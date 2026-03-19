Cremonese pada sore ini telah memperkenalkan pelatih barunya, Marco Giampaolo. Berikut adalah pernyataan dari pelatih yang menggantikan Davide Nicola di bangku cadangan tim Grigiorossi.
Cremonese, Giampaolo memperkenalkan diri: "Saya tidak bisa membeli waktu, tapi tidak ada yang mustahil. Saya akan mencoba meniru jejak Gigi Simoni"
KEDATANGANNYA DI BANGKU CADANGAN
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cavaliere Arvedi atas kesempatan ini, kesempatan yang sama yang beliau berikan kepada saya dua belas tahun lalu dan menandai awal kebangkitan saya. Saya kembali ke lingkungan yang sudah saya kenal, ke sebuah pusat olahraga yang kini telah diperbarui, di mana kondisi kerja di masa lalu sangat luar biasa dan tetap demikian hingga saat ini. Saya datang ke sini dengan antusiasme, semangat, dan gairah yang besar, semua elemen yang menjadi motor penggerak pekerjaan saya dan pendorong profesi ini. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya beli adalah waktu, tetapi kami akan melakukan segala upaya, bahkan yang mustahil, untuk mencapai tujuan kami: ini adalah dedikasi penuh, kami di sini untuk bekerja dan akan melakukannya dengan penuh gairah."
PERBANDINGAN DENGAN GIGI SIMONI
"Ketika saya berbicara dengan para pemain, saya selalu menekankan pentingnya identitas, rasa memiliki terhadap klub, dan motivasi yang dapat diberikan oleh sejarah sebuah klub. Cremonese memiliki sejarah hampir 125 tahun, jadi mengenakan jersey ini berarti memikul tanggung jawab. Kita harus mewakili tim yang kita bela dengan sebaik-baiknya, mengibarkan bendera setinggi-tingginya: inilah yang harus dipikirkan para pemain, dan untuk itu kita harus selalu memberikan 100%, meskipun hal itu bisa menimbulkan kesalahan. Gigi Simoni telah berhasil mencapai tujuan ini bertahun-tahun yang lalu, dan kita harus melakukan segala upaya, bahkan yang mustahil, untuk mencapainya. Saya sangat terikat dengan sosoknya, dan hingga hari ini saya masih berhubungan dengan putranya."
HARI-HARI PERTAMA BERSAMA CREMONESE
"Waktu sangat terbatas; latihan kemarin difokuskan pada manajemen beban, lalu saya memiliki sesi latihan hari ini dan besok. Saya harus bisa mengasah dua atau tiga konsep; sangat penting untuk memberikan arahan kepada para pemain tanpa melupakan hal-hal mendasar. Sisanya harus diisi oleh para pemain dengan semangat yang saya bicarakan tadi: pertandingan selalu dimainkan sebelas lawan sebelas, tapi sisanya adalah semangat dan motivasi. Saya ingin tim yang tidak pernah menyerah dan selalu bermain sepenuh hati, jika tidak, kita akan kalah dua kali: karena hasilnya dan karena tidak berusaha bermain. Jika saya harus mengubah sesuatu, saya harus melakukannya dengan menghormati karakteristik para pemain saya."
BAGAIMANA MENGHADAPI MASA-MASA SULIT
"Kondisi fisik selalu bergantung pada kondisi mental. Ketika pikiran terasa berat, kaki pun ikut terasa berat, dan akhirnya kita kalah dari lawan. Dari segi mental, tim ini cukup responsif terhadap saran-saran saya, tetapi mereka masih terbebani oleh serangkaian pertandingan di mana mereka gagal meraih hasil positif, dan hal ini mengikis rasa percaya diri. Saya meminta para pemain untuk bermain dengan penuh keberanian: saya tidak peduli jika mereka melakukan kesalahan."
MASALAH-MASALAH
"Saya mengerti bahwa bagi mereka yang berada di lingkungan ini, semua perhatian tertuju pada Cremonese, tapi saya sudah berada di rumah selama tiga puluh pertandingan dan menyaksikan seluruh musim ini. Masalah yang dihadapi Cremo juga dialami oleh semua tim lain, dan jelas kita harus segera memiliki sedikit keberuntungan di pihak kita karena waktu sangat terbatas. Namun, selama jadwal memberi Anda kesempatan, Anda harus memanfaatkannya, dan dalam sepak bola segala hal bisa terjadi: kita harus memiliki pemikiran positif dan keberanian yang tepat untuk bertindak, karena segalanya bisa berubah. Saya mengerti bahwa tren terkini telah membuat kepercayaan diri menurun, tetapi kita perlu menemukan kunci di dalam diri sendiri dengan menyadari bahwa sepak bola menyimpan kejutan. Di Serie A tidak ada pertandingan yang mudah dan semua tim siap secara taktis, namun bahkan pertandingan yang tampak mustahil pun bisa dimenangkan. Masalah yang dihadapi Cremo juga dialami tim lain, kita harus mempersulit lawan yang bertahan hingga akhir dan berjuang melawan diri sendiri untuk menemukan kembali harga diri dan kepercayaan diri. Tidak ada yang hilang, kita berjuang dan bertarung."
PERUBAHAN
"Ketika pelatih baru datang, tingkat konsentrasi para pemain meningkat: ini bukan berarti pelatih kedua lebih baik dari yang pertama, tapi mungkin rasa ingin tahu untuk memahami apa yang disampaikan pelatih baru bisa menjadi pemicu. Namun, kita harus memahami cara merespons peristiwa negatif; perubahan memang mungkin terjadi, tapi dibutuhkan ketangguhan mental dari para pemain. Pada awalnya, tim ini telah membuktikan mampu meraih poin dan menampilkan pertandingan yang bagus, jadi potensi itu ada. Para pemain tidak boleh terpaku pada masalah, jika tidak, mereka akan terus membawanya: dibutuhkan keberanian untuk melakukan kesalahan lagi, tetapi dengan kesadaran, karena mereka memiliki kepribadian. Dan ini adalah saran yang juga saya berikan secara pribadi kepada tujuh atau delapan pemain. Jelas bahwa ketika tidak tenang, segalanya terasa lebih berat, tetapi dibutuhkan kekuatan untuk melampauinya. Jika tetap terjebak di sana, mereka akan menjadi pecundang."