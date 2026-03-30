Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Craig Bellamy menyinggung masa depannya di Wales seiring dengan semakin santernya kabar yang mengaitkannya dengan Celtic pasca kekalahan di babak play-off Piala Dunia
Kekecewaan di kancah internasional
Kekalahan pekan lalu langsung memicu spekulasi mengenai langkah Bellamy selanjutnya, terutama karena Celtic masih terus mencari pengganti permanen untuk pelatih sementara Martin O'Neill. Meskipun Bellamy mengakui bahwa kekalahan tersebut sangat menyakitkan, ia tetap bersikap bijaksana terkait posisinya saat ini di timnas Wales, yang mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin melepaskan jabatannya meskipun baru saja mengalami kekalahan mengejutkan. Bellamy mengambil alih tim nasional pada tahun 2024 dan telah membawa tim tersebut meraih delapan kemenangan dan empat hasil imbang dalam 17 pertandingan yang dipimpinnya.
- Getty Images Sport
Bellamy membagikan rencana masa depannya
Berbicara setelah kekalahan tersebut, Bellamy dengan jujur mengungkapkan beban emosional yang dialaminya selama dua pekan terakhir. "Selalu sulit ketika tidak berhasil mencapai tujuan," katanya. "Minggu depan akan terasa hampa karena saya sangat menantikan perjalanan ke Salt Lake City, dan sejujurnya saya yakin itu akan terwujud. Jadi, rasa kecewanya ternyata lebih besar dari yang saya duga. Namun, semangat untuk kembali fokus dan keinginan untuk mencoba lagi tetap ada."
Pemain asal Wales itu terus mengungkapkan kecintaannya pada peran internasionalnya meskipun kecewa. "Saya benar-benar menikmati ini. Saya benar-benar menikmati ini. Kita mungkin akan membicarakannya lebih lanjut nanti karena pikiran saya saat ini benar-benar terfokus pada Irlandia Utara. Tapi ya, ini adalah peran terbaik di dunia," tambahnya.
Menanggapi spekulasi seputar Celtic
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rumor yang semakin santer mengaitkannya dengan kembalinya ke Glasgow, Bellamy tetap bersikap agak samar namun menegaskan kembali kecintaannya pada negaranya. "Ini yang terbaik. Ini yang terbaik," katanya. "Tak ada yang bisa menandingi [pekerjaan] ini. Jadi, mengapa saya harus menginginkan hal ini berakhir?"
Namun, ia tidak memberikan janji pasti untuk bertahan dalam jangka panjang, sehingga pintu tetap sedikit terbuka bagi pihak-pihak yang berminat. "Saya tidak. Tapi juga, apakah ini saat yang tepat [untuk membicarakannya]? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya katakan. Ini sangat bermakna. Saya benar-benar menikmati melakukan ini," Bellamy menyimpulkan.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk memperebutkan kursi pelatih di Parkhead
Bellamy kini muncul sebagai kandidat terdepan di pasar taruhan untuk posisi manajer Celtic, mengungguli kandidat-kandidat ternama lainnya. Saat ini ia bersaing dengan nama-nama seperti Robbie Keane dan Roberto Martinez, sementara dewan direksi di Lennoxtown berupaya mengukuhkan rencana mereka untuk musim mendatang setelah masa jabatan sementara O'Neill berakhir.
Namun, untuk saat ini, ia akan memimpin timnas Wales dalam laga persahabatan melawan Irlandia Utara, yang juga gagal lolos ke final babak play-off.