 penampilan. Namun, Neymar belum bermain untuk Brasil sejak mengalami cedera robekan ligamen anterior (ACL) pada Oktober 2023, dan para kritikus mempertanyakan kondisi kebugarannya saat ini. Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, Cancelo percaya bahwa prestasi tak tertandingi yang diraih Ronaldo dan Neymar patut mendapatkan rasa hormat yang mutlak dari komunitas sepak bola global.
Hendry siap menghadapi ujian di Brasil
Sementara itu, Jack Hendry mengaku tidak merasa takut menghadapi Neymar saat Skotlandia bertanding melawan Brasil pada Rabu nanti. Pelatih kepala Brasil, Carlo Ancelotti, mengonfirmasi bahwa Neymar sudah siap kembali bermain di Miami. Hendry sebelumnya pernah berhadapan dengan Neymar di Liga Champions dan di Arab Saudi. Saat berbicara di markas latihan timnas Skotlandia, Hendry mengatakan: "Ya, tidak ada masalah. Jelas, dia tidak bermain di liga tempat saya berkompetisi. Saya cukup nyaman menghadapi Neymar dan saya menantikannya; ini pasti akan menjadi pertarungan yang seru. Saya pernah bermain melawan dia di Liga Champions... Jelas, trio penyerang saat itu adalah Messi, Mbappé, dan Neymar. Anda bisa belajar banyak dari momen-momen seperti itu."
- AFP
Pertandingan penutup babak penyisihan grup yang sangat menentukan menanti
Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada hari Selasa sebelum bertanding melawan Kolombia dalam laga terakhir fase grup mereka. Sementara itu, Brasil akan berhadapan dengan Skotlandia pada hari Rabu untuk menutup babak penyisihan Grup C. Kedua negara sangat membutuhkan kemenangan dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini untuk mengamankan posisi teratas di grup masing-masing dan memastikan jalur yang menguntungkan menuju babak gugur turnamen.