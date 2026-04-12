Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cristian Romero meninggalkan lapangan sambil menangis setelah terjadi benturan keras dengan Antonin Kinsky saat Tottenham kalah di kandang Sunderland dalam laga perdana di bawah asuhan Roberto De Zerbi
Tabrakan itu memicu kekhawatiran yang serius
Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Sunderland unggul berkat tendangan Nordi Mukiele yang membentur pemain lawan. Dalam upaya putus asa untuk merebut bola lepas, Romero tampak didorong oleh penyerang Black Cats, Brian Brobbey, sehingga pemain internasional Argentina itu kehilangan keseimbangan dan bertabrakan dengan kiper timnya sendiri, Antonin Kinsky.
Dampak dari benturan tersebut langsung dianggap serius oleh mereka yang berada di lapangan. Gelandang Sunderland, Noah Sadiki, terlihat dengan panik memberi isyarat kepada tim medis untuk segera masuk ke lapangan saat kedua pemain Tottenham itu tetap terbaring di lapangan. Stadion of Light pun hening saat tim medis merawat keduanya selama beberapa menit, dengan kiper cadangan Brandon Austin awalnya bersiap untuk menggantikan Kinsky yang kesakitan.
- Getty Images Sport
Romero tak kuasa menahan haru
Meskipun Kinsky akhirnya bisa melanjutkan pertandingan setelah kepalanya dibalut perban pelindung, situasi tersebut jauh lebih mengkhawatirkan bagi Romero. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia itu tampak sangat terguncang dan akhirnya dibantu berdiri, namun tidak mampu melanjutkan pertandingan, serta tak bisa menyembunyikan rasa putus asanya saat berjalan menuju pinggir lapangan.
Pemandangan bek yang biasanya tak kenal kompromi itu menangis tersedu-sedu menyentuh hati para pendukung yang datang jauh-jauh. Ini menandai insiden cedera serius kedua bagi Romero dalam beberapa pekan terakhir, menyusul pergantian pemain akibat gegar otak selama pertandingan Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid bulan lalu.
Kontroversi VAR semakin memperparah penderitaan Spurs
Yang memperburuk keadaan bagi tim tamu, debut De Zerbi semakin ternoda oleh intervensi VAR yang mengecewakan.
Sebelum insiden cedera itu, Tottenham mengira mereka mendapat peluang ketika wasit Rob Jones menunjuk titik penalti setelah Randal Kolo Muani tampak dijatuhkan oleh Omar Alderete dan Luke O’Nien.
Namun, setelah mendapat rekomendasi untuk meninjau tayangan ulang di monitor pinggir lapangan, Jones memilih untuk membatalkan keputusannya semula, yang membuat bangku cadangan Spurs marah.
- AFP
Spurs terpuruk di zona degradasi
Gol Mukiele pada menit ke-61, yang berbelok tajam dan mengecoh Kinsky, pada akhirnya menjadi penentu kemenangan. Hasil ini membuat Tottenham terpuruk di peringkat ke-18 dan berada dalam ancaman degradasi yang sangat nyata, terutama jika mereka kini harus kehilangan Romero untuk waktu yang cukup lama.
Tottenham harus memenangkan pertandingan berikutnya saat menjamu mantan klub De Zerbi, Brighton, pada Sabtu depan, setelah tertinggal dua poin dari zona aman.