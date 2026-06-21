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'Cristiano, kami percaya padamu apa pun yang terjadi!' - Ronaldo menerima pesan dukungan dari mantan rekan setimnya di timnas Portugal di tengah kritik seputar Piala Dunia
Alves membalas kritik terhadap Ronaldo
Mantan bek Portugal, Alves, turun ke media sosial untuk membela Ronaldo setelah penyerang veteran itu mendapat gelombang kritik menyusul hasil imbang 1-1 Portugal melawan Republik Demokratik Kongo.
Kapten berusia 41 tahun itu, yang tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia, menjadi bahan perdebatan setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang dalam laga pembuka Grup K di Houston.
Alves, yang pernah menjuarai Euro 2016 bersama Ronaldo, mengunggah pesan penuh tekad di Instagram. "Hormat, idola itu abadi!" tulisnya di awal, sebelum mengalihkan perhatiannya kepada mereka yang mempertanyakan penampilan bintang Al-Nassr tersebut. "Banyak orang membicarakan sepak bola tanpa pernah berkontribusi apa pun di dunia sepak bola. Kritik hanya boleh datang dari mereka yang lebih berprestasi! Cristiano, kami percaya padamu apa pun yang terjadi," tambah mantan bek tengah Porto dan Zenit Saint Petersburg itu.
- Getty Images Sport
Kekecewaan memuncak di Piala Dunia
Dukungan dari Alves datang di saat yang sensitif bagi Ronaldo, yang tampak jelas gelisah setelah hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo. Striker legendaris itu terlihat kesepian dan frustrasi saat meninggalkan lapangan, sementara rekan-rekan setimnya tetap tinggal untuk berterima kasih kepada para pendukung di tribun. Reaksi ini memicu diskusi lebih lanjut mengenai pengaruh dan perannya dalam skuad asuhan Roberto Martinez.
Terlepas dari kekecewaan pada pertandingan pembuka, Alves tetap yakin bahwa para pemain saat ini harus melakukan segala upaya untuk membantu pemenang Ballon d'Or lima kali itu meraih gelar tim tertinggi. Bek tersebut telah lama berpendapat bahwa karier Ronaldo layak diakhiri dengan kejayaan berupa trofi Piala Dunia, terlepas dari rintangan apa pun yang saat ini menghadang Selecao.
Seruan untuk merebut gelar juara Piala Dunia
Dalam wawancara sebelumnya dengan A BOLA, Alves mendesak tim nasional untuk memperjuangkan warisan kapten mereka. "Jadikan Portugal Juara Dunia. Jadikan Cristiano Juara Dunia karena itu adalah penghargaan yang lebih dari pantas. Saya akan sangat bahagia jika dia memenangkan Piala Dunia ini. Itu adalah trofi yang pantas untuk kariernya atas segala yang telah dia lakukan bagi Portugal dan dunia. Itu adalah hadiah yang akan kalian, dan kita semua di sini, dukung dan sangat harapkan. Semoga sukses!" ujarnya.
Upaya Ronaldo untuk meraih trofi tersebut terus mendominasi pembicaraan di kubu Portugal. Meskipun sang penyerang telah mencetak gol di setiap edisi turnamen yang pernah ia ikuti, saat ini ia sedang menghadapi masa paceklik gol terpanjangnya dalam turnamen internasional besar, setelah 10 pertandingan berturut-turut gagal mencetak gol untuk negaranya di panggung besar.
- Getty/GOAL
Portugal berupaya bangkit kembali
Martinez dan skuadnya kini harus mengalihkan perhatian mereka ke laga kedua fase grup melawan Uzbekistan. Pelatih tersebut sebelumnya telah memperingatkan bahwa hasil imbang pada laga-laga pembuka ini akan dianggap sebagai "bencana", dan tekanan semakin meningkat baik terhadap staf teknis maupun para pemain untuk menampilkan performa yang lebih tajam di depan gawang.
Dengan kata-kata penyemangat dari Alves yang masih terngiang di telinganya, Ronaldo akan berupaya membungkam para skeptis dan membuktikan bahwa statusnya sebagai pemain "abadi" masih dapat diwujudkan dalam kontribusi yang menentukan kemenangan.
Portugal akan menutup kampanye Grup K mereka melawan Kolombia, dengan nasib impian Piala Dunia terakhir kapten veteran mereka yang kini berada di ujung tanduk.