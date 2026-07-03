Cristiano Ronaldo, akan meninggalkan Portugal? Kakaknya: "Bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya". Dia: "Saya akan memutuskan setelah Piala Dunia"

Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, mungkin akan menjadi babak terakhir petualangan Cristiano Ronaldo bersama tim nasional. Katia Aveiro, saudara perempuan CR7, melontarkan pernyataan yang dalam dunia jurnalisme disebut sebagai “bom” kepada media Portugal, saat membahas kemungkinan perpisahan di akhir turnamen di Amerika: “Berdasarkan informasi yang saya miliki, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, jadi nikmatilah saat-saat ini. Saya tidak berpikir dia akan pensiun hari ini, tapi saya rasa saat itu sudah dekat. Saya benar-benar yakin ini adalah fase terakhirnya bersama tim nasional, jadi nikmatilah sepenuhnya, karena akan sulit menemukan pemain lain seperti dia.”





Kemudian ia menambahkan: “Saya sedang berbicara tentang tim nasional Portugal, bukan kariernya. Berdasarkan informasi yang saya miliki, dan saya cukup yakin akan hal ini, saya rasa kita sudah mendekati saat itu.”