Cremonese: Licina mendapat lampu hijau untuk menjalani proses rehabilitasi

Adin Licina memulai musim dengan sangat baik bersama Cremonese, memikat semua orang di bawah arahan Giampaolo terlebih dahulu lalu Pecchia. 2 gol dan 1 assist, penampilan yang meyakinkan, serta kepribadian yang patut diacungi jempol.

Di kubu Juventus, pembicaraan soal masa depannya sudah mulai muncul, tetapi dalam laga uji coba yang dimainkan tepat antara kedua klub tersebut, datang kabar buruk soal cedera parah di pergelangan tangan yang membuatnya harus menepi. Namun hari ini ada kabar baik untuknya.



