AFP
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Cristiano Ronaldo ajukan syarat kepada Jorge Jesus untuk kembali ke Portugal saat perselisihan di tim nasional memanas
Ultimatum dikeluarkan oleh superstar Al-Nassr
Konflik internal yang menyelimuti tim nasional Portugal telah mencapai titik didih, dengan Ronaldo dilaporkan sudah memperjelas posisinya terkait kemungkinan kembali ke dalam skuad. Saat ini berada di Riyadh bersama Al-Nassr, tempat ia terus mengejar 1.000 gol sepanjang kariernya, penyerang veteran itu dilaporkan mulai frustrasi dengan manajemen saat ini.
Menurut informasi yang disampaikan Rui Santos di CNN Portugal, pemenang Ballon d'Or lima kali itu telah menetapkan syarat yang tidak bisa ditawar untuk kembali: kepergian pelatih kepala saat ini, Jesus.
"Saya bisa memberi tahu Anda bahwa Cristiano sangat kecewa dengan pernyataan-pernyataan ini. Ia disebut telah menegaskan bahwa ia tidak akan kembali ke tim nasional selama Jesus masih menjabat," jelas jurnalis tersebut, seraya menyoroti rusaknya hubungan secara total antara pemain paling ikonik milik negara itu dan sosok yang saat ini memegang kendali.
- Getty Images Sport
Jesus tetap optimistis meski ada gesekan
Sementara itu, Jesus berupaya menampilkan sikap tenang dan terbuka, meski laporan tentang ultimatum itu begitu santer. Setelah kemenangan terbaru Portugal atas Norwegia, sang pelatih berbicara kepada pers mengenai kemungkinan berdamai dengan mantan kaptennya. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, bagi saya semuanya terbuka. Dia harus memutuskan kehidupannya sebelum pemanggilan. Jika dia bermain dan ingin berada di tim nasional, dia bisa kembali kapan pun dia mau, kenapa tidak?" ujar Jesus, yang tampak membiarkan pintu tetap terbuka bagi sang striker.
Pelatih veteran itu, yang menikmati awal sukses dalam masa jabatannya, meremehkan tingkat keparahan keretakan tersebut dan menggambarkan ketegangan itu sebagai sekadar kurangnya komunikasi, bukan masalah kelembagaan yang mengakar. Jesus kemudian menambahkan bahwa situasinya tidak serumit yang digambarkan media, dengan mengatakan, "Itu adalah kesalahpahaman dan, menurut saya, itu mudah diselesaikan. Sejauh menyangkut saya, semuanya baik-baik saja."
Brasil bersinar di lapangan tanpa kaptennya
Sementara drama di luar lapangan mendominasi tajuk utama, hasil di atas lapangan justru sangat positif di bawah arahan Jesus. Portugal berhasil mencatatkan rekor sempurna pada jeda internasional kali ini, memastikan kelolosan mereka di UEFA Nations League tanpa kehadiran pemimpin tradisional mereka.
Perubahan taktik tim tampaknya berjalan efektif, karena mereka menunjukkan ancaman serangan yang seimbang dan soliditas pertahanan dalam laga-laga terbaru. Jesus merayakan keberhasilan ini di media sosial dengan menulis bahwa kami percaya diri setelah meraih empat kemenangan dari empat pertandingan di fase grup. Statistik mendukung keberanian sang manajer, karena Portugal mengoleksi 12 poin di puncak Grup Empat, mengamankan tempat di perempat final dengan laga yang masih tersisa.
- AFP
Ronaldo mendapat dukungan politik
Perselisihan ini bahkan telah menarik perhatian dari level tertinggi masyarakat Portugal, menyoroti signifikansi budaya dari penyerang berusia 39 tahun itu. Mantan politikus António José Seguro turun tangan untuk membela kapten Al-Nassr tersebut, dengan menyatakan, "Anda tidak bisa memperlakukan seorang pria yang telah membawa Portugal dan budayanya ke setiap sudut dunia seperti ini."
Dukungan dari level tinggi ini menunjukkan bahwa kontroversi tersebut tidak lagi terbatas di lapangan sepak bola, melainkan telah menjadi bahan perdebatan nasional mengenai bagaimana Portugal memperlakukan legenda-legendanya di dunia olahraga saat mendekati akhir karier mereka. Dukungan publik untuk Ronaldo menambah lapisan tekanan lain bagi Federasi Sepak Bola Portugal saat mereka menavigasi situasi yang rumit ini.
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