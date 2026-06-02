Crispo dalam wawancara dengan Koora (2/2): Al-Ahly adalah klub terbesar di Afrika... Saya tidak akan melatih Messi dan inilah pandangan saya tentang Liga Roshen

Saya bercita-cita untuk mengukir nama saya di Eropa sebagai pelatih, seperti yang pernah saya lakukan sebagai pemain

Menjuarai kompetisi Asia bersama Al Ain adalah pencapaian luar biasa karena kami berhasil mengungguli klub-klub dengan anggaran besar

Mourinho memahami budaya Real Madrid dan saya memperkirakan kesuksesan masa jabatannya yang kedua

Setelah pembicaraan di bagian pertama wawancaranya dengan Koora tentang timnas Argentina, Lionel Messi, dan peluang "Tango" di Piala Dunia 2026, Hernán Crespo mengungkapkan sisi berbeda dari kepribadiannya di bagian kedua, kali ini sebagai pelatih yang telah membangun reputasi gemilang di Amerika Selatan dan Asia, dan kini berambisi untuk meninggalkan jejaknya di Eropa juga.

Crispó, salah satu penyerang Argentina terkemuka sepanjang sejarah, yang bersinar dengan seragam klub-klub raksasa seperti Milan, Inter, dan Chelsea, serta meraih banyak gelar sebagai pemain, juga berhasil meninggalkan jejak yang jelas di bangku kepelatihan, karena ia telah menjadi salah satu pelatih Argentina terkemuka dalam beberapa tahun terakhir.

Crispó memimpin Defensa y Justicia asal Argentina meraih prestasi bersejarah dengan memenangkan gelar Copa Sudamericana 2020, gelar kontinental pertama dalam sejarah tim tersebut, Ia juga menjuarai Campeonato Paulista bersama São Paulo Brasil pada 2021, sebelum meraih treble Liga Bintang Qatar, Piala Bintang Qatar, dan Piala Qatar bersama Al-Duhail pada musim 2022-2023, Kemudian ia menorehkan salah satu bab terpenting dalam karier kepelatihannya bersama Al Ain dari Uni Emirat Arab, ketika ia memimpin tim tersebut meraih gelar Liga Champions Asia 2024, mengungguli klub-klub raksasa dengan anggaran besar, seperti Al Hilal dan Al Nassr.

Dalam bagian ini, Crispo berbicara tentang ambisinya sebagai pelatih, alasan penurunan performa Al Ain setelah meraih gelar kontinental, serta komentarnya mengenai kekalahan dari Al Ahly Mesir, yang ia gambarkan sebagai "klub terbesar di Afrika". Ia juga mengungkapkan pandangannya tentang melatih salah satu klub Liga Roshen Saudi, serta pendapatnya mengenai proyek Inter Miami.

Wawancara ini juga tidak luput dari pembahasan tentang nama-nama besar yang memengaruhi kariernya, di mana Crispo berbicara dengan kekaguman yang jelas tentang José Mourinho, dan memprediksi kesuksesannya jika kembali ke Real Madrid, berdasarkan kepribadian luar biasa yang dimiliki pelatih Portugal tersebut dan kemampuannya dalam menghadapi tekanan klub-klub besar.

Wawancara ini mengungkap banyak hal tentang pola pikir Crispo sebagai pelatih, pandangannya terhadap sepak bola, serta jalan yang masih ingin ia tempuh setelah karier luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Berikut adalah bagian kedua dari wawancara tersebut: