AFP
Cristian Romero mengakui bahwa ia 'tidak sedang dalam kondisi terbaiknya' di Tottenham di tengah-tengah rumor transfer ke La Liga
Romero angkat bicara soal kesulitan di London Utara
Bek asal Argentina itu tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap situasi saat ini di Spurs, meski ia menekankan pentingnya sikap profesional untuk "berfokus pada klub" dan kembali menemukan performa terbaiknya. Komentar-komentar ini menggambarkan sosok kunci yang semakin kecewa, sementara ia dilaporkan menarik minat dari Real Madrid dan Atlético Madrid.
Ia mengatakan kepada Ole: "Sejujurnya, saya tidak benar-benar menikmati waktu terbaik saya di sana. Namun di atas segalanya, saya harus menata diri, saya harus fokus pada klub sekarang."
Komitmen terhadap perjuangan tersebut meskipun menghadapi rasa frustrasi pribadi
Meskipun mengaku tidak bahagia, Romero dengan cepat menekankan bahwa ia tetap bersikap profesional dan berkomitmen untuk membawa klub keluar dari zona bahaya. Dengan laga krusial melawan Sunderland yang akan segera berlangsung, sang bek memahami bahwa perasaan pribadi harus dikesampingkan demi kebaikan bersama skuad Spurs yang sedang berjuang untuk bertahan di liga.
"Saya harus mengaktifkan pola pikir Tottenham, berusaha keluar dari situasi buruk yang kami hadapi, dan seperti yang selalu saya lakukan, memberikan segalanya dalam setiap sesi latihan, dalam setiap pertandingan, dan berusaha untuk terus maju," tambahnya. Bagi klub yang baru saja menunjuk Roberto De Zerbi untuk memperbaiki kekacauan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, kepemimpinan seperti itu dari lini belakang akan sangat penting.
Klub-klub raksasa La Liga mengincar transfer musim panas
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Romero terbuka terhadap kemungkinan pindah klub, setelah sebelumnya menyatakan bahwa pindah ke liga utama Spanyol akan menjadi skenario impian baginya. Baru-baru ini ia mengakui bahwa ia "sangat ingin" bermain di La Liga, dan dengan status Tottenham di liga utama yang saat ini terancam, prospek kepergiannya pada musim panas ini telah berubah dari sekadar kemungkinan menjadi kemungkinan yang sangat besar. Jika klub harus mengalami nasib terburuk berupa degradasi, mempertahankan pemain sekelasnya kemungkinan besar akan menjadi hal yang mustahil.
Tugas berat yang menanti De Zerbi
De Zerbi telah membawa secercah harapan bagi para pendukung setia Tottenham, dengan pelatih asal Italia itu dilaporkan mendapatkan kendali "seperti Sir Alex Ferguson" atas operasional sepak bola sebagai bagian dari kesepakatannya untuk bergabung dengan klub. Namun, tugas pertamanya adalah mengelola ruang ganti di mana tokoh-tokoh kunci seperti Romero jelas-jelas merasakan tekanan akibat kemerosotan performa klub.
De Zerbi perlu mengandalkan kualitas Romero untuk memperkuat pertahanan yang telah rapuh sepanjang musim ini. Meskipun masa depan jangka panjang sang pemain asal Argentina masih menjadi pertanyaan besar, tujuan jangka pendeknya sangat jelas: bertahan di Liga Premier. Spurs akan kembali beraksi dalam laga tandang melawan Sunderland pada 12 April.