Hernan crespo - Exclusive interview Part 2

Crispo dalam wawancara dengan Koora (2/2): Al-Ahly adalah klub terbesar di Afrika... Saya tidak akan melatih Messi dan inilah pandangan saya tentang Liga Roshen

Saya bercita-cita untuk mengukir nama saya di Eropa sebagai pelatih, seperti yang pernah saya lakukan sebagai pemain

Menjuarai kompetisi Asia bersama Al Ain adalah pencapaian luar biasa karena kami berhasil mengungguli klub-klub dengan anggaran besar

Mourinho memahami budaya Real Madrid dan saya memperkirakan kesuksesan masa jabatannya yang kedua

Setelah pembicaraan di bagian pertama wawancaranya dengan Koora tentang timnas Argentina, Lionel Messi, dan peluang "Tango" di Piala Dunia 2026, Hernán Crespo mengungkapkan sisi berbeda dari kepribadiannya di bagian kedua, kali ini sebagai pelatih yang telah membangun reputasi gemilang di Amerika Selatan dan Asia, dan kini berambisi untuk meninggalkan jejaknya di Eropa juga.

Crispó, salah satu penyerang Argentina terkemuka sepanjang sejarah, yang bersinar dengan seragam klub-klub raksasa seperti Milan, Inter, dan Chelsea, serta meraih banyak gelar sebagai pemain, juga berhasil meninggalkan jejak yang jelas di bangku kepelatihan, karena ia telah menjadi salah satu pelatih Argentina terkemuka dalam beberapa tahun terakhir.

Crispó memimpin Defensa y Justicia asal Argentina meraih prestasi bersejarah dengan memenangkan gelar Copa Sudamericana 2020, gelar kontinental pertama dalam sejarah tim tersebut, Ia juga menjuarai Campeonato Paulista bersama São Paulo Brasil pada 2021, sebelum meraih treble Liga Bintang Qatar, Piala Bintang Qatar, dan Piala Qatar bersama Al-Duhail pada musim 2022-2023, Kemudian ia menorehkan salah satu bab terpenting dalam karier kepelatihannya bersama Al Ain dari Uni Emirat Arab, ketika ia memimpin tim tersebut meraih gelar Liga Champions Asia 2024, mengungguli klub-klub raksasa dengan anggaran besar, seperti Al Hilal dan Al Nassr.

Dalam bagian ini, Crispo berbicara tentang ambisinya sebagai pelatih, alasan penurunan performa Al Ain setelah meraih gelar kontinental, serta komentarnya mengenai kekalahan dari Al Ahly Mesir, yang ia gambarkan sebagai "klub terbesar di Afrika". Ia juga mengungkapkan pandangannya tentang melatih salah satu klub Liga Roshen Saudi, serta pendapatnya mengenai proyek Inter Miami.

Wawancara ini juga tidak luput dari pembahasan tentang nama-nama besar yang memengaruhi kariernya, di mana Crispo berbicara dengan kekaguman yang jelas tentang José Mourinho, dan memprediksi kesuksesannya jika kembali ke Real Madrid, berdasarkan kepribadian luar biasa yang dimiliki pelatih Portugal tersebut dan kemampuannya dalam menghadapi tekanan klub-klub besar.

Wawancara ini mengungkap banyak hal tentang pola pikir Crispo sebagai pelatih, pandangannya terhadap sepak bola, serta jalan yang masih ingin ia tempuh setelah karier luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Berikut adalah bagian kedua dari wawancara tersebut:

  • Anda adalah salah satu dari sedikit pelatih di dunia yang berhasil meraih gelar juara kontinental di dua benua yang berbeda (Copa Sudamericana dan Liga Champions Asia). Apa yang masih kurang dalam karier Anda?

    Sepak bola adalah perjalanan pembelajaran yang tak pernah berakhir. Saya merasa sangat bersyukur atas semua yang telah saya alami dan capai, namun tantangan sesungguhnya selalu ada pada langkah berikutnya. Saya bercita-cita untuk menancapkan nama saya di Eropa sebagai pelatih, sama seperti kesempatan yang saya dapatkan untuk melakukannya sebagai pemain. Tujuan saya adalah membuktikan bahwa memiliki identitas yang jelas dan gaya bermain yang berani dapat berhasil di lingkungan mana pun dalam sepak bola dunia.

  • Anda telah meraih banyak gelar sebagai pelatih. Manakah yang meninggalkan kenangan terbaik bagi Anda?

    Setiap gelar memiliki keistimewaannya masing-masing, tetapi meraih gelar Copa Sudamericana bersama Defensa y Justicia merupakan momen yang sangat emosional karena itu adalah gelar internasional pertama dalam sejarah klub. Saat itu, kami merasa sedang membangun sesuatu yang semula tampak mustahil. Sedangkan Liga Champions Asia bersama Al Ain juga merupakan pencapaian yang luar biasa, karena bersaing dan mengalahkan klub-klub yang memiliki anggaran jauh lebih besar menegaskan nilai kerja sama tim dan keyakinan yang kami miliki.

  • Anda berhasil meraih gelar juara bersama setiap tim yang Anda latih. Apa rahasianya?

    Tidak ada rahasia, yang ada hanyalah kerja keras, kekompakan, dan identitas yang jelas. Saya selalu berusaha membuat para pemain benar-benar percaya pada apa yang kami lakukan, serta memberi mereka keberanian untuk bermain. Sepak bola menyerang membutuhkan keberanian yang didorong oleh semangat. Dan ketika sebuah tim terikat pada suatu visi dan merasakan ikatan kemanusiaan yang kuat, mereka akan bertanding dengan energi yang sama sekali berbeda.

  • Saya berhasil menjuarai Liga Champions Asia dan mengungguli Al-Hilal serta Al-Nassr, namun tim itu mengalami kemunduran pada musim berikutnya. Apa yang terjadi?

    Mencapai puncak Asia membutuhkan upaya fisik dan mental yang luar biasa. Kami bersaing dengan klub-klub yang memiliki anggaran jauh lebih besar dan berhasil mencetak prestasi bersejarah. Setelah meraih prestasi seperti itu, mempertahankan semangat yang sama menjadi salah satu tantangan tersulit dalam sepak bola. Pada musim berikutnya, kami tidak mampu mempertahankan konsistensi tersebut.

  • Bagaimana Anda bisa kalah dari Al-Ahly Mesir, dan apakah kekalahan itu menjadi alasan pemecatan Anda?

    Al-Ahly adalah klub terbesar di Afrika dan lawan yang sangat tangguh. Di Piala Kontinental Klub, kami memang tidak tampil dalam performa terbaik, tetapi saya merasa sangat bangga karena telah membawa Al-Ain kembali ke panggung internasional sebesar ini. Dalam sepak bola profesional, hasil selalu memiliki konsekuensi. Entah kekalahan itu menjadi satu-satunya penyebab atau tidak, hal itu kini sudah menjadi masa lalu. Saya selalu pergi dengan kepala tegak karena pekerjaan yang telah saya lakukan.

  • Mengapa pengalaman kedua Anda bersama São Paulo berakhir begitu cepat?

    Dalam sepak bola, waktu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Saya ingin tetap bertahan, tetapi terjadi perubahan internal dan klub sedang mengalami masa-masa sulit. Saya belajar untuk mencintai São Paulo dan para penggemarnya. Kami mengawali musim dengan sangat baik, dan saya pergi dengan perasaan lega karena kami telah meninggalkan fondasi yang positif serta tim yang kompetitif.

  • Setelah Anda meninggalkan São Paulo, Anda mendapat dukungan terbuka yang besar dari para pemain. Apa yang paling menyakitkan bagi Anda dalam krisis tersebut?

    Cinta dari para pemain adalah salah satu bentuk penghargaan terbesar yang bisa diterima oleh seorang pelatih. Saya tidak menyimpan dendam, karena sepak bola memang penuh dengan situasi seperti ini. Yang tersisa hanyalah rasa saling menghormati, serta keyakinan bahwa tim percaya pada apa yang telah kita bangun bersama.

  • Anda pernah melatih di liga Qatar dan Uni Emirat Arab. Bagaimana pendapat Anda tentang melatih salah satu klub di Liga Roshen Saudi?

    Saya adalah seorang profesional di dunia sepak bola. Saya pernah bekerja di Qatar dan Uni Emirat Arab, serta menyaksikan secara langsung pertumbuhan pesat sepak bola di kawasan ini. Arab Saudi sedang mengalami perkembangan besar di semua tingkatan, dan investasi di sana telah meningkatkan tingkat persaingan di liga. Namun, terlepas dari nama negaranya, yang selalu memotivasi saya adalah proyek olahraga, ambisi, dan visi klub tersebut.

  • Nama Anda dikaitkan dengan pelatihan Lionel Messi di Inter Miami. Apakah Anda menerima tawaran dari klub Amerika itu atau dari klub lain setelah hengkang dari São Paulo?

    Telah terjadi pembicaraan dan komunikasi dengan berbagai klub, yang merupakan hal yang wajar setelah mengakhiri karier di suatu tempat. Proyek Inter Miami sangat menarik, begitu pula dengan perkembangan sepak bola di Amerika Serikat. Namun, saat ini saya menjadi lebih selektif dalam memilih proyek. Saya ingin memastikan bahwa saya mengambil langkah yang tepat dalam karier saya.

  • Dia pernah bermain di bawah asuhan José Mourinho di Chelsea dan Inter Milan. Menurut Anda, apakah dia mampu meraih kesuksesan bersama Real Madrid?

    Mourinho terlahir sebagai pemenang. Ke mana pun ia pergi, ia membawa semangat kompetitif dan mentalitas pemenang. Real Madrid adalah klub yang selalu memberikan tekanan maksimal, dan Mourinho memahami budaya serta tantangan semacam itu dengan sempurna. Jika ia mendapat kesempatan untuk kembali, kesuksesan akan selalu menjadi kemungkinan yang nyata baginya.