Getty Images Sport
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Cristian Chivu menanggung kesalahan saat masalah mental Inter tersingkap dalam laga menegangkan tujuh gol kontra Brugge
Pelatih Inter bertanggung jawab penuh
Kiprah Inter di Eropa menemui hambatan besar setelah kekalahan 4-3 dalam laga kacau melawan Club Brugge membuat mereka terpukul di fase grup Liga Champions. Hasil itu menandai kekalahan kedua beruntun Inter di kompetisi Eropa, sekaligus memicu kekhawatiran soal soliditas pertahanan dan ketangguhan mental mereka. Chivu menyebut kurangnya keseimbangan dalam skuad sebagai penyebab utama keterpurukan tersebut.
"Di Liga Champions, kami sadar ada yang tidak beres, ada sesuatu yang terus kami bawa, tetapi saya orang pertama yang bertanggung jawab karena saya tidak bisa menemukan keseimbangan yang tepat," katanya kepada Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Malam yang kacau di San Siro
Pertandingan itu berlangsung sengit dan menguras emosi, dengan kedua tim terus saling melancarkan serangan. Inter menunjukkan kegigihan untuk tetap bersaing sepanjang 45 menit pertama, tetapi pada akhirnya mereka tumbang akibat perpaduan kesalahan teknis dan kurangnya organisasi pertahanan. Kegagalan untuk segera kembali bertahan saat transisi berakibat fatal saat menghadapi serangan Brugge yang efektif.
"Babak pertama berjalan baik bagi kami maupun mereka, dengan intensitas tinggi. Kami melakukan hal-hal yang tepat, lalu kebobolan lewat serangan balik dari situasi sepak pojok. Ada beberapa situasi yang tidak menguntungkan, ketika kami seharusnya bisa lebih terorganisasi. Kami berhasil kembali ke pertandingan dengan menyamakan kedudukan sebelum jeda. Pada babak kedua, kami memulai dengan baik dan mendapat dua peluang penting untuk mencetak gol. Namun, sedikit frustrasi dan kepanikan membuat kami kehilangan jarak antarpemain. Kami maju menyerang dan lupa kembali bertahan. Kami selalu terlambat, dan di Liga Champions, kesalahan seperti ini harus dibayar mahal," jelas Chivu.
Kelemahan taktik dan mental
Analisis Chivu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Inter sama besarnya dari sisi psikologis maupun taktis. Sang pelatih menilai bahwa begitu skor berubah menjadi 2-1, tim kehilangan ketenangan dan mengabaikan instruksi sebelum pertandingan demi mencari cara untuk kembali ke dalam pertandingan secara putus asa dan tidak terorganisasi.
“Sejak skor menjadi 2-1, semuanya berjalan kacau. Kami tidak mampu berpikir jernih dan tetap tenang untuk menjalankan rencana permainan. Namun, Bruges juga patut mendapat pujian karena kualitas teknik, intensitas, dan determinasi mereka membuat kami sangat kesulitan,” aku Chivu.
- Getty Images Sport
Menatap pemulihan
Meski mengalami kemunduran, Chivu tetap yakin Inter masih bisa menyelamatkan kiprahnya di Liga Champions, asalkan mereka mengatasi kelemahan yang terus berulang. Dengan enam pertandingan tersisa di fase grup, Inter masih punya waktu untuk naik di klasemen, tetapi ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit setelah kekalahan kandang terbaru ini.
"Masih banyak yang harus dilakukan dan dibenahi, baik dari segi taktik maupun mental. Kami perlu menemukan sikap yang tepat. Mungkin apa yang telah kami persiapkan bisa dijalankan dengan lebih baik. Mungkin saya seharusnya memberikan ketenangan lebih saat jeda tanpa terlalu membebani mereka. Kami harus berkembang, tetapi tidak boleh kehilangan seluruh kepercayaan diri yang kami miliki. Momen-momen tertentu dalam pertandingan harus dibaca dengan lebih baik," pungkas Chivu.
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