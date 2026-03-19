Pertandingan antara Roma dan Bologna dalam leg kedua babak 16 besar Liga Europa berlangsung sangat sengit. Dalam derby Italia ini, kedua tim memulai laga dengan skor imbang 1-1 dari leg pertama yang dicetak oleh Bernardeschi dan Pellegrini, dan keduanya kembali menjadi bintang dalam pertandingan malam ini. Di Olimpico, pertandingan berakhir 3-3 setelah waktu reguler, dan di babak tambahan, Bologna menang berkat gol penentu dari Cambiaghi - yang masuk pada babak kedua - pada menit ke-111. Giallorossi pun tersingkir dari Liga Europa, sementara tim asuhan Italiano melaju ke perempat final di mana mereka akan menghadapi Aston Villa asuhan Unai Emery, yang di babak 16 besar telah menyingkirkan Lille dengan agregat 3-0 dari dua leg.
Cristante setelah laga Roma vs Bologna: "Lelah? Di tahap musim seperti ini, kita tidak boleh merasa lelah; kita harus menyalahkan diri sendiri"
ANALISIS DARI CRISTANTE
Dalam wawancara pasca-pertandingan, BryanCristante mengungkapkan kekecewaannya atas tersingkirnya tim di menit-menit akhir: "Kami tidak seharusnya kebobolan begitu banyak gol, padahal kami sudah bermain sangat baik untuk membalikkan keadaan," kata gelandang Giallorossi itu kepada Sky Sport. "Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri; kami kecewa karena tersingkir karena kami pikir sudah memainkan pertandingan dengan cara yang benar. Mungkin saja ada kelelahan di kaki kami, meskipun pada tahap musim ini hal itu seharusnya tidak terjadi. Sekarang kami harus bekerja keras karena Minggu nanti ada pertandingan penting lainnya."
