Cristian Chivu ditawari kontrak baru dengan kenaikan gaji yang signifikan setelah keberhasilan Inter meraih gelar Serie A
Menghargai musim debut yang bersejarah
Setelah berhasil meraih Scudetto pada musim pertamanya sebagai pelatih, petinggi klub sangat ingin mengikat pelatih berusia 45 tahun itu dengan kontrak jangka panjang yang mencerminkan status barunya di kalangan pelatih elit Eropa.
Prestasi pelatih asal Rumania ini semakin menonjol mengingat ia baru ditunjuk musim panas lalu, hanya beberapa hari sebelum Piala Dunia Antarklub. Menggantikan Simone Inzaghi, Chivu mewarisi skuad yang mengakhiri musim sebelumnya tanpa gelar, namun ia berhasil mengubah mereka kembali menjadi kekuatan dominan di sepak bola Italia.
Ketentuan baru dan kenaikan gaji yang signifikan
Menurut Gazzetta dello Sport, Inter telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak yang akan mempertahankan Chivu di San Siro hingga Juni 2028. Hal ini menambah satu tahun lagi pada kontraknya saat ini, sehingga memberikan stabilitas jangka panjang bagi sang manajer dan klub saat mereka berupaya membangun era dominasi baru di Milan.
Rincian finansial dari kesepakatan ini menunjukkan komitmen Inter terhadap pelatih mereka. Ketentuan yang diusulkan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, sehingga penghasilan tahunan Chivu melonjak dari €2,1 juta menjadi €3 juta.
Visi jangka panjang Marotta untuk Chivu
Presiden Inter, Beppe Marotta, telah secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja Chivu selama masa jabatannya yang singkat. Marotta berulang kali menyatakan keinginannya agar Chivu tetap bertahan selama bertahun-tahun, dan tawaran kontrak terbaru ini merupakan bukti nyata bahwa klub benar-benar menepati janjinya untuk mendukung proyek sang pelatih asal Rumania tersebut.
Dari akademi muda hingga final Coppa Italia
Perjalanan Chivu menuju puncak sepak bola Italia berlangsung sangat cepat. Sebelum menjalani masa tugas singkat selama 13 pertandingan di Parma pada awal 2025, seluruh riwayat kepelatihannya hanya mencakup berbagai peran di akademi muda Inter antara tahun 2018 hingga 2024. Transisinya dari membimbing para pemain muda berbakat menjadi memimpin para bintang top berjalan dengan mulus.
Meskipun perayaan Scudetto masih terasa segar, Chivu tidak punya waktu untuk berpuas diri. Saat ini ia sedang mempersiapkan timnya untuk Final Coppa Italia melawan Lazio pada hari Rabu. Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan memastikan gelar ganda domestik, semakin mengukuhkan posisinya dalam sejarah Inter, dan membuat alasan untuk kontrak barunya semakin tak terbantahkan.