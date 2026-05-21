Cristian Romero dikritik habis-habisan karena keputusan 'buruk'nya untuk melewatkan laga penentuan degradasi Tottenham demi menonton pertandingan di Argentina
Romero lebih mengutamakan klub masa kecilnya daripada kelangsungan hidup Spurs
Bek tengah tersebut telah absen sejak mengalami cedera lutut saat timnya kalah 1-0 di kandang Sunderland bulan lalu, pertandingan yang menandai debut Roberto De Zerbi sebagai pelatih Spurs. Meskipun sang bek tidak dapat turun ke lapangan secara fisik, perannya sebagai pemimpin dipertanyakan akibat ketidakhadirannya yang tak terelakkan di London Utara saat pertandingan penentu degradasi.
Terlepas dari cederanya, Romero sebelumnya tetap terlihat di pinggir lapangan, bahkan ikut merayakan saat Mathys Tel mencetak gol penting melawan Leeds United awal bulan ini. Namun, pemain berusia 28 tahun itu kini memilih untuk kembali ke tanah airnya guna menyaksikan Belgrano berhadapan dengan River Plate dalam final kejuaraan liga Argentina yang bersejarah. Waktunya sangat sensitif karena Tottenham menghadapi ancaman nyata untuk terdegradasi ke divisi dua sepak bola Inggris pada sore yang sama.
"Kapten klub yang hebat, ya!"
Pilihan sang bek dikonfirmasi oleh pakar sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, saat tampil di talkSPORT, yang langsung memicu reaksi keras dari pembawa acara sekaligus penggemar Spurs, Paul Hawksbee. Pembawa acara tersebut memberikan penilaian yang tajam terhadap kapten Tottenham itu, dengan menyiratkan bahwa prioritas sang pemain jauh dari perjuangan bertahan di Liga Premier.
Menjelaskan pendiriannya, Hawksbee berkata: "Kapten klub yang baik, ya. Tidak hadir di pertandingan terbesar Tottenham sejak 1976 – luar biasa. Setia sampai akhir, Cristian yang baik. Saya akan mengenakan kaus River Plate saya akhir pekan ini. Menurutku itu mengerikan. Dia malah menonton klub yang dia dukung daripada menjadi kapten tim yang terancam degradasi, di mana dia tidak ada di sana bersama para pemain dan semua pemain cedera lainnya. Tapi kau tahu, maksudku, seperti yang kukatakan, itu benar sampai akhir; aku selalu berpikir bahwa Cristian Romero hanya sekadar lewat dan bahwa Tottenham hanyalah gangguan dari Argentina. Tapi aku cukup kecewa."
Makna historis pertandingan Belgrano melawan River Plate
Vickery berusaha menjelaskan latar belakang mengapa pertandingan di Argentina ini begitu berarti secara pribadi bagi Romero. Pemenang Piala Dunia ini memulai kariernya di Belgrano, bergabung dengan tim junior pada 2014 sebelum melakukan debut seniornya dua tahun kemudian. Bagi Romero, ini bukan sekadar minat sampingan, melainkan ikatan dengan akar-akarnya di saat yang berpotensi menentukan sejarah klub lamanya.
Vickery menyadari betapa pentingnya pertandingan di Amerika Selatan ini, dengan menyatakan: "Saya tahu ini akan membuat Anda bersemangat. Belgrano adalah klub Romero. Itu adalah klub tempat dia memulai, dan dia adalah seorang penggemar. Belgrano belum pernah memenangkan Kejuaraan Argentina, dan mereka akan menghadapi River Plate, yang telah memenangkan gelar lebih banyak daripada siapa pun, jadi ini adalah momen bersejarah. 15 tahun yang lalu, kedua tim ini bertemu di babak play-off yang membuat River Plate terdegradasi, dan jika Tottenham terdegradasi sudah di luar batas, River Plate terdegradasi bahkan lebih di luar batas."
Spurs berjuang untuk bertahan
De Zerbi berharap dapat membawa Spurs lolos dari ancaman degradasi di Liga Premier. Sejak ditunjuk, pelatih asal Italia ini telah memimpin enam pertandingan, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dalam upayanya menyelamatkan tim asal London Utara itu dari ancaman degradasi.
Nasib Tottenham masih belum pasti menjelang putaran terakhir musim ini. Kekalahan tandang dari Everton, ditambah dengan kemenangan West Ham United atas Leeds United, akan membuat Spurs terdegradasi ke Championship. Namun, kemenangan atas Everton akan menjamin status Tottenham di Liga Premier. Bahkan hasil imbang pun sudah cukup bagi Spurs untuk bertahan, mengingat selisih gol mereka yang jauh lebih unggul dibandingkan West Ham (-10 berbanding -22).