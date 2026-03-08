Getty
Cristiano Ronaldo adalah alien! Mantan rekan setimnya di Real Madrid menjelaskan mengapa pemain Portugal terbaik sepanjang masa (GOAT) itu 'luar angkasa'
Rekor Ronaldo: Ballon d'Or dan trofi di seluruh Eropa
Ronaldo muncul sebagai sayap yang lincah, dengan kaki-kakinya yang lincah menarik perhatian raksasa Premier League, Manchester United. Dia memenangkan gelar Liga Champions pertamanya dari lima gelar dan beberapa Ballon d’Or selama bermain di Old Trafford.
Pemain internasional Portugal ini kemudian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid dan pemenangGolden Boot bersama Juventus dan Al-Nassr. Sebagai kapten ikonik negaranya, ia telah membawa Portugal meraih gelar Kejuaraan Eropa dan dua gelar UEFA Nations League.
Ronaldo bersiap untuk tampil di final Piala Dunia keenam dalam kariernya yang luar biasa musim panas ini, sementara pertanyaan tentang masa depannya di level klub terus muncul, dengan tidak ada tanda-tanda sang legenda berusia 41 tahun akan pensiun - meskipun saat ini sedang cedera.
Mengapa Marcelo menganggap Ronaldo sebagai 'makhluk luar angkasa'
Dalam upaya mencapai 1.000 target karier yang kompetitif, Ronaldo telah melampaui angka 960. Ia telah mengoleksi 34 trofi sepanjang kariernya dan posisinya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa telah aman terkendali sejak lama.
Marcelo termasuk di antara mereka yang terkesima dengan Ronaldo selama mereka bermain bersama di ibu kota Spanyol. Pemain asal Amerika Selatan itu menceritakan kepada FourFourTwo apa yang membuat CR7 istimewa: “Merupakan kehormatan besar bermain bersama Cristiano. Dia berbeda dari yang lain—seorang pemimpin, pekerja keras yang tak kenal lelah, dan pemain berkualitas tinggi. Banyak orang berpikir dia hanya tentang kekuatan, tapi mereka salah… dia seperti makhluk luar angkasa.”
Dia menambahkan: “Keduanya adalah pemain yang dibentuk oleh jalanan - kami belajar bermain tanpa sepatu dan hanya menikmati diri sendiri. Itu bagian dari esensi kami, jadi kami saling memahami dengan sempurna hanya dengan sekilas. Cristiano memberi saya nasihat dari waktu ke waktu - dia cerdas dan memahami tantangan yang kami hadapi dalam setiap pertandingan.”
Bagaimana Mourinho membantu Real Madrid bersaing dengan Guardiola
Salah satu tantangan yang dihadapi secara rutin adalah menghadapi Lionel Messi, saat Real Madrid berhadapan dengan rival abadinya, Barcelona, dalam laga Clasico. Mengenai hal itu, Marcelo mengatakan: “Mengatakan bahwa itu sulit adalah understatement. Terkadang, menghadapi Messi seperti mimpi buruk…”
Real Madrid, bagaimanapun, juga memiliki kualitas yang cukup - bersama Ronaldo - dan tetap kompetitif sepanjang era di mana Pep Guardiola menyebarkan keajaiban taktiknya di Camp Nou.
Los Blancos juga mendatangkan manajer-manajer misterius, termasukJose Mourinho yang pernah melatih di Bernabeu. Marcelo menikmati bekerja dengan mantan pelatih Chelsea dan Inter tersebut, yang membantu meningkatkan intensitas permainan.
Marcelo mengatakan tentang ‘The Special One’: “Kami melakukan segala upaya untuk melawan tim Barcelona itu, yang bagi banyak orang adalah yang terbaik dalam sejarah. Mourinho adalah pemenang sejati – dia mendorong kami, dia membawa kami hingga batas maksimal.
“Real telah terlalu lama tanpa gelar juara, dan klub sebesar itu tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Kami masuk ke setiap Clasico dengan keyakinan untuk bersaing dengan karakter yang kuat, dan dari situlah percikan muncul.”
Klausul pelepasan: Ronaldo memicu spekulasi transfer di Liga Pro Saudi
Mourinho meninggalkan Madrid pada tahun 2013, sementara Ronaldo tetap di Spanyol selama lima tahun lagi sebelum pindah ke Juventus. Saat ini, ia terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga musim panas 2027, namun ia telah mengungkapkan ketidakpuasannya di Timur Tengah dan dikabarkan memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang menguntungkan, yang dapat diaktifkan pada jendela transfer berikutnya.
