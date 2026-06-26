Berikut adalah teks siaran pers resmi yang diterbitkan oleh Cremonese: “U.S. Cremonese mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh hak atas jasa olahraga Tommaso Berti secara permanen dari klub Cesena FC. Sebagai gelandang yang sangat berkualitas dan dinamis, pemain kelahiran 2004 ini telah memiliki pengalaman panjang di level profesional berkat 139 pertandingan yang dimainkannya bersama Cesena, klub tempat ia berkembang di level junior sebelum kemudian melakukan debutnya di Serie C pada usia 17 tahun. Setelah menjuarai liga bersama Bianconeri pada musim 2023/24, ia menjadi pemain kunci dalam dua musim terakhir di Serie B dengan mencatatkan 11 assist dan 6 gol dalam 67 penampilan, sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di kategorinya. Selain telah melakukan debutnya bersama Timnas Italia U-21 dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa, pada Juni lalu ia dipanggil oleh Timnas senior untuk pertandingan persahabatan melawan Yunani dan Luksemburg.”