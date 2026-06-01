Goal.com
LiveTiket
Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com

Diterjemahkan oleh

Crispó dalam wawancara dengan Koora (2/1): Argentina tetap menjadi kandidat juara Piala Dunia meski tanpa Messi... dan dua syarat untuk mematahkan kutukan 64 tahun

H. Crespo
L. Messi
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Scaloni
D. Maradona
J. Alvarez
L. Martinez
C. Ancelotti
Argentina
Aljazair
AS
Italia

Sistem baru Piala Dunia adalah "pedang bermata dua"... dan seragam Tango memengaruhi performa para pemain

Argentina mampu mengalahkan "Brasil Ancelotti"... dan saya menolak meremehkan prestasi Scaloni

Perbandingan antara Messi dan Maradona tidak akan berguna.. dan ini adalah penyerang Latin terbaik di dunia

Enzo adalah rekrutan ideal bagi Real Madrid.. dan ini saran saya untuk Alvarez

Beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, nama Argentina kembali menjadi sorotan, sebagai juara bertahan yang berambisi mengulang prestasinya dan menulis bab sejarah baru.

Di tengah antisipasi ini, salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Argentina, Hernán Crespo, membuka hatinya dalam wawancara eksklusif dengan Koora, membahas peluang timnas negaranya, masa depan Lionel Messi, persaingan para bintang, dan rahasia mentalitas yang membawa Argentina kembali ke puncak dunia.

Crispó, yang namanya terukir dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Argentina, tidak berbicara di sini sekadar sebagai analis atau pelatih dengan prestasi kontinental, melainkan sebagai salah satu legenda penyerang terkemuka dalam sejarah "La Albiceleste". Seorang penyerang yang mencetak 35 gol internasional dalam 64 pertandingan bersama timnas Argentina antara tahun 1995 dan 2007, termasuk 4 gol dalam 8 pertandingan di Piala Dunia, dan mengalami malam-malam terhebat dalam sepak bola sebagai pemain di klub-klub raksasa seperti Milan, Inter, Chelsea, dan River Plate, sebelum melanjutkan kesuksesannya di bangku pelatih dengan meraih gelar-gelar kontinental di Amerika Selatan dan Asia.

Di bagian pertama wawancaranya dengan Koora, Crespo berbicara secara terbuka tentang kemampuan Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia bahkan jika Messi pensiun, dan mengungkap dua syarat yang menurutnya menjadi kunci untuk memecahkan kutukan historis, serta menolak meremehkan prestasi Lionel Scaloni di Qatar.

Wawancara ini tidak hanya terbatas pada tim nasional Argentina, karena Crispo juga memilih penyerang Latin terbaik di dunia saat ini, serta membahas masa depan Julian Alvarez dan Enzo Fernandez, ditambah pandangannya tentang perbandingan abadi antara Lionel Messi dan Diego Maradona.

Wawancara yang sarat pesan dan prediksi menjelang Piala Dunia yang tampaknya akan luar biasa, terutama dengan Argentina yang tergabung dalam grup rumit yang mencakup Aljazair, Yordania, dan Austria. Apakah rekan-rekan Messi berhasil mempertahankan takhta dunia? Dan apa yang dilihat Crispo pada generasi ini sehingga membuatnya yakin akan kemampuan mereka untuk kembali menorehkan sejarah?. Dan berikut adalah bagian pertama dari wawancara:

  • Sebagai pelatih, apakah Anda berpendapat bahwa sistem baru Piala Dunia ini bermanfaat bagi sepak bola, ataukah justru akan membuat para pemain kelelahan karena banyaknya pertandingan?

    Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini memberi lebih banyak negara dan pemain kesempatan untuk mewujudkan impian Piala Dunia. Di sisi lain, jadwal pertandingan kini sudah mendekati batas maksimalnya. Sebagai pelatih, prioritas utama saya selalu adalah kesehatan fisik dan mental para pemain. Tanpa pemain yang berada dalam kondisi terbaiknya, sepak bola kehilangan sebagian besar kualitasnya.

    • Iklan
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Sudah 64 tahun tidak ada tim nasional yang berhasil menjuarai Piala Dunia dua kali berturut-turut. Bisakah tim nasional Argentina mematahkan kutukan ini?

    Generasi tim nasional Argentina ini telah membuktikan bahwa mereka gemar menembus batas-batas sejarah; semangat kebersamaan dan mentalitas yang dibangun oleh Lionel Scaloni sangatlah kuat. Jika tim ini tetap rendah hati dan mempertahankan hasrat kompetitifnya, mereka memiliki semua modal untuk kembali menorehkan sejarah.

  • Ada yang berpendapat bahwa beberapa bintang tim nasional Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 mengalami penurunan performa di klub masing-masing, yang mengancam peluang tim nasional untuk mempertahankan gelar tersebut. Bagaimana pendapat Anda?

    Saya tidak sependapat dengan hal itu. Bermain untuk tim nasional sangat berbeda dengan bermain untuk klub. Ketika seorang pemain mengenakan seragam Argentina, ia mengalami kondisi yang sangat istimewa, baik secara emosional maupun kompetitif. Selain itu, kerja sama tim di tim nasional begitu kuat sehingga mampu melindungi para pemainnya. Para pemain sangat memahami apa yang diharapkan dari mereka saat berkumpul.

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    Dia pernah bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti di Milan dan Parma, dan kini Ancelotti menjadi pelatih rival Brasil. Jika Brasil berhadapan dengan Argentina di Piala Dunia, apa prediksi Anda untuk hasilnya?

    Carlo adalah pelatih sejati, dan dia adalah sosok yang sangat saya hargai, tapi darah saya mengalir sebagai pendukung Albacete. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dari segi taktik. Tentu saja Brasil akan mendapatkan banyak organisasi dan pengalaman bersamanya, tetapi tim Argentina ini memiliki semangat juang dan kekompakan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan sebagai orang Argentina, saya akan selalu mendukung Argentina.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Meskipun berhasil menjuarai Piala Dunia 2022, ada yang berpendapat bahwa Lionel Scaloni tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melatih Argentina, dan bahwa gelar tersebut pada dasarnya diraih berkat Messi. Bagaimana pendapat Anda?

    Hal ini merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh Lionel Scaloni. Tentu saja kehadiran Messi membantu, karena dia adalah pemain terhebat dalam sejarah. Namun, Messi juga bermain di edisi-edisi sebelumnya Piala Dunia dan Argentina tidak berhasil menang. Scaloni membangun sistem, identitas, dan lingkungan yang membuat semua orang, termasuk Messi, memberikan yang terbaik. Pujian sepenuhnya diberikan kepada staf pelatih dan seluruh tim.

  • Bayangkan jika Messi memutuskan untuk pensiun hari ini. Menurutmu, apakah Argentina bisa memenangkan Piala Dunia tanpa dia?

    Tim nasional Argentina tidak akan pernah hanya bergantung pada satu pemain saja, meskipun Messi adalah sosok yang unik dan sangat penting dalam setiap pencapaian generasi ini. Ia telah memberikan kepercayaan diri, kepemimpinan, dan fondasi sepak bola yang luar biasa bagi tim. Tanpa dirinya, mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, tetapi Argentina akan tetap menjadi salah satu kandidat terkuat di setiap Piala Dunia.

  • Siapa pemain terhebat dalam sejarah Argentina: Messi atau Diego Maradona?

    Kami beruntung karena kami adalah satu-satunya negara yang bisa menikmati kehadiran para pemain terbaik dalam sejarah. Diego adalah gairah murni dan pahlawan masa kecilku. Sedangkan Leo melambangkan kesempurnaan teknis dan konsistensi yang tak tertandingi. Aku tidak merasa perlu membandingkan keduanya. Sebagai orang Argentina, aku hanya merasa bersyukur karena bisa menyaksikan keduanya.

  • Siapa penyerang asal Amerika Latin terbaik di dunia saat ini?

    Bagi saya, Lautaro Martínez adalah yang terbaik.

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Jika keputusan ada di tangan Anda, apakah Anda akan memilihnya daripada Julián Álvarez sebagai penyerang utama Argentina di Piala Dunia?

    Hal ini sangat bergantung pada karakteristik pertandingan dan strategi taktis. Lautaro memberikan kehadiran fisik, dominasi di dalam kotak penalti, dan kemampuan untuk menyelesaikan serangan. Sedangkan Julian memberikan pergerakan yang terus-menerus, tekanan tinggi, dan intensitas dalam permainan. Sebagai pelatih, tugas saya adalah menemukan cara agar keduanya saling melengkapi, karena mereka adalah penyerang kelas dunia.

  • Ada laporan media yang menyebutkan bahwa Barcelona ingin merekrut Álvarez. Apakah Anda menyarankannya untuk pindah?

    Julian memang sudah bermain di salah satu klub terbaik di dunia, dan hal itu juga patut dihargai. Jika ia merasa dihargai dan mendapat kesempatan bermain secara reguler, tidak ada alasan mendesak baginya untuk hengkang. Namun, Barcelona akan selalu menjadi klub yang istimewa bagi setiap pemain sepak bola. Yang terpenting adalah ia mengambil keputusan berdasarkan perkembangan kariernya dan kebahagiaannya di lapangan.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    Bagaimana pendapatmu tentang kemungkinan Enzo Fernández pindah ke Real Madrid setelah masalahnya dengan Chelsea?

    Enzo memiliki kualitas, karakter, dan mental yang membuatnya layak bermain di klub mana pun di dunia. Real Madrid selalu mencari pemain yang mampu menghadapi tekanan tertinggi, dan dia termasuk dalam kategori tersebut. Terlepas dari masa-masa sulit yang dialaminya bersama Chelsea, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi, dan dia bisa bersinar dengan gemilang di Madrid.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG