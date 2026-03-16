Cremonese, Nicola: “Lolos dari degradasi? Saya yakin, tapi kami masih rentan”

ANALISIS PERTANDINGAN – “Siulan penonton di stadion bisa dimengerti, kita harus tetap mendukung tim. Namun, saya tidak ingin mengatakan apa pun kepada para pendukung kami yang selalu mengkritik kami; wajar saja jika mereka meluapkan kemarahan mereka, mungkin hal itu justru baik bagi kami. Tim telah memberikan segalanya hari ini, tetapi saat ini kami sedang rapuh; kami kebobolan gol dengan terlalu mudah. Kami telah berusaha menciptakan peluang. Saya lebih memilih melihat kelebihan para pemain kami dan tidak menyalahkan siapa pun. Keselamatan ada di tiga poin, meskipun tidak mudah jika kami begitu rapuh. Kita perlu menciptakan titik balik mulai dari pertandingan berikutnya. Saya percaya, itulah tujuan kami.”

MASA DEPAN – “Kita harus mengevaluasi diri sendiri. Jika dalam periode yang tidak singkat hasil tidak kunjung datang, cobalah situasi yang berbeda. Analisisnya harus sedikit lebih mendalam: lebih dari sekadar mencetak sedikit gol, kita agak rentan dalam kebobolan. Hari ini, pada situasi pertama, kami langsung kebobolan: itu fakta, terserah kami untuk menyelesaikan situasi ini. Masalah ini tidak akan teratasi dengan menambah kesedihan atau depresi, melainkan dengan antusiasme mereka yang tahu bahwa keselamatan ada di tiga poin. Semuanya masih bisa diraih.”