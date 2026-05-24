Cristian Romero kembali ke Inggris untuk laga penentu degradasi Spurs setelah menerima pesan dari legenda Tottenham yang berbunyi, “Jangan repot-repot kembali”
Romero membatalkan keputusannya terkait Argentina menjelang laga melawan Everton
Bek tengah asal Argentina itu telah kembali ke Inggris menjelang laga krusial hari Minggu melawan Everton, membatalkan rencananya semula untuk tetap tinggal di Amerika Selatan. Romero sebelumnya telah kembali ke tanah airnya untuk melanjutkan pemulihan dari cedera lutut, namun keputusannya untuk menonton pertandingan yang melibatkan mantan klubnya, Belgrano, di saat Tottenham terancam degradasi, menimbulkan kegemparan besar di London utara.
Waktu kunjungannya memicu kemarahan di antara beberapa mantan tokoh Spurs, dengan klub yang sedang terjebak dalam pertarungan degradasi. Kekhawatiran juga meningkat mengenai masa depan jangka panjang Romero di tengah laporan yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Spanyol pada musim panas nanti. Kembalinya Romero terjadi menjelang akhir pekan yang menentukan bagi Tottenham, yang mungkin membutuhkan tiga poin melawan Everton untuk menghindari degradasi.
Hoddle dan Sheringham mempertanyakan kepemimpinan Romero
Mantan gelandang dan manajer Tottenham, Hoddle, memberikan penilaian tajam terhadap tindakan Romero setelah beredarnya rekaman dari Argentina.
"Saya akan mengantarnya ke bandara dan berkata, 'Jangan repot-repot kembali,'" kata Hoddle, seperti dikutip Daily Mail. "Itu menggambarkan sifat egoisnya. Dia tidak bisa menjadi kapten dan bertindak seperti itu. Jika itu untuk keluarganya atau hal semacam itu, tidak masalah, tetapi jika benar dia kembali untuk menonton pertandingan sepak bola, biarkan dia tinggal di Argentina dan dapatkan uang sebanyak mungkin untuknya."
Sheringham juga mengkritik ketidakhadiran sang bek, menegaskan bahwa kapten Tottenham seharusnya tetap bersama skuad. Dia berkata: "Ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah klub. Ini akan menjadi pertandingan yang menegangkan, dan ketika kaptenmu tidak ada di sana, itu tidak memberikan contoh yang baik bagi semua orang. Itu tidak pantas, itu ceroboh dari siapa pun yang membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan."
"Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah boleh jika saya kembali ke Argentina karena klub masa kecil saya sedang bermain dalam pertandingan penting... Apa? Jangan tanya pertanyaan itu! Tidak! Saya butuh Anda di ruang ganti bersama rekan-rekan setim untuk memberi dukungan. Saya tidak percaya dia mengajukan pertanyaan itu, saya tidak percaya dia diizinkan pergi. Itu menciptakan preseden yang buruk."
Spekulasi mengenai masa depan Romero
Romero masih absen akibat cedera lutut yang dialaminya saat melawan Sunderland, namun Tottenham berharap kehadirannya di tengah skuad dapat memberikan dorongan semangat menjelang laga penentu pada Minggu nanti. Manajer Roberto De Zerbi menolak membahas masa depan Romero setelah musim ini ketika ditanya mengenai spekulasi seputar sang bek.
"Terkadang, tidak semua pemimpin itu sama," aku De Zerbi. "Romero sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia meski sedang cedera. Bagi saya, tidak ada yang berubah. Lalu kita harus berpikir, semuanya demi masa depan terbaik Tottenham. Dia berbicara dengan staf medis. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk pergi ke Argentina guna menyelesaikan rehabilitasi dengan staf medis Argentina."
"Kami berbicara minggu lalu. Kepada saya, dia telah menunjukkan bahwa dia ingin tetap bersama kami. Saya ingin jelaskan, saya bukan orang bodoh. Jika saya memahami bahwa ada pemain yang memprioritaskan dirinya sendiri di atas klub, saya tidak bisa menjadi Roberto yang sama. Dengan Romero, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Kepada saya, selama masa saya, dia telah bersikap benar sejak awal hingga sekarang."
Spurs menghadapi momen krusial dalam perjuangan untuk bertahan di liga
Tottenham kini akan menghadapi salah satu pertandingan terpenting dalam sejarah klub belakangan ini, dengan menyadari bahwa masa depan mereka di Liga Premier sedang dipertaruhkan. Meskipun Romero tidak bisa bermain, perhatian tetap tertuju pada perannya di dalam skuad setelah seminggu yang dipenuhi kritik dan ketidakpastian. Hasil pertandingan melawan Everton juga dapat memengaruhi rencana Tottenham secara lebih luas menjelang musim panas, termasuk keputusan terkait kepemimpinan, perombakan skuad, dan masa depan jangka panjang Romero di klub.