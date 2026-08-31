Getty Images Sport
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Cristian Chivu minta kesabaran untuk pemain-pemain baru John Stones & Curtis Jones saat Inter susah payah menyingkirkan Cagliari
Stones dan Jones diintegrasikan secara perlahan
Inter mencatatkan dua kemenangan dari dua laga pada awal musim Serie A yang baru, tetapi kemenangan 1-0 atas Cagliari jauh dari sore yang nyaman seperti yang dibayangkan Chivu. Sorotan pada pekan-pekan awal musim tak terelakkan tertuju pada rekrutan besar klub pada musim panas ini. Stones dan Jones, yang masing-masing datang dari Manchester City dan Liverpool, merepresentasikan perubahan signifikan dalam strategi perekrutan. Namun, keduanya tidak menjadi starter dalam laga di Sardinia, dengan Chivu memilih memainkan mereka sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk membantu mengelola tingkat kebugaran mereka.
Chivu menjelaskan alasan di balik integrasi bertahap mereka ke tim utama, sembari menyoroti perbedaan gaya bermain yang saat ini sedang mereka hadapi. "Para pemain baru baru saja datang. Bermain di lapangan tertentu dengan tekanan tertentu adalah makanan sehari-hari mereka," kata Chivu. "Namun, Stones perlu memulihkan kebugarannya, dan Jones perlu beradaptasi dengan permainan kami. Sikap mereka tidak ada yang perlu dikritik; mereka adalah dua pemain teladan, dan kami senang memiliki mereka."
- Getty Images
Penyesuaian taktik dan kedalaman skuad
Pertandingan itu juga memaksa Chivu melakukan beberapa improvisasi taktik, terutama di lini pertahanan. Dengan cedera dan masalah kebugaran memengaruhi pilihannya, sang pelatih harus menggeser Benjamin Pavard ke peran bek sayap sambil menempatkan Yann Bisseck di jantung pertahanan. Itu adalah langkah yang lahir dari kebutuhan, bukan rancangan, dan Chivu mengakui bahwa ia sebenarnya menginginkan lebih banyak karakter dan kontrol pada fase-fase akhir pertandingan.
Chivu merefleksikan perombakan selama bursa transfer ketika klub kehilangan lima pemain kunci dan bekerja keras untuk menggantikan mereka dengan profil yang spesifik. "Karena [Andy] Diouf menunjukkan tanda-tanda peningkatan, pada akhirnya kami memilih profil yang lebih defensif di sayap kanan. Di lini tengah, kami sudah memikirkan Curtis sejak beberapa waktu lalu karena kepribadiannya, intensitasnya, kualitasnya, dan ketenangannya. Kami punya lini tengah berisi para pemain hebat; tugas saya adalah memilih yang terbaik dan membuat semua orang senang," jelas Chivu.
Chivu memperingatkan soal lengah di akhir laga di Sardinia
Hakan Calhanoglu melanjutkan awal musimnya yang sangat panas, dengan melepaskan tendangan first-time brilian dari tepi kotak penalti setelah baru sembilan menit pertandingan berjalan. Meski Inter mendominasi sebagian besar laga, mereka gagal mengubah keunggulan itu menjadi skor yang lebih nyaman, yang kemudian memicu beberapa menit terakhir yang menegangkan saat tim tuan rumah mengancam untuk mencuri hasil imbang. Sang pelatih cepat menegaskan bahwa timnya nyaris terkena petaka karena gagal tampil klinis di depan gawang.
Chivu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap akhir laga yang menegangkan itu. "Ini adalah laga klasik ketika jika Anda tidak membunuh pertandingan, Anda bisa mendapat masalah. Kami sedikit terpecah dalam menit-menit akhir, kami bingung dan kehilangan jarak, tetapi kami mampu bertahan," aku Chivu.
"Kalau ada satu penyesalan, itu adalah kami tidak menuntaskan laga dari banyak peluang yang kami miliki, dan kemudian kami mampu berjuang sampai akhir. Mengingat kondisi kami saat ini, kami meninggalkan Cagliari dengan kemenangan, dengan beberapa menit tambahan untuk para pemain yang datang dari Piala Dunia."
- Getty Images Sport
Tantangan Liga Champions di depan mata
Dengan enam poin yang sudah dikantongi, Inter bisa menatap komitmen mereka di Eropa dengan tingkat kepercayaan diri tertentu. Hasil undian menghadiahkan mereka duel yang sangat menggugah selera melawan Real Madrid asuhan Jose Mourinho di Santiago Bernabeu. Bos Inter itu menantikan kesempatan untuk menguji skuad barunya melawan tim terbaik di kompetisi ini.
"Kami akan bermain di Madrid. Kami ingin kompetitif dan kami kurang lebih tahu berapa banyak poin yang kami butuhkan untuk menghindari babak play-off," pungkas Chivu.
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