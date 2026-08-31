Inter mencatatkan dua kemenangan dari dua laga pada awal musim Serie A yang baru, tetapi kemenangan 1-0 atas Cagliari jauh dari sore yang nyaman seperti yang dibayangkan Chivu. Sorotan pada pekan-pekan awal musim tak terelakkan tertuju pada rekrutan besar klub pada musim panas ini. Stones dan Jones, yang masing-masing datang dari Manchester City dan Liverpool, merepresentasikan perubahan signifikan dalam strategi perekrutan. Namun, keduanya tidak menjadi starter dalam laga di Sardinia, dengan Chivu memilih memainkan mereka sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk membantu mengelola tingkat kebugaran mereka.

Chivu menjelaskan alasan di balik integrasi bertahap mereka ke tim utama, sembari menyoroti perbedaan gaya bermain yang saat ini sedang mereka hadapi. "Para pemain baru baru saja datang. Bermain di lapangan tertentu dengan tekanan tertentu adalah makanan sehari-hari mereka," kata Chivu. "Namun, Stones perlu memulihkan kebugarannya, dan Jones perlu beradaptasi dengan permainan kami. Sikap mereka tidak ada yang perlu dikritik; mereka adalah dua pemain teladan, dan kami senang memiliki mereka."