Cristian Romero berjanji akan memberikan '200 persen' dalam 'tujuh laga penentuan terakhir' Tottenham setelah mengalami 'hari yang buruk' melawan Nottingham Forest
Optimisme berubah menjadi kekecewaan
Meskipun suasana di London Utara akhir pekan lalu begitu riuh, rentetan hasil tanpa kemenangan Tottenham di Liga Premier kini telah mencapai 13 pertandingan. Kekalahan 3-0 dari rival degradasi Nottingham Forest terasa sangat pahit, terutama setelah babak pertama yang berlangsung sengit di mana Richarlison nyaris mencetak gol dan Igor Jesus dari Forest membentur tiang gawangnya sendiri. Namun, gol pembuka dari Jesus di masa tambahan waktu, yang disusul oleh gol-gol di babak kedua dari Morgan Gibbs-White dan Taiwo Awoniyi, memicu eksodus massal para penggemar dari stadion. Kekalahan kandang ke-10 musim ini telah membuat tim asuhan Igor Tudor terancam berada di atas zona degradasi.
Janji kepada para penggemar
Kapten Tottenham, Romero, tampak sangat kecewa dengan penampilan tim dan memprioritaskan untuk menyampaikan pesan kepada para penggemar yang tetap setia meskipun musim ini berjalan buruk. Romero berkata: "Ini hari yang sulit bagi semua orang, tapi yang pertama-tama harus saya sampaikan adalah tentang para penggemar. Terima kasih atas dukungan hari ini dan karena selalu ada bersama kami. Mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, tapi bagi kami, ini hari yang buruk. Sekarang semuanya sudah berakhir dan yang terpenting adalah memahami situasi ini.
"Ini tidak mudah, tapi yang terpenting adalah bergabung dengan tim nasional dan kembali ke sini untuk tujuh pertandingan terakhir. Saya berjanji akan memberikan 200 persen di setiap pertandingan, dan bagi saya ini tidak mudah, tapi kita harus tetap bersatu. Ini hari yang buruk, ya, tapi kita akan bangkit lagi."
Masa kemerosotan yang parah
Kekalahan dari Forest secara efektif telah menghapus momentum yang diperoleh dari hasil imbang yang penuh semangat di kandang Liverpool dan kemenangan mengejutkan 3-2 atas Atletico Madrid di Liga Champions. Ketidakmampuan Tottenham untuk meraih kemenangan liga pada tahun 2026 telah mengubah musim yang mengecewakan ini menjadi perjuangan nyata untuk bertahan di liga. Klub ini belum pernah bermain di luar kasta tertinggi sejak 1977, dan rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan saat ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah modern mereka. Dengan skuad yang kini bubar untuk jeda internasional, jeda ini menawarkan kesempatan terakhir bagi Tudor untuk merestrukturisasi unit pertahanan yang terlalu mudah runtuh di bawah tekanan pada babak kedua saat melawan Forest.
Tujuh pertandingan penentuan untuk bertahan
Misi Tottenham untuk bertahan di liga dimulai dengan laga tandang krusial ke markas Sunderland dan pertandingan kandang melawan Brighton, sebelum menutup bulan April dengan lawatan ke markas Wolves. Pada fase akhir bulan Mei, Spurs akan bertandang ke markas Aston Villa dan Chelsea, serta menjalani laga kandang yang wajib dimenangkan melawan Leeds United. Musim ini akan berakhir pada 24 Mei dengan pertandingan yang sangat menentukan melawan Everton, di mana nasib klub untuk tetap bertahan di kasta tertinggi bisa ditentukan secara definitif.