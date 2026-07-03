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Cristiano Ronaldo, akan meninggalkan Portugal? Kakaknya: "Siapkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya". Dia: "Saya akan memutuskan setelah Piala Dunia"

C. Ronaldo
World Cup
Portugal vs Spain
Portugal
Spain

Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mungkin akan menjadi babak terakhir petualangan Cristiano Ronaldo bersama tim nasional. Katia Aveiro, saudara perempuan CR7, melontarkan pernyataan yang dalam istilah jurnalistik disebut sebagai “bom” kepada media Portugal, saat membahas kemungkinan perpisahan di akhir turnamen di Amerika: “Berdasarkan informasi yang saya miliki, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, jadi nikmatilah saat-saat ini. Saya tidak berpikir dia akan pensiun hari ini, tapi saya rasa saat itu sudah dekat. Saya benar-benar yakin ini adalah fase terakhirnya bersama tim nasional, jadi nikmatilah sepenuhnya, karena akan sulit menemukan orang lain seperti dia.”


Kemudian ia menambahkan: “Saya sedang berbicara tentang tim nasional Portugal, bukan kariernya. Berdasarkan informasi yang saya miliki, dan saya cukup yakin akan hal ini, saya rasa kita sudah mendekati saat itu.”

  • TIDAK ADA BANTAHAN

    Pihak yang bersangkutan tidak memberikan komentar yang pasti; ia tidak membenarkan maupun membantah pernyataan sang kakak: "Masa depanku tidak penting saat ini. Aku masih punya waktu; setelah menang atau kalah, aku akan berbicara dengan keluargaku dan kemudian mengambil keputusan terbaik. Aku tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan emosi; sekarang aku melakukan segalanya dengan tenang. Yang terpenting sekarang adalah menikmati masa kini".


    Kemudian mengenai pertandingan: “Saya selalu mengatakan bahwa untuk memenangkan turnamen seperti ini, kita harus tahu cara bertahan. Saya sudah mengantisipasi tekanan yang besar; sebagai kapten, saya sudah pernah mengalami momen-momen seperti ini sebelumnya.”

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  • TANTANGAN TERHADAP SPANYOL

    Pertandingan pada Senin malam di Dallas melawan Spanyol, pukul 21.00 waktu Italia, mungkin akan menjadi pertandingan terakhir Ronaldo bersama timnas Portugal. Hubungannya dengan seragam merah-hijau ini merupakan kisah cinta yang panjang: ia memulai debutnya pada 20 Agustus 2003, saat berusia 18 tahun dan 6 bulan, melawan Kazakhstan di Stadion Manuel Branco Teixeira di Chaves, di hadapan kurang dari 8 ribu penonton. Ia masuk pada menit ke-47 menggantikan Figo, yang dianggap sebagai pendahulunya. Bersama tim nasionalnya, ia telah mencetak 146 gol dalam 232 pertandingan. Setidaknya untuk saat ini.

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