Craig Bellamy menyinggung masa depannya di Wales seiring dengan semakin santernya kabar yang mengaitkannya dengan Celtic pasca kekalahan di babak play-off Piala Dunia

Berbicara setelah kekalahan tersebut, Bellamy dengan jujur mengungkapkan beban emosional yang dialaminya selama dua pekan terakhir. "Selalu sulit ketika tidak berhasil mencapai tujuan," katanya. "Minggu depan akan terasa hampa karena saya sangat menantikan perjalanan ke Salt Lake City, dan sejujurnya saya yakin itu akan terwujud. Jadi, rasa kecewanya ternyata lebih besar dari yang saya duga. Namun, semangat untuk kembali fokus dan keinginan untuk mencoba lagi tetap ada."

Pemain asal Wales itu terus mengungkapkan kecintaannya pada peran internasionalnya meskipun kecewa. "Saya benar-benar menikmati ini. Saya benar-benar menikmati ini. Kita mungkin akan membicarakannya lebih lanjut nanti karena pikiran saya saat ini benar-benar terfokus pada Irlandia Utara. Tapi ya, ini adalah peran terbaik di dunia," tambahnya.