Cristian Romero berjanji akan memberikan '200 persen' dalam 'tujuh laga penentuan terakhir' Tottenham setelah mengalami 'hari yang buruk' melawan Nottingham Forest

Kapten Tottenham, Romero, tampak sangat kecewa dengan penampilan tim dan memprioritaskan untuk menyampaikan pesan kepada para penggemar yang tetap setia meskipun musim ini berjalan buruk. Romero berkata: "Ini hari yang sulit bagi semua orang, tapi yang pertama-tama harus saya sampaikan adalah tentang para penggemar. Terima kasih atas dukungan hari ini dan karena selalu ada bersama kami. Mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, tapi bagi kami, ini hari yang buruk. Sekarang semuanya sudah berakhir dan yang terpenting adalah memahami situasi ini.

"Ini tidak mudah, tapi yang terpenting adalah bergabung dengan tim nasional dan kembali ke sini untuk tujuh pertandingan terakhir. Saya berjanji akan memberikan 200 persen di setiap pertandingan, dan bagi saya ini tidak mudah, tapi kita harus tetap bersatu. Ini hari yang buruk, ya, tapi kita akan bangkit lagi."



