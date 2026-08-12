Getty Images Sport
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Cristian Romero siap tinggalkan Tottenham saat Atletico Madrid capai kesepakatan senilai £34,2 juta untuk kapten Tottenham
Atletico Madrid amankan target pertahanan jangka panjang
Diego Simeone akhirnya mendapatkan pemain yang diinginkannya setelah Atletico Madrid mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham untuk merekrut Romero, menurut Sky Sports. Paket transfer untuk pemain internasional Argentina itu dipahami berada di kisaran £34,2 juta ditambah bonus tambahan berbasis performa. Selain itu, Tottenham melindungi kepentingan mereka di masa depan dengan memastikan klausul penjualan kembali sebesar 15 persen dimasukkan dalam syarat final perjanjian transfer.
Raksasa Spanyol itu sudah lama mengagumi bek Argentina tersebut, dan sepanjang jendela transfer semakin jelas bahwa Tottenham terbuka untuk menjual kapten mereka jika ada tawaran yang sesuai. Romero awalnya bergabung dengan klub London Utara itu dengan status pinjaman semusim dari Atalanta pada musim panas 2021, sebelum Tottenham mempermanenkan kesepakatan tersebut pada tahun berikutnya.
- Getty Images Sport
Romero memilih Madrid ketimbang rival-rival Premier League
Bek tengah itu selalu memprioritaskan kepindahan ke Atletico Madrid, meski menarik minat kuat dari klub-klub besar di seluruh Eropa. Inter Milan ingin membawa kembali mantan bintang Atalanta itu ke Serie A, sementara Arsenal, rival Tottenham sesama dari London utara, juga secara kredibel dikaitkan dengan langkah mengejutkan untuk merekrutnya.
Kepergian ini terjadi meski kontrak Romero di Tottenham seharusnya berlaku hingga musim panas 2029, mengakhiri kiprahnya di London utara, tempat sang bek membantu Tottenham meraih trofi dengan menjuarai Liga Europa 2024-25.
Warisan berapi-api yang ditinggalkan di London Utara
Masa Romero di Premier League akan dikenang karena kualitas teknis elite yang ia miliki dan juga masalah disiplinnya. Meski menerima dua kartu merah musim lalu dalam perjuangan Tottenham Hotspur menghindari degradasi di Premier League, pemain 28 tahun itu memainkan peran penting dalam membantu klub terhindar dari turun kasta, dengan mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang enam gol dan empat assist dalam sebuah musim yang menguji tekad semua orang di klub.
Sepanjang lima musimnya di London Utara, Romero mencatatkan 124 penampilan untuk Tottenham Hotspur dan mencetak 12 gol, sambil mengoleksi empat kartu merah di Premier League. Gaya bermain tanpa kompromi dan berintensitas tinggi itu membuatnya menjadi favorit suporter bagi banyak orang, meski sesekali juga menjadi sumber frustrasi bagi yang lain.
- Getty Images Sport
Mengatasi gesekan dengan para pendukung Tottenham Hotspur
Hubungan antara sang pemain dan para suporter bukannya tanpa gesekan. Romero menghadapi kecaman keras dari para penggemar setelah tampak siap menghadiri final Argentine Primera División Apertura milik klub masa kecilnya, Belgrano, melawan River Plate, alih-alih hadir untuk laga krusial penutup musim Tottenham melawan Everton.
Namun, bek tersebut pada akhirnya tetap menghadiri pertandingan terakhir musim itu, ketika Tottenham memastikan kelangsungan mereka di Premier League. Dengan masa depannya kini sudah ditetapkan di Madrid, pemain Argentina itu meninggalkan warisan yang rumit di Tottenham Hotspur Stadium.
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