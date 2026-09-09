Buzzi
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Cristian Volpato didenda terkait tes kokain positif saat bintang Australia itu tetap mempertahankan ketidakbersalahannya
Pemain sayap Australia menerima penalti
Winger Sassuolo, Volpato, dijatuhi denda 722 dolar Australia oleh polisi New South Wales setelah gagal dalam tes narkoba acak di pinggir jalan di Jembatan Anzac, Sydney, seperti dilaporkan oleh Associated Press. Tes awal di pinggir jalan pada 24 Juli, bersama analisis laboratorium lanjutan terhadap sampel kedua, mengonfirmasi adanya kokain saat sang pemain sedang mengemudi. Otoritas kepolisian setempat telah mengonfirmasi bahwa perkara ini telah diselesaikan melalui surat pemberitahuan sanksi administratif, dengan sang pemain tidak menghadapi proses pidana lebih lanjut.
- Uk Sports Pics Ltd
Pemain menegaskan dirinya sepenuhnya tidak bersalah
Winger kanan kelahiran Sydney itu segera menghubungi pejabat Football Australia untuk memberikan versinya dan menjelaskan situasi di luar lapangan. Volpato dengan tegas mempertahankan ketidakbersalahannya, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah dengan sengaja mengonsumsi atau menelan zat terlarang apa pun. Pejabat Sassuolo juga mengonfirmasi bahwa sang pemain menjalani tes medis lanjutan segera setelah kembali ke pusat latihan klub di Italia, dengan seluruh hasil berikutnya kembali sepenuhnya negatif.
Pergantian loyalitas internasional membuahkan hasil
Insiden ini menjadi sorotan setelah Volpato memilih untuk mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Italia ke Australia sesaat sebelum Piala Dunia, saat Italia gagal lolos ke turnamen untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pemain berusia 22 tahun itu, yang masih terikat kontrak dengan Sassuolo hingga Juni 2028, menjalani debut internasional seniornya dalam laga uji coba pemanasan melawan Swiss sebelum mengamankan tempat di skuad Australia. Selama turnamen, ia tampil dalam pertandingan fase grup melawan Amerika Serikat dan Paraguay serta bermain selama 74 menit dalam kekalahan Australia di babak 32 besar lewat adu penalti melawan Mesir.
- Buzzi
Pemulihan cedera menghentikan kemajuan
Fokus utama Volpato kini beralih ke pemulihan fisiknya setelah ia dipaksa keluar lapangan karena cedera hamstring saat menghadapi Bologna pada awal pekan ini. Setelah mencatatkan tiga penampilan di Serie A musim ini, pemain sayap itu akan menepi untuk sementara waktu saat ia berupaya memulihkan kebugaran penuh dan bersaing untuk mendapatkan peran starter reguler di sisi kanan. Tim medis Sassuolo terus memantau pemulihan sang pemain muda itu dengan saksama untuk memastikan ia siap kembali beraksi menjelang jadwal pertandingan musim gugur yang padat.
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