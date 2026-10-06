Konflik internal yang menyelimuti tim nasional Portugal telah mencapai titik didih, dengan Ronaldo dilaporkan sudah memperjelas posisinya terkait kemungkinan kembali ke dalam skuad. Saat ini berada di Riyadh bersama Al-Nassr, tempat ia terus mengejar 1.000 gol sepanjang kariernya, penyerang veteran itu dilaporkan mulai frustrasi dengan manajemen saat ini.

Menurut informasi yang disampaikan Rui Santos di CNN Portugal, pemenang Ballon d'Or lima kali itu telah menetapkan syarat yang tidak bisa ditawar untuk kembali: kepergian pelatih kepala saat ini, Jesus.

"Saya bisa memberi tahu Anda bahwa Cristiano sangat kecewa dengan pernyataan-pernyataan ini. Ia disebut telah menegaskan bahwa ia tidak akan kembali ke tim nasional selama Jesus masih menjabat," jelas jurnalis tersebut, seraya menyoroti rusaknya hubungan secara total antara pemain paling ikonik milik negara itu dan sosok yang saat ini memegang kendali.