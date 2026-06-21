'Cristiano, kami percaya padamu apa pun yang terjadi!' - Ronaldo menerima pesan dukungan dari mantan rekan setimnya di timnas Portugal di tengah kritik seputar Piala Dunia

Mantan bek Portugal, Alves, turun ke media sosial untuk membela Ronaldo setelah penyerang veteran itu mendapat gelombang kritik menyusul hasil imbang 1-1 Portugal melawan Republik Demokratik Kongo.

Kapten berusia 41 tahun itu, yang tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia, menjadi bahan perdebatan setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang dalam laga pembuka Grup K di Houston.

Alves, yang pernah menjuarai Euro 2016 bersama Ronaldo, mengunggah pesan penuh tekad di Instagram. "Hormat, idola itu abadi!" tulisnya di awal, sebelum mengalihkan perhatiannya kepada mereka yang mempertanyakan penampilan bintang Al-Nassr tersebut. "Banyak orang membicarakan sepak bola tanpa pernah berkontribusi apa pun di dunia sepak bola. Kritik hanya boleh datang dari mereka yang lebih berprestasi! Cristiano, kami percaya padamu apa pun yang terjadi," tambah mantan bek tengah Porto dan Zenit Saint Petersburg itu.



