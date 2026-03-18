Cremonese berupaya keras menyelamatkan diri: selisih tiga poin dari posisi keempat dari bawah yang ditempati Lecce, dengan sembilan pekan tersisa hingga akhir musim. Petualangan Davide Nicola tampaknya sudah mendekati akhir; dalam beberapa jam terakhir, nama Marco Giampaolo mulai santer disebut-sebut sebagai penggantinya untuk mencoba menyelamatkan tim Grigiorossi yang sedang terpuruk, dengan hanya mengumpulkan dua poin di paruh kedua musim.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cremonese telah mencapai kesepakatan dengan Giampaolo untuk posisi pelatih: kabar terbaru mengenai durasi kontrak
MASA BERLAKU PERJANJIAN"Detail-detail terakhir sedang diselesaikan menjelang penandatanganan kontrak Giampaolo sebagai pelatih baru: telah tercapai kesepakatan lisan untuk kontrak berdurasi satu setengah tahun," lapor Sky Sport. Jadi, ini bukan kesepakatan untuk beberapa minggu saja, melainkan hingga akhir 2027, bahkan jika tim terdegradasi. Kini tinggal menunggu dua pengumuman resmi: pemecatan Nicola dan kedatangan penggantinya.
PENGALAMAN TERAKHIR GIAMPAOLO
Giampaolo berhasil menyelamatkan Lecce dari degradasi pada musim 2024/25, bahkan dengan cara yang spektakuler, yakni meraih kemenangan krusial pada laga terakhir di kandang Lazio, 1-0 berkat gol Coulibaly, yang membuat Venezia asuhan Di Francesco harus terdegradasi. Di Francesco sendiri kini melatih Lecce dan akan bersaing dengannya untuk mempertahankan tempat di Serie A.
