Diego Simeone akhirnya mendapatkan pemain yang diinginkannya setelah Atletico Madrid mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham untuk merekrut Romero, menurut Sky Sports. Paket transfer untuk pemain internasional Argentina itu dipahami berada di kisaran £34,2 juta ditambah bonus tambahan berbasis performa. Selain itu, Tottenham melindungi kepentingan mereka di masa depan dengan memastikan klausul penjualan kembali sebesar 15 persen dimasukkan dalam syarat final perjanjian transfer.

Raksasa Spanyol itu sudah lama mengagumi bek Argentina tersebut, dan sepanjang jendela transfer semakin jelas bahwa Tottenham terbuka untuk menjual kapten mereka jika ada tawaran yang sesuai. Romero awalnya bergabung dengan klub London Utara itu dengan status pinjaman semusim dari Atalanta pada musim panas 2021, sebelum Tottenham mempermanenkan kesepakatan tersebut pada tahun berikutnya.