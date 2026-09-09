Insiden ini menjadi sorotan setelah Volpato memilih untuk mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Italia ke Australia sesaat sebelum Piala Dunia, saat Italia gagal lolos ke turnamen untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pemain berusia 22 tahun itu, yang masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga Juni 2028, menjalani debut internasional seniornya dalam laga uji coba pemanasan melawan Swiss sebelum mengamankan tempat di skuad Australia. Selama turnamen, ia tampil dalam pertandingan fase grup melawan Amerika Serikat dan Paraguay serta bermain selama 74 menit dalam kekalahan Australia di babak 32 besar lewat adu penalti melawan Mesir.