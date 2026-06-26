Cremonese mencatatkan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim 2026/2027, hanya beberapa minggu setelah terdegradasi ke Serie B dan pengumuman penunjukan Marco Giampaolo sebagai pelatih kepala tim. Setelah menjalani pemeriksaan medis rutin pada pagi hari sebelum penandatanganan kontrak, gelandang Tommaso Berti secara resmi menjadi pemain baru klub asal Lombardy tersebut, yang sebelumnya bermain untuk Cesena. Transfernya disepakati dengan nilai 2,7 juta euro.
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Cremonese, rekrutan pertama untuk Serie B telah resmi: kesepakatan untuk Tommaso Berti telah tercapai; ia bergabung dari Cesena dengan nilai transfer 2,7 juta euro
SIARAN PERS
Berikut adalah teks siaran pers resmi yang diterbitkan oleh Cremonese: “U.S. Cremonese mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh hak atas jasa olahraga Tommaso Berti secara permanen dari klub Cesena FC. Sebagai gelandang yang sangat berkualitas dan dinamis, pemain kelahiran 2004 ini telah memiliki pengalaman panjang di level profesional berkat 139 pertandingan yang dimainkannya bersama Cesena, klub tempat ia berkembang di level junior sebelum kemudian melakukan debutnya di Serie C pada usia 17 tahun. Setelah menjuarai liga bersama Bianconeri pada musim 2023/24, ia menjadi pemain kunci dalam dua musim terakhir di Serie B dengan mencatatkan 11 assist dan 6 gol dalam 67 penampilan, sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di kategorinya. Selain telah melakukan debutnya bersama Timnas Italia U-21 dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa, pada Juni lalu ia dipanggil oleh Timnas senior untuk pertandingan persahabatan melawan Yunani dan Luksemburg.”
KATA-KATA PERTAMA
Berikut ini adalah pernyataan pertama Tommaso Berti sebagai pemain Cremonese: “Bagi saya, Cremo bagaikan tanjakan di pegunungan, salah satu yang menguji kemampuanmu dan menjadi ajang untuk membuktikan siapa dirimu. Saya sangat senang dan tidak sabar untuk segera memulai agar bisa mengenal tim dan kota ini.”