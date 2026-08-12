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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Cristian Romero siap tinggalkan Tottenham saat Atletico Madrid capai kesepakatan senilai £34,2 juta untuk kapten Tottenham

C. Romero
Atletico Madrid
Tottenham Hotspur
LaLiga
Premier League

Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menjual kapten klub Cristian Romero ke Atletico Madrid. Kesepakatan ini menandai perubahan signifikan bagi klub London utara itu saat mereka bersiap berpisah dengan salah satu sosok paling berpengaruh, namun juga memecah opini, di lini pertahanan mereka.

  • Atletico Madrid amankan target pertahanan jangka panjang

    Diego Simeone akhirnya mendapatkan pemain yang diinginkannya setelah Atletico Madrid mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham untuk merekrut Romero, menurut Sky Sports. Paket transfer untuk pemain internasional Argentina itu dipahami berada di kisaran £34,2 juta ditambah bonus tambahan berbasis performa. Selain itu, Tottenham melindungi kepentingan mereka di masa depan dengan memastikan klausul penjualan kembali sebesar 15 persen dimasukkan dalam syarat final perjanjian transfer.

    Raksasa Spanyol itu sudah lama mengagumi bek Argentina tersebut, dan sepanjang jendela transfer semakin jelas bahwa Tottenham terbuka untuk menjual kapten mereka jika ada tawaran yang sesuai. Romero awalnya bergabung dengan klub London Utara itu dengan status pinjaman semusim dari Atalanta pada musim panas 2021, sebelum Tottenham mempermanenkan kesepakatan tersebut pada tahun berikutnya.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Romero memilih Madrid ketimbang rival-rival Premier League

    Bek tengah itu selalu memprioritaskan kepindahan ke Atletico Madrid, meski menarik minat kuat dari klub-klub besar di seluruh Eropa. Inter Milan ingin membawa kembali mantan bintang Atalanta itu ke Serie A, sementara Arsenal, rival Tottenham sesama dari London utara, juga secara kredibel dikaitkan dengan langkah mengejutkan untuk merekrutnya.

    Kepergian ini terjadi meski kontrak Romero di Tottenham seharusnya berlaku hingga musim panas 2029, mengakhiri kiprahnya di London utara, tempat sang bek membantu Tottenham meraih trofi dengan menjuarai Liga Europa 2024-25.

  • Warisan berapi-api yang ditinggalkan di London Utara

    Masa Romero di Premier League akan dikenang karena kualitas teknis elite yang ia miliki dan juga masalah disiplinnya. Meski menerima dua kartu merah musim lalu dalam perjuangan Tottenham Hotspur menghindari degradasi di Premier League, pemain 28 tahun itu memainkan peran penting dalam membantu klub terhindar dari turun kasta, dengan mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang enam gol dan empat assist dalam sebuah musim yang menguji tekad semua orang di klub.

    Sepanjang lima musimnya di London Utara, Romero mencatatkan 124 penampilan untuk Tottenham Hotspur dan mencetak 12 gol, sambil mengoleksi empat kartu merah di Premier League. Gaya bermain tanpa kompromi dan berintensitas tinggi itu membuatnya menjadi favorit suporter bagi banyak orang, meski sesekali juga menjadi sumber frustrasi bagi yang lain.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengatasi gesekan dengan para pendukung Tottenham Hotspur

    Hubungan antara sang pemain dan para suporter bukannya tanpa gesekan. Romero menghadapi kecaman keras dari para penggemar setelah tampak siap menghadiri final Argentine Primera División Apertura milik klub masa kecilnya, Belgrano, melawan River Plate, alih-alih hadir untuk laga krusial penutup musim Tottenham melawan Everton.

    Namun, bek tersebut pada akhirnya tetap menghadiri pertandingan terakhir musim itu, ketika Tottenham memastikan kelangsungan mereka di Premier League. Dengan masa depannya kini sudah ditetapkan di Madrid, pemain Argentina itu meninggalkan warisan yang rumit di Tottenham Hotspur Stadium.

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