Cristian Romero dikritik habis-habisan karena keputusan 'buruk'nya untuk melewatkan laga penentuan degradasi Tottenham demi menonton pertandingan di Argentina

Bek tengah tersebut telah absen sejak mengalami cedera lutut saat timnya kalah 1-0 di kandang Sunderland bulan lalu, pertandingan yang menandai debut Roberto De Zerbi sebagai pelatih Spurs. Meskipun sang bek tidak dapat turun ke lapangan secara fisik, perannya sebagai pemimpin dipertanyakan akibat ketidakhadirannya yang tak terelakkan di London Utara saat pertandingan penentu degradasi.

Terlepas dari cederanya, Romero sebelumnya tetap terlihat di pinggir lapangan, bahkan ikut merayakan saat Mathys Tel mencetak gol penting melawan Leeds United awal bulan ini. Namun, pemain berusia 28 tahun itu kini memilih untuk kembali ke tanah airnya guna menyaksikan Belgrano berhadapan dengan River Plate dalam final kejuaraan liga Argentina yang bersejarah. Waktunya sangat sensitif karena Tottenham menghadapi ancaman nyata untuk terdegradasi ke divisi dua sepak bola Inggris pada sore yang sama.