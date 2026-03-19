Cristante setelah laga Roma vs Bologna: "Lelah? Di tahap musim seperti ini, kita tidak boleh merasa lelah; kita harus menyalahkan diri sendiri"

Dalam wawancara pasca-pertandingan, BryanCristante mengungkapkan kekecewaannya atas tersingkirnya tim di menit-menit akhir: "Kami tidak seharusnya kebobolan begitu banyak gol, padahal kami sudah bermain sangat baik untuk membalikkan keadaan," kata gelandang Giallorossi itu kepada Sky Sport. "Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri; kami kecewa karena tersingkir karena kami pikir sudah memainkan pertandingan dengan cara yang benar. Mungkin saja ada kelelahan di kaki kami, meskipun pada tahap musim ini hal itu seharusnya tidak terjadi. Sekarang kami harus bekerja keras karena Minggu nanti ada pertandingan penting lainnya."