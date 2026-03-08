Ronaldo muncul sebagai sayap yang lincah, dengan kaki-kakinya yang lincah menarik perhatian raksasa Premier League, Manchester United. Dia memenangkan gelar Liga Champions pertamanya dari lima gelar dan beberapa Ballon d’Or selama bermain di Old Trafford.

Pemain internasional Portugal ini kemudian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid dan pemenangGolden Boot bersama Juventus dan Al-Nassr. Sebagai kapten ikonik negaranya, ia telah membawa Portugal meraih gelar Kejuaraan Eropa dan dua gelar UEFA Nations League.

Ronaldo bersiap untuk tampil di final Piala Dunia keenam dalam kariernya yang luar biasa musim panas ini, sementara pertanyaan tentang masa depannya di level klub terus muncul, dengan tidak ada tanda-tanda sang legenda berusia 41 tahun akan pensiun - meskipun saat ini sedang cedera.