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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Cremonese: Licina mendapat lampu hijau untuk menjalani proses rehabilitasi

Cremonese
Juventus
A. Licina

Playmaker yang dipinjam dari Juventus dan mengalami cedera saat laga uji coba melawan Juventus itu kini bisa memulai proses pemulihan.

Adin Licina memulai musim dengan sangat baik bersama Cremonese, memikat semua orang di bawah arahan Giampaolo terlebih dahulu lalu Pecchia. 2 gol dan 1 assist, penampilan yang meyakinkan, serta kepribadian yang patut diacungi jempol.

Di kubu Juventus, pembicaraan soal masa depannya sudah mulai muncul, tetapi dalam laga uji coba yang dimainkan tepat antara kedua klub tersebut, datang kabar buruk soal cedera parah di pergelangan tangan yang membuatnya harus menepi. Namun hari ini ada kabar baik untuknya.


  • SEBELUM OPERASI

    Cremonese telah mengonfirmasi pada 2 Oktober lalu bahwa gelandang serang Jerman itu harus menjalani operasi untuk menangani patah tulang pergelangan tangan


    "Adin Licina, setelah mengalami trauma memar-distorsi dalam laga uji coba di Juventus Training Center, telah menjalani operasi reduksi patah tulang pergelangan tangan kiri. Operasi tersebut, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Cremonese dan Juventus, ditangani oleh Dr. Pegoli di J-Medical dan berjalan dengan sempurna. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan setelah 72 jam istirahat ke depan"

  • Kini lampu hijau diberikan

    Hari ini Cremonese sendiri mengonfirmasi bahwa, menyusul hasil positif dari proses pascaoperasi, sang pemain telah diberi lampu hijau untuk memulai proses pemulihan.


    "Setelah 72 jam beristirahat, Adin Licina menjalani pemeriksaan instrumen lanjutan di Klinik “La Madonnina” oleh Dr. Pegoli. Pemeriksaan tersebut memastikan adanya proses penyembuhan yang baik dan karena itu sang pemain telah diizinkan untuk memulai tahap rehabilitasi/latihan atletik"

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