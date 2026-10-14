Pertandingan itu berlangsung sengit dan menguras emosi, dengan kedua tim terus saling melancarkan serangan. Inter menunjukkan kegigihan untuk tetap bersaing sepanjang 45 menit pertama, tetapi pada akhirnya mereka tumbang akibat perpaduan kesalahan teknis dan kurangnya organisasi pertahanan. Kegagalan untuk segera kembali bertahan saat transisi berakibat fatal saat menghadapi serangan Brugge yang efektif.

"Babak pertama berjalan baik bagi kami maupun mereka, dengan intensitas tinggi. Kami melakukan hal-hal yang tepat, lalu kebobolan lewat serangan balik dari situasi sepak pojok. Ada beberapa situasi yang tidak menguntungkan, ketika kami seharusnya bisa lebih terorganisasi. Kami berhasil kembali ke pertandingan dengan menyamakan kedudukan sebelum jeda. Pada babak kedua, kami memulai dengan baik dan mendapat dua peluang penting untuk mencetak gol. Namun, sedikit frustrasi dan kepanikan membuat kami kehilangan jarak antarpemain. Kami maju menyerang dan lupa kembali bertahan. Kami selalu terlambat, dan di Liga Champions, kesalahan seperti ini harus dibayar mahal," jelas Chivu.