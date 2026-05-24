Cristian Romero kembali ke Inggris untuk laga penentu degradasi Spurs setelah menerima pesan dari legenda Tottenham yang berbunyi, “Jangan repot-repot kembali”

Mantan gelandang dan manajer Tottenham, Hoddle, memberikan penilaian tajam terhadap tindakan Romero setelah beredarnya rekaman dari Argentina.

"Saya akan mengantarnya ke bandara dan berkata, 'Jangan repot-repot kembali,'" kata Hoddle, seperti dikutip Daily Mail. "Itu menggambarkan sifat egoisnya. Dia tidak bisa menjadi kapten dan bertindak seperti itu. Jika itu untuk keluarganya atau hal semacam itu, tidak masalah, tetapi jika benar dia kembali untuk menonton pertandingan sepak bola, biarkan dia tinggal di Argentina dan dapatkan uang sebanyak mungkin untuknya."

Sheringham juga mengkritik ketidakhadiran sang bek, menegaskan bahwa kapten Tottenham seharusnya tetap bersama skuad. Dia berkata: "Ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah klub. Ini akan menjadi pertandingan yang menegangkan, dan ketika kaptenmu tidak ada di sana, itu tidak memberikan contoh yang baik bagi semua orang. Itu tidak pantas, itu ceroboh dari siapa pun yang membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan."

"Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah boleh jika saya kembali ke Argentina karena klub masa kecil saya sedang bermain dalam pertandingan penting... Apa? Jangan tanya pertanyaan itu! Tidak! Saya butuh Anda di ruang ganti bersama rekan-rekan setim untuk memberi dukungan. Saya tidak percaya dia mengajukan pertanyaan itu, saya tidak percaya dia diizinkan pergi. Itu menciptakan preseden yang buruk."